Знищено основний об'єкт НПЗ: деталі 'вогняного' удару ЗСУ та підпільників РФ

Головне:
- Під удар потрапило нафтопереробне підприємство - Ільський НПЗ
- Було знищено основний об'єкт, що забезпечує функціонування цілого НПЗ
У ніч на 7 вересня Сили спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з силами опору в Краснодарському краї Росії "Чорна іскра" провели спеціальні заходи.
У результаті під удар потрапило нафтопереробне підприємство - Ільський НПЗ, ідеться в повідомленні ССО ЗСУ.
"О другій годині ночі завдяки чітко спланованим діям підрозділами ССО та представниками "Чорна іскра" було знищено основний об'єкт, що забезпечує функціонування цілого НПЗ, а саме ЕЛОУ-AT-6", - зазначили українські захисники.
Що відомо про ЕЛОУ-AT-6
Це комплекс первинної переробки нафти потужністю 6 мільйонів тонн сирої нафти на рік. Ця установка здійснює зневоднення та знесолення сирої нафти, потім її розгонку на фракції для отримання різноманітних нафтопродуктів, як-от бензин і дизельне пальне.
Удари по ворожих НПЗ: думка експерта
Військовий аналітик Роман Світан повідомив, що в разі загрози з території Білорусі Україна готова швидко відповісти, завдавши ударів по важливих об'єктах білоруської економіки. Йдеться про нафтопереробні заводи, залізничну інфраструктуру та підприємства, такі як "Білоруськалій" і "Нафтан". За його словами, ці об'єкти можуть бути виведені з ладу за лічені години.
Удари вглиб РФ: новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що в РФ НПЗ і стратегічні об'єкти були під ударом. У ніч на 7 вересня в країні-агресорі Росії лунали вибухи.
Нагадаємо, командир Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді (позивний "Мадяр") повідомив подробиці нічних ударів по енергетичних об'єктах країни-агресора РФ. За його даними, внаслідок атаки було уражено лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) у населеному пункті Найтоповичі Брянської області.
Нагадаємо, Главред писав, що нещодавно Сили оборони вдруге вдарили по Сизранському НПЗ у Самарській області. Це підприємство має річну потужність у 8,5 млн тонн і виробляє бензин, дизель, авіаційний гас, мазут і бітум.
Сили спеціальних операцій України
Сили спеціальних операцій (ССО) - окремий рід військ Збройних сил України.
Згідно закону "Про Збройні Сили України", ССО можуть залучатися:
- до здійснення заходів правового режиму воєнного та надзвичайного стану;
- проведення інформаційно-психологічних операцій;
- боротьби з тероризмом і піратством;
- заходам щодо захисту життя, здоров'я громадян та державних об'єктів (майна) за межами України, забезпечення їхньої безпеки та евакуації;
- заходам щодо посилення охорони державного кордону, захисту суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні та континентального шельфу України;
- забезпечення безпеки Національного морського судноплавства України у відкритому морі або в місцях, що знаходяться поза юрисдикцією будь-якої держави;
- заходам щодо запобігання розповсюдженню зброї масового ураження;
- протидії незаконному перевезенню зброї та наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів у відкритому морі;
- ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;
- до міжнародних антитерористичних операцій;
- боротьби з піратством та іншими операціями з підтримання миру і безпеки на підставі міжнародних договорів України.
Сили спеціальних операцій створені 28 липня 2016 року указом президента України за підтримки країн-членів НАТО.
В ході війни на Донбасі провели численні бойові та спеціальні операції на фронті й в тилу противника.
