Десятки поранених, "важкі" лежать на землі: моторошні деталі атаки на Харків

Що відомо:
- РФ вдарила КАБами по центру Харкова
- Під атакою була Дитяча залізниця
- Внаслідок авіаударів загинула жінка, десятки поранених
Російські окупанти вдарили КАБами по центру Харкова. Одне з влучань було по Дитячій залізниці. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Це місце, де зазвичай багато родин із дітьми. росіяни б’ють саме туди в суботу вдень", - написав він.
Внаслідок атаки загинула 30-річна жінка. Відомо, що було пошкоджено 2 будівлі Дитячої залізниці та 4 вагони, а також 2 приватні будинки та господарча споруда.
Рятувальники опублікували кадри з наслідками удару по Харкову та першими хвилинами після "прильотів". Багато поранених людей лежали на землі. Всім намагались надати медичну допомогу.
Дивіться відео з наслідками ударів по Харкову:
Реакція Зеленського
Президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок атаки вже відомо про понад 40 поранених людей.
"Чергове звіряче вбивство. Авіабомби по цивільних у місті – поруч навіть дитяча залізниця. Це не має жодного військового сенсу. Суто тероризм. І це триває вже понад три роки повномасштабної війни. Це не можна ігнорувати. Не можна на це заплющувати очі. І це не якась гра. Щодня ми втрачаємо наших людей тільки тому, що Росія відчуває безкарність. Потрібен жорсткий примус Росії до миру", - написав Зеленський.
Удари РФ по Україні ракетами і дронами - останні новини
Як раніше повідомляв Главред, у ніч на п'ятницю, 6 червня, сталася ракетно-дронова атака РФ на Київ - пошкоджено інфраструктуру, 4 жертви, 20 поранених. Були зафіксовані пошкодження щонайменше в шести районах Києва.
Главред розповів подробиці атаки РФ по Україні в ніч на 6 червня - Тернопіль був без світла, у Луцьку було пошкоджено багатоповерхівку. У Луцьку загинули хлопець і дівчина.
Президент України Володимир Зеленський відповів на атаку РФ по Україні 6 червня. Окупанти застосували понад 400 дронів і понад 40 ракет. Були загиблі, поранено 49 осіб.
У ніч на 7 червня був удар по 9-поверхівці, десятки поранені, три людини загинули - РФ масовано вдарила по Харкову. Під час атаки були прильоти в 9-поверхівку, підприємство, приватний будинок і не тільки. Одна людина загинула, багато поранених. Люди можуть бути під завалами.
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