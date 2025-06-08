Ситуація критична: в Атеш заявили про серйозні проблеми у ворога на Херсонщині

Попри критичний стан командування РФ відправляє окупантів в бій.

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Попри дефіцит окупантів відправляють на передову / Колаж: Главред, фото: УНІАН, president.gov.ua

Що повідомили в Атеш:

У росіян є гострий дефіцит боєприпасів

На передовій деякі артилерійські розрахунки не можуть виконувати вогневу роботу

В армії РФ відчутна логістична нестабільність

У 81-му самохідному артилерійському полку ЗС країни-агресорки Росії склалася критична ситуація з боєприпасами на Херсонському напрямку. Про це повідомив один із агентів Атеш, який є військовослужбовцем РФ.

За його даними, підрозділ приведений у повну бойову готовність та задіяний для виконання артилерійських завдань у зв'язку з гострим дефіцитом боєприпасів у 26-му та 28-му мотострілецьких полках.

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"За словами нашого агента, ситуація із забезпеченням на передовій критична: артилерійські розрахунки 26-го та 28-го МСП не в змозі продовжувати вогневу роботу", - йдеться у повідомленні.

Через це командування кидає в бій сили 81-го полку, не дивлячись на те, що вони також стикаються з аналогічними проблемами постачання артилерійських боєприпасів.

"Це вказує на логістичну нестабільність та виснаження складів РФ на Херсонському напрямі", - наголосили в Атеш.

Ситуація на Херсонщині - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на Придніпровському напрямку російські окупанти ведуть досить активні бойові дії. Противник намагається витіснити українські сили з району Антонівських мостів та захопити ключові острови в дельті Дніпра.

Раніше також повідомлялося, що на півдні України російські військові зібрали певну кількість сил і засобів для літнього наступу, який відбуватиметься малими штурмовими групами.

Напередодні стало відомо, що на лівобережжі Херсонщини у противника є більш як 100 тисяч військових, за допомогою яких РФ може намагатися створити тактичні, чи навіть оперативні плацдарми на правому березі, щоб ЗСУ довелося розпорошити свої сили.

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Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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