Ситуація критична: в Атеш заявили про серйозні проблеми у ворога на Херсонщині

Що повідомили в Атеш:
- У росіян є гострий дефіцит боєприпасів
- На передовій деякі артилерійські розрахунки не можуть виконувати вогневу роботу
- В армії РФ відчутна логістична нестабільність
У 81-му самохідному артилерійському полку ЗС країни-агресорки Росії склалася критична ситуація з боєприпасами на Херсонському напрямку. Про це повідомив один із агентів Атеш, який є військовослужбовцем РФ.
За його даними, підрозділ приведений у повну бойову готовність та задіяний для виконання артилерійських завдань у зв'язку з гострим дефіцитом боєприпасів у 26-му та 28-му мотострілецьких полках.
"За словами нашого агента, ситуація із забезпеченням на передовій критична: артилерійські розрахунки 26-го та 28-го МСП не в змозі продовжувати вогневу роботу", - йдеться у повідомленні.
Через це командування кидає в бій сили 81-го полку, не дивлячись на те, що вони також стикаються з аналогічними проблемами постачання артилерійських боєприпасів.
"Це вказує на логістичну нестабільність та виснаження складів РФ на Херсонському напрямі", - наголосили в Атеш.
Ситуація на Херсонщині - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що на Придніпровському напрямку російські окупанти ведуть досить активні бойові дії. Противник намагається витіснити українські сили з району Антонівських мостів та захопити ключові острови в дельті Дніпра.
Раніше також повідомлялося, що на півдні України російські військові зібрали певну кількість сил і засобів для літнього наступу, який відбуватиметься малими штурмовими групами.
Напередодні стало відомо, що на лівобережжі Херсонщини у противника є більш як 100 тисяч військових, за допомогою яких РФ може намагатися створити тактичні, чи навіть оперативні плацдарми на правому березі, щоб ЗСУ довелося розпорошити свої сили.
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Рух "Атеш"
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
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