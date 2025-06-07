Десятки поранених, "важкі" лежать на землі: моторошні деталі атаки на Харків

Російські окупанти вдарили КАБами по Харкову. Один з ударів був по Дитячій залізниці.

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РФ вдарила по Харкову / Колаж: Главред, фото: Харківська ОВА

Що відомо:

РФ вдарила КАБами по центру Харкова

Під атакою була Дитяча залізниця

Внаслідок авіаударів загинула жінка, десятки поранених

Російські окупанти вдарили КАБами по центру Харкова. Одне з влучань було по Дитячій залізниці. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Це місце, де зазвичай багато родин із дітьми. росіяни б’ють саме туди в суботу вдень", - написав він.

відео дня

Внаслідок атаки загинула 30-річна жінка. Відомо, що було пошкоджено 2 будівлі Дитячої залізниці та 4 вагони, а також 2 приватні будинки та господарча споруда.

Рятувальники опублікували кадри з наслідками удару по Харкову та першими хвилинами після "прильотів". Багато поранених людей лежали на землі. Всім намагались надати медичну допомогу.

Дивіться відео з наслідками ударів по Харкову:

Росіяни вдарили по Харкову КАБами / фото: скріншот

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок атаки вже відомо про понад 40 поранених людей.

"Чергове звіряче вбивство. Авіабомби по цивільних у місті – поруч навіть дитяча залізниця. Це не має жодного військового сенсу. Суто тероризм. І це триває вже понад три роки повномасштабної війни. Це не можна ігнорувати. Не можна на це заплющувати очі. І це не якась гра. Щодня ми втрачаємо наших людей тільки тому, що Росія відчуває безкарність. Потрібен жорсткий примус Росії до миру", - написав Зеленський.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на п'ятницю, 6 червня, сталася ракетно-дронова атака РФ на Київ - пошкоджено інфраструктуру, 4 жертви, 20 поранених. Були зафіксовані пошкодження щонайменше в шести районах Києва.

Главред розповів подробиці атаки РФ по Україні в ніч на 6 червня - Тернопіль був без світла, у Луцьку було пошкоджено багатоповерхівку. У Луцьку загинули хлопець і дівчина.

Президент України Володимир Зеленський відповів на атаку РФ по Україні 6 червня. Окупанти застосували понад 400 дронів і понад 40 ракет. Були загиблі, поранено 49 осіб.

У ніч на 7 червня був удар по 9-поверхівці, десятки поранені, три людини загинули - РФ масовано вдарила по Харкову. Під час атаки були прильоти в 9-поверхівку, підприємство, приватний будинок і не тільки. Одна людина загинула, багато поранених. Люди можуть бути під завалами.

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