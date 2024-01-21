УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Масштабна атака дронів по стратегічних об'єктах в Росії: що відомо

Юрій Берендій
21 січня 2024, 07:34
ЗМІ повідомляють про масовану атаку дронів по містах та стратегічних об'єктах на території Росії.
Масштабна атака дронів по стратегічних об'єктах в Росії: що відомо
Вибухи чули відразу в кількох регіонах Росії / Колаж Главред. фото: скріншот із відео, ССО

У ніч на неділю, 21 січня, в Ленінградській області Російської Федерації відбулась нова атака безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Місцеві мешканці почули шум дронів, після чого в районі терміналу морського торговельного порту в селищі Усть-Луга, розташованому на березі Фінської затоки Балтійського моря, прогриміли вибухи. Про це йдеться у повідомленнях російських телеграм-каналів.

В результаті виникла пожежа. Російські ЗМІ повідомили, що загорівся або нафтовий, або вугільний термінал порту.

Пізніше губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що пожежа сталася у терміналі компанії "Новатек". За його словами, постраждалих немає, була проведена евакуація персоналу.

відео дня

Дивіться відео із наслідками удару по терміналу в Ленінградській області Росії:

"У Кінгісепському районі Ленінградської області введено режим підвищеної готовності через пожежу в терміналі "Новатека", – додав він.

За заявами російських джерел, ймоваірно, українські безпілотні літальні апарати (БПЛА) здійснюють атаки на території Смоленської, Тульської та Орловської областей. Перші повідомлення про можливу роботу протиповітряної оборони (ППО) з'явилися приблизно о 22:30.

OSINT-аналітики із групи Dnipro повідомляють про приліт по території автомобільного заводу "Щегловський вал". Про це аналітики написали у своєму Телеграмі. Відомо, що на заводі у місті Тула (300 кілометрів від України) виробляють зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С" і "Панцир-С1", а також проводять модернізацію різної бронетехніки.

"Варто врахувати, що поруч з АТ "Щегловський вал" також є завод АТ "Конструкторське бюро приладобудування" , а це на одне з найбільших підприємств оборонної промисловості РФ. З повідомлень місцевих усі прильоти і пожежники помчали саме туди", - вказують аналітики.

Крім того, ймовірно, прильоти були в Смоленську та Орлі, де теж розташовані важливі для РФ об'єкти ВПК.

"Цей удар дійсно вийшов дуже і дуже успішним", - йдеться у повідомленні аналітичної групи Dnipro.

Вибухи в Росії

Нагадаємо, вночі 16 січня у місті Воронеж сталася серія вибухів. Губернатор міста повідомив, місто атаковане українськими безпілотниками.

Як повідомляло видання Главред, вночі на 18 січня у місті Подольськ Московської області також відбулися вибухи, які російські окупанти пояснюють збиттям безпілотника, що летів у напрямку Москви. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони успішно відбили атаку безпілотника.

Також у російському місті Бєлгород, вночі з 29 на 30 грудня, чули вибухи. Губернатор регіону повідомив про одного загиблого і одного постраждалого.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні вибух
Реклама

Головне за день

Росіяни захопили село на Харківщині та мають успіх в районі Куп'янська - ISW

Росіяни захопили село на Харківщині та мають успіх в районі Куп'янська - ISW

08:22 Україна
Масштабна атака дронів по стратегічних об'єктах в Росії: що відомо

Масштабна атака дронів по стратегічних об'єктах в Росії: що відомо

07:34 Україна
"Коли РФ зазнає глобальної поразки": в ОП озвучили умови для перемовин

"Коли РФ зазнає глобальної поразки": в ОП озвучили умови для перемовин

21:08 Україна
Всі головні новини

Останні новини

09:22

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 січня: Близнюки - не вірте нікому, Тельці будуть на висоті

09:09

Росіяни економлять один із видів ракет: в ЗСУ попередили про загрозу

08:22

Росіяни захопили село на Харківщині та мають успіх в районі Куп'янська - ISW

07:34

Масштабна атака дронів по стратегічних об'єктах в Росії: що відомо

06:27

Геополітична шизофренія: Україні пора визначатисяПогляд

Росія накопичує війська і наступатиме, ключовими для неї будуть чотири міста – генерал МаломужРосія накопичує війська і наступатиме, ключовими для неї будуть чотири міста – генерал Маломуж
04:20

"Колапс для світу": генерал назвав сценарій, якщо раптом переможе РосіяВідео

03:27

Лише кожен п'ятий може вирішити головоломку: потрібно знайти четвертого ведмедя за 36 секунд

