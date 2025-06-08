Гучна ніч в Новомосковську: дрони атакували важливе для РФ підприємство

Місцеві жителі чули від 5 до 8 вибухів.

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Вибухи в Новомосковську / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

В Тульській області РФ прогриміли вибухи

Дрони атакували хімічне підприємство "Азот"

Там виникла масштабна пожежа

У ніч із 7 на 8 червня в Новомосковську Тульської області прогриміли вибухи. Росіяни скаржилися на атаку невідомих БпЛА. Про це пишуть російські Telegram-канали.

Зокрема, повідомляється, що місцеві жителі чули від 5 до 8 вибухів над містом.

відео дня

Після цього очевидці стали стверджувати, що невідомі дрони атакували хімічне підприємство "Азот". Там почалася пожежа.

Що цікаво, губернатор Тульської області Дмитро Міляєв підтвердив, що внаслідок атаки дронів на підприємство "Азот" - виникла пожежа. Але її, нібито, вже загасили.

Варто підкреслити, що "Азот" є найбільшим російським виробником аміаку та азотних добрив, а також одним із провідних у галузі за видами та кількістю виробленої продукції. Деякі з хімічних речовин, що виробляють тут, можуть використовуватися у військових цілях, зокрема для виготовлення ракетного палива, вибухівки.

Пожежа на підприємстві "Азот" - відео:

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, голова ЦПД Андрій Коваленко заявив, що у ніч на 6 червня, під час пусків ракет по Україні з бомбардувальників, російські аеродроми намагалися атакувати дрони. Під удар потрапив завод "Прогресс" у Мічурінську та нафтобаза в Енгельсі.

Також були атаковані міста Саратов та Енгельс, де розташована авіабаза стратегічної авіації. Місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів, роботу систем протиповітряної оборони та пожежі.

Крім того, підрозділи Збройних сил України, у взаємодії зі Службою безпеки України та іншими складовими сил оборони, завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ РФ.

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