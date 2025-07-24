Наймолодша донька покійного Стіва Джобса виходить заміж: деталі весілля року

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Американська модель Іві Джобс, наймолодша з чотирьох дітей підприємця і винахідника Стіва Джобса, готується вийти заміж. 23 липня 27-річна спадкоємиця відгуляла свій дівич-вечір на Капрі, і вже цього тижня стане дружиною британського спортсмена, олімпійського чемпіона в кінному спорті Гаррі Чарльза. Пара познайомилася 2022 року, а у вересні 2024 року наїзник освідчився своїй обраниці.
Як повідомляє видання The Sun, весілля Джобс і Чарльза може позмагатися за звання весілля року з нещодавньою церемонією Джеффа Безоса і Лорен Санчес: за інсайдерськими даними, на святкування майбутні молодята витратять приблизно 5 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 6 млн доларів).
Деталі весілля тримають у найсуворішому секреті. Район Котсуолда, Англія, де в маєтку і відбудеться церемонія, практично оточений для сторонніх. Передбачається, що гостей туди доставлятимуть на вертольоті.
До речі, серед гостей очікують світових знаменитостей і світські вершки: Камалу Гарріс, принцесу Беатріс, доньок Білла Гейтса Фібі та Дженніфер, і навіть Елтона Джона. За чутками артист дасть на весіллі Іві Джобс і Гаррі Чарльза годинний концерт, за який отримав щонайменше мільйон фунтів.
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Про персону: Стів Джобс
Стів Джобс - американський підприємець, бізнесмен, промисловий дизайнер і винахідник. Був засновником, членом ради директорів і CEO (генеральним директором) корпорації Apple Inc. Джобс також раніше обіймав посаду CEO компанії Pixar Animation Studios; у 2006 році The Walt Disney Company придбала Pixar і Джобс став членом ради директорів Disney, повідомляє Вікіпедія.
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