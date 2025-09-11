Диверсія в Тулі: палає вежа зв'язку біля важливого для оборонки РФ заводу

Коротко:
- Партизани здійснили диверсію в Тулі (РФ)
- Знищено вежу зв'язку біля оборонного заводу "Щегловський вал"
- У результаті акції зв'язок на підприємстві буловідключено
Партизани українського руху Атеш знищили вежу зв'язку біля заводу "Щегловський вал" у російській Тулі, на якому розробляють системи протиповітряної оборони і стрілецьку зброю для російської армії.
Повідомляється, що агентам партизанського руху вдалося відключити зв'язок на оборонному заводі.
"Атеш завдав удару по заводу ППО в Тулі. Агенти нашого руху успішно вимкнули зв'язок на оборонному заводі в Тулі. Унаслідок диверсії вдалося знищити вежу зв'язку біля заводу АТ "Щегловський вал", - ідеться в повідомленні.
Партизани також оприлюднили фото відео, на яких видно, як палає вежа зв'язку.
В Атеш повідомили, що на цьому підприємстві розробляють і виготовляють системи протиповітряної оборони, скорострільні гармати, стрілецьку зброю, а також збирають протитанкові ракетні комплекси "Корнет" і зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С".
"Раніше ми вже проводили розвідку цього об'єкта, і по заводу Сили оборони України завдавали успішних ударів. Тепер ми переходимо до більш активних дій і знищуємо інфраструктуру підприємства - і це тільки початок", - додали партизани.
Про джерело: рух "Атеш"
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
Зазначимо, "Щегловский вал" - одне з найбільших підприємств оборонної промисловості Росії. Завод займається розробкою керованої зброї для сухопутних військ, систем протиповітряної оборони, швидкострільних гармат і бойової стрілецької зброї. Також підприємство модернізує стару зброю.
Як писав Главред, у серпні партизани успішно здійснили диверсійну операцію на важливій залізничній розв'язці поблизу Ростова-на-Дону, фактично зупинивши доставку техніки і боєприпасів російським військам на південному напрямку.
Раніше партизанський рух Атеш повідомив про серйозні проблеми у російських військ на Херсонщині. За їхніми даними, незважаючи на великі втрати, командування все одно відправляє солдатів у бій.
РФ не змогла адаптуватися до ударів у тилу: думка експерта
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів в інтерв'ю Главреду, що ЗСУ будуть бити по тилах окупантів. При цьому росіяни не змогли адаптувалися до таких загроз.
"А якщо їм щось "повернеться" у відповідь, то для їхньої комунальної системи, яка перебуває в занепаді та техногенному колапсі, удари будуть більш чутливими та масштабними, ніж для нас. Тому удари у відповідь необхідно проводити обов'язково", - вважає експерт.
Про персону: Олександр Коваленко
Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".
