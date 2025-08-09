Рус
Постачання зброї на фронт зупинено, російська залізниця у вогні - "АТЕШ"

Даяна Швець
9 серпня 2025, 09:07
Такі операції допомагають посилювати оборону та зберігати життя українських військових, кажуть партизани.
Железная дорога, поезда, диверсия
В Ростові сталася диверсія / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, АТЕШ

Коротко:

  • Партизанський рух "АТЕШ" здійснив успішну диверсію в Росії
  • Знищено важливу залізничну інфраструктуру поблизу Ростова-на-Дону

Партизани успішно здійснили диверсійну операцію на важливій залізничній розв’язці поблизу Ростова-на-Дону, фактично зупинивши доставку техніки та боєприпасів російським військам на південному напрямку. Деталі розповів рух "АТЕШ".

Як повідомили в русі, їхні групи продовжують цілеспрямовано виводити з ладу ключові елементи логістики росіян, зриваючи плани командування РФ та уповільнюючи наступальні дії.

відео дня

Цього разу об’єктом атаки стала залізнична розв’язка біля селища Калиніно.

"Ця ділянка – критична точка на логістичній карті супротивника. Саме тут проходить основний потік залізничних перевезень, які прямують на південно-західний напрямок — у бік тимчасово окупованих територій. Через цей вузол щодня переміщалися ешелони з технікою, боєприпасами, паливом та живою силою", - пишуть партизани.

Що відомо про партизанський рух "Атеш"
Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка - Главред

У ході операції було виведено з ладу одну з головних релейних шаф, що забезпечувала роботу вузла. Це повністю зупинило рух по колії, змусивши росіян шукати обхідні маршрути.

"АТЕШ продовжує точково бити по ключових ланках у логістиці ворога. Кожен такий удар — це уповільнення наступу, зрив планів окупантів та наближення перемоги", - заявили партизани.

Інші повідомлення та попередження руху "АТЕШ"

Раніше, як писав Главред з посиланням на партизанів, російські солдати все частіше усвідомлюють, що війна проти України - аморально, і готові допомагати. Завдяки інформації, яку надав один із них, Збройні сили України змогли знищити кілька російських танків на Запорізькому напрямку.

Також партизанський рух "АТЕШ" повідомляє про серйозні проблеми в російських військ на Херсонщині. За їхніми даними, попри великі втрати, командування все одно відправляє солдатів у бій.

Зокрема, "АТЕШ" стверджує, що російські військові зазнають значних втрат під час штурмів островів на Дніпрі. Останні спроби наступу були для них невдалими.

Більше важливих новин:

Про джерело: рух "Атеш"

Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Ростов Ростовська область залізниця Ростов-на-Дону вибух у Росії пожежа війна Росії та України партизани
17:22

Колапс в аеропорту і евакуація цілих пляжів: на Сочі йде атака, лунають вибухи

17:12

Долар та євро летять у прірву: в Україні переписали ціни на валюту

17:01

На вагу золота: кабачкова ікра з незвичайним інгредієнтомВідео

