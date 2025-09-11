Рус
Диверсія в Тулі: палає вежа зв'язку біля важливого для оборонки РФ заводу

Анна Ярославська
11 вересня 2025, 08:32
Завод "Щегловский вал" займається розробкою систем ППО і стрілецької зброї для російської армії.
Партизани вивели з ладу зв'язок оборонного заводу в Тулі / Колаж: Главред, фото: росЗМІ, atesh_ua

  • Партизани здійснили диверсію в Тулі (РФ)
  • Знищено вежу зв'язку біля оборонного заводу "Щегловський вал"
  • У результаті акції зв'язок на підприємстві буловідключено

Партизани українського руху Атеш знищили вежу зв'язку біля заводу "Щегловський вал" у російській Тулі, на якому розробляють системи протиповітряної оборони і стрілецьку зброю для російської армії.

Повідомляється, що агентам партизанського руху вдалося відключити зв'язок на оборонному заводі.

"Атеш завдав удару по заводу ППО в Тулі. Агенти нашого руху успішно вимкнули зв'язок на оборонному заводі в Тулі. Унаслідок диверсії вдалося знищити вежу зв'язку біля заводу АТ "Щегловський вал", - ідеться в повідомленні.

Партизани також оприлюднили фото відео, на яких видно, як палає вежа зв'язку.

У Тулі сталася пожежа
У Тулі пожежа на вежі зв'язку на заводі / Фото: atesh_ua
Щеголовський вал потрапив під удар
Щеголовський вал потрапив під удар / Фото: atesh_ua

В Атеш повідомили, що на цьому підприємстві розробляють і виготовляють системи протиповітряної оборони, скорострільні гармати, стрілецьку зброю, а також збирають протитанкові ракетні комплекси "Корнет" і зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С".

"Раніше ми вже проводили розвідку цього об'єкта, і по заводу Сили оборони України завдавали успішних ударів. Тепер ми переходимо до більш активних дій і знищуємо інфраструктуру підприємства - і це тільки початок", - додали партизани.

Про джерело: рух "Атеш"

Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Зазначимо, "Щегловский вал" - одне з найбільших підприємств оборонної промисловості Росії. Завод займається розробкою керованої зброї для сухопутних військ, систем протиповітряної оборони, швидкострільних гармат і бойової стрілецької зброї. Також підприємство модернізує стару зброю.

Як писав Главред, у серпні партизани успішно здійснили диверсійну операцію на важливій залізничній розв'язці поблизу Ростова-на-Дону, фактично зупинивши доставку техніки і боєприпасів російським військам на південному напрямку.

Раніше партизанський рух Атеш повідомив про серйозні проблеми у російських військ на Херсонщині. За їхніми даними, незважаючи на великі втрати, командування все одно відправляє солдатів у бій.

РФ не змогла адаптуватися до ударів у тилу: думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів в інтерв'ю Главреду, що ЗСУ будуть бити по тилах окупантів. При цьому росіяни не змогли адаптувалися до таких загроз.

"А якщо їм щось "повернеться" у відповідь, то для їхньої комунальної системи, яка перебуває в занепаді та техногенному колапсі, удари будуть більш чутливими та масштабними, ніж для нас. Тому удари у відповідь необхідно проводити обов'язково", - вважає експерт.

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

новини Росії Тула війна Росії та України партизани
Сили оборони провели зачистку у важливому місті на Донеччині - військовий

Сили оборони провели зачистку у важливому місті на Донеччині - військовий

10:38Фронт
"Часу мало": "Мадяр" звернувся до поляків після вторгнення "Шахедів"

"Часу мало": "Мадяр" звернувся до поляків після вторгнення "Шахедів"

09:19Україна
Що готує Росія на Донеччині та чого чекати в інших регіонах: інтерв'ю зі Снєгирьовим

Що готує Росія на Донеччині та чого чекати в інших регіонах: інтерв'ю зі Снєгирьовим

09:00Інтерв'ю
"Закохалась у нього": колишня дружина Комарова зробила несподіване зізнання

"Закохалась у нього": колишня дружина Комарова зробила несподіване зізнання

Китайський гороскоп на сьогодні, 11 вересня: Півням - образа, Зміям - смуток

Китайський гороскоп на сьогодні, 11 вересня: Півням - образа, Зміям - смуток

Карта Deep State онлайн за 11 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Допоможи Філіппчику": Пугачова розтоптала шлюб із Кіркоровим у новому інтерв'ю

"Допоможи Філіппчику": Пугачова розтоптала шлюб із Кіркоровим у новому інтерв'ю

Кармічне переродження: яким ТОП-4 знакам зодіаку пощастить до кінця вересня

Кармічне переродження: яким ТОП-4 знакам зодіаку пощастить до кінця вересня

10:48

Китайський гороскоп на завтра 12 вересня: Мавпам допоможуть, Козам - зміни

10:38

Сили оборони провели зачистку у важливому місті на Донеччині - військовий

10:36

"Серйозний тест для Заходу": експерт пояснив мету атаки дронів РФ на Польщу

10:31

Дружина хворого Брюса Вілліса шокувала рішенням про шлюб - деталі

10:04

Конгрес США може відновити поправку, яка заборонить торгівлю з РФ

До кінця 2025 року ми побачимо наліт у 1000 дронів, але РФ не зможе робити це щодня - Коваленко
09:53

Росія готується до нової війни: в ISW повідомили про чіткий сигнал Кремля

09:37

П'ять ознак того, що Всесвіт дарує вам краще майбутнє

09:33

У РФ лише чотири таких кораблі: у Чорному морі ГУР вивело з ладу судно за $60 млн

09:33

Коли сценарій очевидний: чому війна РФ приречена розповзатися

09:19

"Часу мало": "Мадяр" звернувся до поляків після вторгнення "Шахедів"

09:06

Брітні Спірс ошелешила відео свого брудного, у собачих екскриментах, будинку

09:00

Що готує Росія на Донеччині та чого чекати в інших регіонах: інтерв'ю зі Снєгирьовим

08:32

Диверсія в Тулі: палає вежа зв'язку біля важливого для оборонки РФ заводу

08:24

Атака на Польщу: Путін і далі завдаватиме ударів по Європі - Sky News

08:16

Карта Deep State онлайн за 11 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:45

Атака дронів на Польщу: Мерц зробив тривожну заяву про ППО НАТО

06:46

У Сумах прогриміли вибухи: є "прильоти", спалахнула пожежа

06:10

Удари по Польщі: нова реальність чи пробний шар?

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з бабусею, яка гуляє із собакою, за 45 с

05:15

На трьох знаків зодіаку зваляться великі гроші вже ось-ось: список щасливчиків

04:30

Потік щедрості: чотирьох знаків зодіаку чекає фінансове благополуччя 11 вересня

04:09

Як зрозуміти, кого з людей більше любить кіт - ознаки, які не можна ігнорувати

03:44

Гороскоп на завтра 12 вересня: Ракам - важлива розмова, Терезам - щасливі моменти

03:24

Як відмити одним засобом усю ванну кімнату - лайфхак

02:36

Полякам слід оголосити над Галичиною та Волинню "безпольотну зону"

02:32

Кремль змінює тактику ударів по Україні: до чого готуватися восени

02:11

Знешкодили понад сотню окупантів: Генштаб розповів про головні напрямки атак

02:00

"Поводиться огидно": Кріштіану Роналду застосував силу до фаната

01:27

Що зайве серед продуктів: лише 3 із 50 людей знайдуть помилку за 5 секунд

01:23

Такою вдарили по Кабміну: експерти розкрили, що робить "Іскандер-К" ще небезпечнішим

00:40

Спроба №3: відома українська співачка повертається на Нацвідбір

00:30

Загадка для орнітологів: в Україні помітили рідкісного птаха, якого не бачили роками

10 вересня, середа
23:45

Трамп обговорив з Навроцьким атаку РФ: один БпЛА "приземлився" на військовій базі

23:41

Відомий український актор розповів, звідки у нього бронь від мобілізації

23:25

Хто реально може змінити гру: Хацкевич виділив фаворитів на пост тренера збірної

22:57

"Це не є нормальним": Катя Кузнєцова вперше зізналася, чому покинула бойфренда-росіянина

22:39

Предки були торговцями - які українські прізвища колись давали "бізнесменам"

22:25

Голосувала і була в захваті: Пугачова видала правду про своє ставлення до Путіна

22:24

"Це не помилка, а репетиція": який насправді "сигнал" Путін послав НАТО

22:10

В США підстрелили соратника Трампа, який виступав проти допомоги Україні - що відомо

22:07

Melovin загримів до лікарні: близьке оточення співака стурбоване

21:46

Кармічне переродження: яким ТОП-4 знакам зодіаку пощастить до кінця вересня

21:29

Принц Гаррі та король Чарльз возз'єдналися в Лондоні вперше за рік

21:21

Розмах крил аж до 10 см: у Чорнобилі помітили аномального метелика-монстра

21:08

Чому насправді Росія вдарила по Польщі - розкрито прихований задум Кремля

21:05

Забуте правило: як правильно проїжджати перехрестя, якщо світлофори не працюють

20:32

Головоломка для геніїв: знайти захованого коня за 10 секунд зможе не кожен

20:30

Залітали не лише "Гербери": Зеленський розкрив нові деталі атаки РФ на Польщу

20:24

"Ми готові": у Трампа розповіли, яке покарання чекає на РФ за атаку на Польщу

20:24

Російські гівнодрони вилляли на НАТО відро помиїв

