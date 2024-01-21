Масштабна атака дронів по стратегічних об'єктах в Росії: що відомо

ЗМІ повідомляють про масовану атаку дронів по містах та стратегічних об'єктах на території Росії.

https://glavred.net/ukraine/masshtabnaya-ataka-dronov-po-strategicheskim-obektam-v-rossii-chto-izvestno-10534904.html Посилання скопійоване

Вибухи чули відразу в кількох регіонах Росії / Колаж Главред. фото: скріншот із відео, ССО

У ніч на неділю, 21 січня, в Ленінградській області Російської Федерації відбулась нова атака безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Місцеві мешканці почули шум дронів, після чого в районі терміналу морського торговельного порту в селищі Усть-Луга, розташованому на березі Фінської затоки Балтійського моря, прогриміли вибухи. Про це йдеться у повідомленнях російських телеграм-каналів.

В результаті виникла пожежа. Російські ЗМІ повідомили, що загорівся або нафтовий, або вугільний термінал порту.

Пізніше губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що пожежа сталася у терміналі компанії "Новатек". За його словами, постраждалих немає, була проведена евакуація персоналу.

відео дня

Дивіться відео із наслідками удару по терміналу в Ленінградській області Росії:

"У Кінгісепському районі Ленінградської області введено режим підвищеної готовності через пожежу в терміналі "Новатека", – додав він.

За заявами російських джерел, ймоваірно, українські безпілотні літальні апарати (БПЛА) здійснюють атаки на території Смоленської, Тульської та Орловської областей. Перші повідомлення про можливу роботу протиповітряної оборони (ППО) з'явилися приблизно о 22:30.

OSINT-аналітики із групи Dnipro повідомляють про приліт по території автомобільного заводу "Щегловський вал". Про це аналітики написали у своєму Телеграмі. Відомо, що на заводі у місті Тула (300 кілометрів від України) виробляють зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С" і "Панцир-С1", а також проводять модернізацію різної бронетехніки.

"Варто врахувати, що поруч з АТ "Щегловський вал" також є завод АТ "Конструкторське бюро приладобудування" , а це на одне з найбільших підприємств оборонної промисловості РФ. З повідомлень місцевих усі прильоти і пожежники помчали саме туди", - вказують аналітики.

Крім того, ймовірно, прильоти були в Смоленську та Орлі, де теж розташовані важливі для РФ об'єкти ВПК.

"Цей удар дійсно вийшов дуже і дуже успішним", - йдеться у повідомленні аналітичної групи Dnipro.

Вибухи в Росії

Нагадаємо, вночі 16 січня у місті Воронеж сталася серія вибухів. Губернатор міста повідомив, місто атаковане українськими безпілотниками.

Як повідомляло видання Главред, вночі на 18 січня у місті Подольськ Московської області також відбулися вибухи, які російські окупанти пояснюють збиттям безпілотника, що летів у напрямку Москви. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони успішно відбили атаку безпілотника.

Також у російському місті Бєлгород, вночі з 29 на 30 грудня, чули вибухи. Губернатор регіону повідомив про одного загиблого і одного постраждалого.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.