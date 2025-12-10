Рус
Графіки вимкнення світла для Києва та області: ДТЕК вводить жорсткі обмеження на 11 грудня

Ангеліна Підвисоцька
10 грудня 2025, 20:28оновлено 10 грудня, 21:16
Графіки вимкнення світла діятимуть протягом усієї доби в області кількох черг.
вимкнути світло
Графіки відключення світла на 11 грудня / Колаж: Главред, фото: pexels

Що відомо.

  • В енергосистемі складна ситуація після ворожих обстрілів
  • У Києві та Київській області 11 грудня вводять графіки відключення світла

У Києві та Київській області введуть графіки відключення світла на 11 грудня. Нові обсяги обмежень опублікувало ДТЕК.

Відомо, що графіки діятимуть протягом усієї доби.

Графіки відключення світла в Києві

ДТЕК вводить графіки вимкнення світла для Києва в обсязі кількох черг.

Графіки для кожної черги та підчерги:

  • черга 1.1:
  • з 00:00 до 2:30;
  • з 9:30 до 16:30;
  • з 20:00 до 23:30;
  • черга 1.2:
  • з 00:00 до 6:00;
  • з 9:30 до 16:30;
  • з 20:00 до 23:30;
  • черга 2.1:
  • з 00:00 до 6:00;
  • з 9:30 до 16:30;
  • з 20:00 до 24:00;
  • черга 2.2:
  • з 00:00 до 6:00;
  • з 9:30 до 16:30;
  • з 20:00 до 24:00;
  • черга 3.1:
  • з 2:30 до 9:30;
  • з 13:00 до 20:00;
  • з 23:30 до 24:00;
  • черга 3.2:
  • з 2:30 до 9:30;
  • з 13:00 до 19:00;
  • з 23:30 до 24:00;
  • черга 4.1:
  • з 6:00 до 9:30;
  • з 13:00 до 20:00;
  • з 23:30 до 24:00;
  • черга 4.2:
  • з 2:30 до 9:30;
  • з 13:00 до 20:00;
  • з 23:30 до 24:00;
  • черга 5.1:
  • з 00:00 до 2:30;
  • з 9:00 до 13:00;
  • з 16:30 до 22:00;
  • черга 5.2:
  • з 00:00 до 2:30;
  • з 6:00 до 13:00;
  • з 16:30 до 20:00;
  • черга 6.1:
  • з 7:00 до 13:00;
  • з 16:30 до 23:30;
  • черга 6.2:
  • з 6:00 до 13:00;
  • з 16:30 до 23:30.

  • Графік відключення світла в Києві на 11 грудня
    Графік відключення світла в Києві на 11 грудня фото: ДТЕК
  • Графік відключення світла в Києві на 11 грудня
    Графік відключення світла в Києві на 11 грудня фото: ДТЕК

Графіки вимкнення світла в Київській області

Графіки для кожної черги та підчерги:

  • черга 1.1 :
  • з 00:00 до 7:00;
  • з 10:30 до 17:30;
  • з 21:00 до 24:00;
  • черга 1.2 :
  • з 00:00 до 7:00;
  • з 10:30 до 17:30;
  • з 21:00 до 24:00;
  • черга 2.1 :
  • з 00:00 до 3:30;
  • з 10:30 до 17:30;
  • з 21:00 до 24:00;
  • черга 2.2 :
  • з 00:00 до 3:30;
  • з 10:30 до 17:30;
  • з 21:00 до 24:00;
  • черга 3.1 :
  • з 3:30 до 10:30;
  • з 14:00 до 21:00;
  • черга 3.2 :
  • з 3:30 до 10:30;
  • з 14:00 до 21:00;
  • черга 4.1 :
  • з 3:30 до 7:00;
  • з 9:00 до 10:30;
  • з 14:00 до 21:00;
  • черга 4.2 :
  • з 3:30 до 10:30;
  • з 14:00 до 19:00;
  • черга 5.1 :
  • з 00:00 до 3:30;
  • з 7:00 до 14:00;
  • з 17:30 до 21:00;
  • черга 5.2 :
  • з 00:00 до 3:30;
  • з 7:00 до 14:00;
  • з 17:30 до 22:00;
  • черга 6.1 :
  • з 7:00 до 14:00;
  • з 17:30 до 24:00;
  • черга 6.2 :
  • з 7:00 до 14:00;
  • з 17:30 до 24:00.
  • Графік відключення світла в Київській області на 11 грудня
    Графік відключення світла в Київській області на 11 грудня фото: ДТЕК
  • Графік відключення світла в Київській області на 11 грудня
    Графік відключення світла в Київській області на 11 грудня фото: ДТЕК

Світло вимикатимуть по-новому - заява уряду

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що в Україні можуть стати менш тривалими відключення електроенергії. Уряд ухвалив низку рішень для поліпшення ситуації.

"Доручили обласним військовим адміністраціям переглянути фактичні списки об'єктів критичної інфраструктури протягом двох днів", - вказала вона.

Також зі списків на відключення мають вилучити тих споживачів, які не є критично важливими для роботи регіонів у нинішніх умовах енергозабезпечення. Свириденко зазначила, що відключення не стосуватимуться лікарень, шкіл, об'єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонно-промислового комплексу - ці заклади отримуватимуть електроенергію безперебійно.

Вимкнення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, у середу, 10 грудня, в усіх регіонах України діють обмеження споживання електроенергії через наслідки російських атак на енергоінфраструктуру. Укренерго не уточнило, який саме обсяг обмежень стосуватиметься побутових і промислових споживачів. Там зазначають, що час і масштаб відключень можуть змінюватися.

Також прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд ухвалив низку рішень для стабілізації енергосистеми, і в Україні можуть скоротитися тривалість і частота відключень світла. Місцева влада має скоротити зайве освітлення міст.

Як повідомляв Главред, 8 грудня, в окремих регіонах України ввели аварійні відключення електроенергії через наслідки масованих атак. Відключення діяли в Полтавській, Сумській, Дніпропетровській і Харківській областях.

Читайте також:

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше - Донбаська паливно-енергетична компанія; рос. Донбаська паливно-енергетична компанія) - найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових і теплових електростанціях, видобуває вугілля і природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію і має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

"Не мати нічого українського": у Потапа та Каменських неприємності за кордоном

"Не мати нічого українського": у Потапа та Каменських неприємності за кордоном

Карта Deep State онлайн за 10 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Улюбленці 2026 року: 3 знаки зодіаку, які стануть щасливчиками у рік Коня

Улюбленці 2026 року: 3 знаки зодіаку, які стануть щасливчиками у рік Коня

Картопля звариться вдвічі швидше: простий трюк, який знають одиниці

Картопля звариться вдвічі швидше: простий трюк, який знають одиниці

Китайський гороскоп на завтра 11 грудня: Собакам - виснаження, Бикам - помилки

Китайський гороскоп на завтра 11 грудня: Собакам - виснаження, Бикам - помилки

