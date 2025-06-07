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Зеленський розкрив деталі "Павутини": чия була зброя і ким були водії фур

Віталій Кірсанов
7 червня 2025, 10:54
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Президент розповів, чию зброю використовували в операції "Павутина"
Зеленський розкрив деталі операції "Павутина"
Зеленський розкрив деталі операції "Павутина" / колаж: Главред, фото: скріншот

Що сказав Зеленський:

  • Використовувалася виключно українська зброя
  • Водії фур не знали про участь в операції

Під час операції "Павутина" зі знищення російської стратегічної авіації використовувалася виключно українська зброя. Про це розповів президент Володимир Зеленський у програмі This Week на телеканалі ABC News.

За словами президента, це було його бажанням, щоб під час атаки на російські аеродроми не використовували обладнання, надане союзниками України.

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"Я дуже хотів, щоб ми використовували тільки те, що ми виробляємо, і щоб розмежування було дуже чітким", - пояснив Зеленський.

Крім того, за його словами, російські водії вантажівок, які перевозили те, що згодом стало платформами для масштабної атаки дронів на російські літаки, зробили це, не знаючи про участь в операції.

"Вони нічого не знали", - сказав Зеленський.

За словами українського лідера, вони просто виконували свою роботу. Зеленський пояснив, що водії не знали, що мобільні будиночки та інші контейнери, які вони перевозили, були таємно оснащені дронами, які згодом атакували російські авіабази.

Паутина, павутина, СБУ, Ту Инфографика
Інфографіка: Главред

Спецоперація "Павутина" - новини за темою

Як писав Главред, 1 червня сталися потужні вибухи на аеродромах у РФ, уражено понад 40 літаків. Були атаковані військові аеродроми Оленя, Біла, Іваново і Дягилево - там базується стратегічна авіація країни-агресора Росії, якою ворог завдає повітряних ударів по Україні.

Пізніше в Генштабі ЗСУ уточнили, що Росія втратила 41 військовий літак у рамках масштабної спеціальної операції "Павутина", яку організувала Служба безпеки України. До цього числа входять як стратегічні бомбардувальники, так і інші типи бойових повітряних суден.

Тим часом спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що операція СБУ "Павутина" - потужна атака українських БПЛА на аеродроми стратегічної авіації Росії 1 червня - підвищила ризик ескалації конфлікту. США намагаються цьому запобігти.

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