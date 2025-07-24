Дзвонили рідним і ридали: з'явилися зворушливі відео з обміну полоненими

Багато захисників пробули в полоні понад три роки і лише зараз почули голоси своїх рідних.

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Україна і РФ провели обмін полоненими / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський

Що відомо:

Україна та РФ провели обмін полоненими

У Мережі розлетілися відео з обміну полоненими

Україна та Росія провели великий обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути захисників, які воювали на різних напрямках. У Мережі вже розлетілися перші відео з поверненням наших бійців.

Вони до останнього не вірили в те, що цей момент настане саме сьогодні.

відео дня

Дивіться відео з обміну полоненими:

Україна та РФ провели обмін полоненими / фото: скріншот

Наші захисники стільки всього пережили, що були неймовірно щасливі стояти на рідній землі та дихати повітрям на волі.

Українські військові виходили з автобусів, тримали в руках українські прапори та обіймалися один з одним.

Дивіться відео з обміну полоненими:

Україна та РФ провели обмін полоненими / фото: скріншот

Військові вперше змогли зателефонувати своїм рідним за час довгого полону. Один із захисників почув голос своєї коханої дружини. Він не розмовляв із нею цілих три з половиною роки. Перша фраза, яку він сказав, була російською мовою. Це, напевно, здивувало дружину, проте в російському полоні боєць був змушений розмовляти саме російською. Він пообіцяв коханій, що розмовлятиме рідною українською мовою.

Дивіться відео з обміну полоненими:

Україна та РФ провели обмін полоненими / фото: скріншот

Український захисник Адам із Волині. У той час, поки він був у полоні, росіяни намагалися його змусити залишитися в Росії. Однак наш захисник мав тверду позицію і розцінював це як зраду.

"Мені росіянин казав: "Залишайся". Я відповідав: "Ні, я не зрадник! Я Росії не буду служити, я Україні служу!". І мене не переконати!" - зізнався він.

Дивіться відео з обміну військовополоненими:

Україна і РФ провели обмін полоненими / фото: скріншот

Адам акцентував на тому, що пішов воювати не заради грошей, а заради своєї дружини, дітей, заради своєї країни.

"Я пішов за дружину воювати, за дітей і за свою Батьківщину вбивати. Щоб вона жила і процвітала. Я радий, що я на цій землі буду вирощувати пшеницю і буду далі вчити своїх дітей, щоб вони займалися тим, чим займався і я", - додав Адам.

Обмін полоненими - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 20 червня відбувся черговий обмін полоненими між Україною і Росією. За словами президента України Зеленського, багато хто з тих, хто повернувся додому, провели в полоні понад два роки.

Серед звільнених - тяжкопоранені та тяжкохворі військові. Відео з їхніми першими емоціями після повернення швидко поширилися в соцмережах.

21 червня стало відомо про смерть Сергія Добровольського - колишнього полоненого, який пробув у російському полоні два роки і повернувся в Україну тільки в травні. Про це повідомив мер Здолбунова Владислав Сухляк.

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