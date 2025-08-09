Постачання зброї на фронт зупинено, російська залізниця у вогні - "АТЕШ"

Коротко:
- Партизанський рух "АТЕШ" здійснив успішну диверсію в Росії
- Знищено важливу залізничну інфраструктуру поблизу Ростова-на-Дону
Партизани успішно здійснили диверсійну операцію на важливій залізничній розв’язці поблизу Ростова-на-Дону, фактично зупинивши доставку техніки та боєприпасів російським військам на південному напрямку. Деталі розповів рух "АТЕШ".
Як повідомили в русі, їхні групи продовжують цілеспрямовано виводити з ладу ключові елементи логістики росіян, зриваючи плани командування РФ та уповільнюючи наступальні дії.
Цього разу об’єктом атаки стала залізнична розв’язка біля селища Калиніно.
"Ця ділянка – критична точка на логістичній карті супротивника. Саме тут проходить основний потік залізничних перевезень, які прямують на південно-західний напрямок — у бік тимчасово окупованих територій. Через цей вузол щодня переміщалися ешелони з технікою, боєприпасами, паливом та живою силою", - пишуть партизани.
У ході операції було виведено з ладу одну з головних релейних шаф, що забезпечувала роботу вузла. Це повністю зупинило рух по колії, змусивши росіян шукати обхідні маршрути.
"АТЕШ продовжує точково бити по ключових ланках у логістиці ворога. Кожен такий удар — це уповільнення наступу, зрив планів окупантів та наближення перемоги", - заявили партизани.
Інші повідомлення та попередження руху "АТЕШ"
Раніше, як писав Главред з посиланням на партизанів, російські солдати все частіше усвідомлюють, що війна проти України - аморально, і готові допомагати. Завдяки інформації, яку надав один із них, Збройні сили України змогли знищити кілька російських танків на Запорізькому напрямку.
Також партизанський рух "АТЕШ" повідомляє про серйозні проблеми в російських військ на Херсонщині. За їхніми даними, попри великі втрати, командування все одно відправляє солдатів у бій.
Зокрема, "АТЕШ" стверджує, що російські військові зазнають значних втрат під час штурмів островів на Дніпрі. Останні спроби наступу були для них невдалими.
Про джерело: рух "Атеш"
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
