Удари по ядерних ракетоносцях РФ: у ЗСУ зробили важливу заяву

Удар по авіапотенціалу РФ значно обмежив можливості ворога, підкреслив Юрій Ігнат.

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Юрій Ігнат прокоментував удар по літаках РФ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

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Російська армія все ще зберігає здатність наносити ракетні удари

Знищення частини ворожих літаків - це вагомий удар по силах РФ

Незважаючи на проведену Службою безпеки України спецоперацію "Павутина", спрямовану проти стратегічної авіації Росії, російська армія все ще зберігає здатність завдавати ракетних ударів по території України.

"Знищення частини ворожих літаків - це вагомий удар по силах противника. Однак можливості застосовувати крилаті ракети, такі як Х-101, а також інші типи озброєння, які можуть запускатися з бомбардувальників, у Росії залишаються", - заявив в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

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При цьому він підкреслив, що масована повітряна атака, здійснена росіянами кілька ночей тому, підтверджує наявність у них як літальних апаратів, так і ракет. Загроза обстрілів, як і раніше, реальна.

/ Главреда

"Проте удар по авіапотенціалу РФ значно обмежив їхні можливості. Це, безумовно, позитивна новина для нас", - додав представник Повітряних сил.

Удари по стратегічних аеродромах РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що внаслідок потужних вибухів на аеродромах у РФ уражено понад 40 військових літаків. Атаковано військові аеродроми Оленя, Біла, Іваново та Дягилево - там базується стратегічна авіація Росії, якою ворог завдає повітряних ударів по Україні.

Як писав Главред, ЗМІ розкрили нові деталі ударів по стратегічних аеродромах РФ. Операцію особисто контролював президент України і Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський, а її реалізацією займалися Василь Малюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялися деталі ударів по ядерних ракетоносцях РФ. На сьогоднішній день Росія не випустила жодного повністю нового літака Ту-22М3 або Ту-160.

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Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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