02:40

Знадобиться лише оцет: експерт показав, як зберігати твердий сир свіжим тижнями

02:24

"Все відбудеться дуже швидко": дипломат назвав сценарій розпаду Росії

Реклама
01:30

Як завантажити відео з Фейсбук: хитрий фокус приголомшить досвідченого хакера

00:37

В кількох областях Росії пролунали вибухи: окупанти заявили, про атаку БПЛА

20 січня, субота
23:29

Волосся стане шовковистим: для чого потрібен кондиціонер і як ним користуватись

22:39

"Росія не має виграти": генерал ЄС попередив про серйозні наслідки перемоги РФ

22:28

Скільки боєприпасів КНДР передала до Росії: ГУР вразило числом

21:25

Софія Ротару поділилася ніжним "молодим" фото з чоловіком

21:09

Цей мікроелемент впливає на все: для чого потрібен цинк і як його приймати

21:08

"Коли РФ зазнає глобальної поразки": в ОП озвучили умови для перемовин

20:52

Це дуже корисно і смачно: шикарна закуска за 2 хвилиниВідео

20:44

Гурульов марно переживає - ГУЛАГ на Росії будеПогляд

20:26

"Я завжди за добрі справи": Волочкова вирішила допомагати окупантам вбивати українцівВідео

Реклама
20:16

НАТО витратило "мільярди": Трамп похвалився результатами погроз не захищати Європу

19:58

"Оборони ЗСУ недостатньо": Кабмін та Генштаб розробляють нову військову стратегію

19:36

Допомога Україні від США: Маломуж розповів, за яких умов вона припиниться в 2024 роціВідео

19:18

Місячний календар 21 січня 2024 року: що доречно зробити у цей день

19:14

Путін не протягне до 2030 року: генерал Маломуж зізнався, коли впаде режим РФ

19:10

Помер у машині: у Москві виявили тіло актора серіалів

19:04

Жорсткі бойові зіткнення: Зеленський назвав "найгарячіші" ділянки фронту

18:59

На ЗАЕС виявили нові мінування: у ГУР оцінили ситуацію на станції

18:12

"Зустріч буде цікавою": Шмигаль зустрінеться з проросійським прем'єром Словаччини

18:01

У лікарні помер старший Меладзе

17:59

Окупанти готують масштабний наступ по всій ліній фронту: експерт розкрив цілі РФ

17:53

Наступ ЗСУ на Мелітополь: генерал-розвідник розкрив основний сценарій і терміниВідео

17:09

Визнали літак "знищеним": Ігнат розповів про стан російського ІЛ-22

16:54

У РФ великі втрати в районі Кринок: у розвідці розкрили, як ЗСУ стримують окупантів

16:53

Загроза нового штурму Києва: офіцер ЗСУ розкрив ймовірні плани росіян

16:50

Алеку Болдуіну загрожує в'язниця: новий поворот у справі про вбивство українки

16:41

Ситуація критична: генерал розповів про хід бойових дій в Авдіївці

16:01

Затоплення російського корвету в Криму: в ГУР вперше відреагували на інцидент

15:58

"Вони можуть допомогти більше": Зеленський звернувся до США і назвав "рецепт" перемоги

15:47

НАТО може відправити в Україну власні військові сили: дипломат назвав умови

Реклама
15:26

Ворог почав наступ на новому напрямку: в ЗСУ розповіли про несподівану тактику

15:19

"Прикриють майже всю Україну": генерал розкрив, скільки необхідно установок PatriotВідео

14:56

У ЗСУ оцінили систему ППО в РФ: "Там прохідний двір"

14:46

РФ обрала дві цілі на сході: генерал ЗСУ назвав напрямок ворожого штурму

14:26

Ви роками робили неправильно: лікар назвала єдиний і найкращий спосіб чищення вухВідео

14:11

Перукар розкрив одну фатальну помилку, через яку кінчики волосся швидше січуться

13:53

Буряти домоглися скасування концерту Крістіни Орбакайте

13:49

Дрони і ракети можуть долетіти до західних кордонів: РФ готує потужний удар — ЗСУ

13:39

Кава - як ліки: лікар розповіла, від яких смертельних захворювань врятує напій

13:34

Контрнаступ ЗСУ був цілком успішним - Єрмак

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Персони
Марк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новини
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Свята
Календар 2023З днем народження подругиЦерковні свята 2024
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти