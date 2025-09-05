Потужні удари ЗСУ: підірвано Рязанський НПЗ, ЗРК С-400 і склади БпЛА росіян

За попередніми даними, зафіксовано влучання в установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6.

Завдано ударів по цілях окупантів РФ / Колаж Главред, фото Wikipedia, УНІАН

Головне:

Зафіксовано влучання в установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6

Нанесено вогневе ураження по позиції двох дивізіонів ЗРК С-400

У ніч на 5 вересня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій Збройних сил України, Головного управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони вразили Рязанський нафтопереробний завод.

"За попередніми даними, зафіксовано влучання в установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6, орієнтовна потужність якої становить 6 млн тонн нафти на рік", - ідеться в повідомленні Генштабу Збройних сил України.

Як зазначається, Рязанський НПЗ, із проєктною потужністю 17,1 млн тонн нафти на рік, входить до четвірки найбільших нафтопереробних заводів РФ. Виробляє бензини різних марок, дизель, реактивне паливо, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. Об'єкт задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

/ Facebook/GeneralStaff.ua

Удари по військових цілях РФ

Також підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України завдали вогневого ураження позиціям двох дивізіонів ЗРК С-400 "Тріумф" у Калузькій області РФ. "За попередніми даними, є влучання в командно-штабну машину і пункт управління", - інформує Генштаб.

Крім того, підрозділи Служби безпеки України успішно атакували склад інженерних боєприпасів і БпЛА російських військ у районі тимчасово окупованого міста Луганськ. "Результат - на об'єкті сталася вторинна детонація з подальшою пожежею", - йдеться в повідомленні.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати військово-економічний потенціал російських окупантів, забезпечення паливно-мастильними матеріалами та боєприпасами загарбницької армії і примусити рф припинити збройну агресію проти України", - наголосили в Генштабі.

/ Инфографика: Главред

Удари вглиб РФ: думка експерта

Політолог та економічний аналітик Тарас Загородній прокоментував, які цілі на території Росії можуть стати об'єктами ударів з боку України за наявності далекобійного озброєння.

Відповідаючи на запитання про потенційну атаку по так званому "Ямальському хресту" - стратегічному вузлу газопроводів, він зазначив, що все залежить від можливостей українського ракетного виробництва. За його словами, такі об'єкти в Росії перебувають під посиленим захистом і прикриттям, що робить їх ураження непростим завданням.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

