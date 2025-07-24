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Хто залишиться під прицілом контролю: Свириденко розкрила нові правила від Кабміну

Руслан Іваненко
24 липня 2025, 01:53оновлено 24 липня, 02:30
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Уряд обмежує перевірки для підприємств із низьким ризиком та захищає чесний бізнес від надмірного втручання.
Свириденко
Прем’єр анонсує запуск цифрової системи контролю для підвищення ефективності державних рішень та прозорості / Колаж: Главред, фото: скріншот

Читайте в матеріалі:

  • Кого не перевірятимуть і чому це важливо саме зараз
  • Як бізнес залучають до оборонної промисловості
  • Хто контролюватиме нові справи проти підприємців

Прем’єр-міністер України Юлія Свириденко заявила, що уряд ухвалив низку рішень на підтримку вітчизняного бізнесу та оборонної промисловості. Про це вона повідомила у відеозверненні в Telegram.

"Держава не заважатиме тим, хто працює чесно. Сьогодні затвердили план реалізації рішення РНБО про мораторій на безпідставні перевірки та втручання у роботу бізнесу", – наголосила Свириденко.

відео дня

Згідно з ухваленим планом, з 24 липня податкова та митниця обмежать перевірки підприємств із низьким рівнем ризику. Водночас, як уточнюється, контроль залишиться у високоризикових галузях – зокрема, в обігу підакцизної продукції.

Цифрова трансформація регулювання

Протягом місяця Державна регуляторна служба та профільні міністерства мають напрацювати пропозиції щодо дерегуляції та скорочення зайвої дозвільної документації. Крім того, до 21 жовтня силові відомства повинні погодити між собою механізм виявлення санкційних активів і спрямувати їх на потреби оборони.

"У планах – запуск цифрової системи контролю та щоквартальний перегляд ефективності рішень", – зазначила прем’єр.

Також уряд ініціює зміни до Кримінального процесуального кодексу. Передбачається, що нові провадження проти підприємців зможуть відкривати виключно Генеральний прокурор або керівники на рівні областей.

"Наш пріоритет – справедливість, а не толерувати вибірковість", – підкреслила вона.

Фокус – на оборонну промисловість

Окрема частина урядових рішень стосується розвитку оборонного сектору. Як повідомила Свириденко, у межах ініціативи Brave1 затверджено запуск нового грантового конкурсу для масштабування виробництва вибухових речовин в Україні.

"Все – від обладнання до хімічних компонентів – має виготовлятися в Україні. Системно і в потрібних обсягах", – наголосила вона.

За її словами, держава підтримує ті компанії, які безпосередньо впливають на перебіг війни. Через платформу Brave1 вже профінансовано понад 560 проєктів у сфері defense tech на понад 2,2 мільярда гривень.

Юлія Свириденко НОВА, премʼєр міністр України
Юлія Свириденко / Інфографіка: Главред

Свириденко додала, що конкурс включатиме технічну експертизу від силових структур, контрольні випробування і прозору конкурсну процедуру. Деталі, включно з фінансовими показниками, найближчим часом буде оприлюднено командою Мінцифри.

Нові призначення в уряді - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 17 липня Верховна Рада України призначила нового міністра оборони. Ним став колишній прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Його кандидатуру підтримали 267 народних депутатів під час голосування у парламенті.

Перед цим президент України Володимир Зеленський підписав низку кадрових рішень. Зокрема, Герман Сметанін був призначений очільником "Укроборонпрому", а саме Міністерство оборони відтепер відповідатиме за управління стратегічними галузями промисловості.

Нагадаємо, 15 липня Денис Шмигаль подав у відставку з посади прем’єр-міністра. Про своє рішення він повідомив у Telegram.

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Про персону: Юлія Свириденко

Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.

17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

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