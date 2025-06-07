Під загрозою 250-тисячне місто: у DeepState назвали напрямок наступу РФ

Противник зосередив значні сили в одному районі після витіснення підрозділів СОУ на Курщині.

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РФ просувається до Сум / Колаж: Главред, фото: ДСНС, DeepStateUA

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Окупанти РФ мають намір захопити кілька селищ

Противник зосередив значні сили в одному районі

Російським окупантам вдалося вийти на 20-кілометрову відстань до Сум, ворог зайняв Кіндратівку та Олексіївку, а також накопичує там піхоту і продовжує свої спроби рухатися в глибину території.

Як пише DeepState окупанти РФ мають намір захопити селище Хотень, а також Малу Корчаківку.

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"У цьому районі росіянам вдалося вийти на 20-кілометрову відстань до Сум, тож згодом можна очікувати ударів FPV-дронамі по місту, коли підтягнуться відповідні екіпажі та не буде полювання на них з нашого боку", - ідеться в повідомленні.

/ Главред

Також зазначається, що ворог впритул підібрався до населених пунктів на відрізку Новомиколаївка-Варачине-Яблунівка-Юнаківка.

"Противник зосередив значні сили в цьому районі після витіснення підрозділів СОУ на Курщині. Вогневою підтримкою слугують різноманітні дрони, але варто звернути увагу, що як на Сумщині, так і на інших багатьох ділянках противник майже не застосовує техніку, а ставить свої зусилля на піхоту (часто на мотоциклах) і на дрони, які вибивають логістику та позиції", - додали в DeepState.

/ DeepState

Раніше повідомлялося про те, що місто Суми перебуває під загрозою ракетних ударів і бомбових атак з повітря, але Росія має інший, більш економний план - перейти до обстрілів зі ствольної артилерії і FPV-дронів.

Як писав Главред, нещодавно президент України Володимир Зеленський прокоментував ймовірний наступ на Суми. Він висловив думку, що російські окупанти могли б просуватися швидше і далі, якби у них було достатньо сил.

Нагадаємо, у Deep State попередили про ризик того, що FPV-дрони скоро можуть почати бити по Сумах. Активність противника з кожним днем посилюється - окупанти впритул наблизилися до Юнаківки.

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