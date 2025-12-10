Графіки вимкнення світла для Києва та області: ДТЕК вводить жорсткі обмеження на 11 грудня

Що відомо.
- В енергосистемі складна ситуація після ворожих обстрілів
- У Києві та Київській області 11 грудня вводять графіки відключення світла
У Києві та Київській області введуть графіки відключення світла на 11 грудня. Нові обсяги обмежень опублікувало ДТЕК.
Відомо, що графіки діятимуть протягом усієї доби.
Графіки відключення світла в Києві
ДТЕК вводить графіки вимкнення світла для Києва в обсязі кількох черг.
Графіки для кожної черги та підчерги:
- черга 1.1:
- з 00:00 до 2:30;
- з 9:30 до 16:30;
- з 20:00 до 23:30;
- черга 1.2:
- з 00:00 до 6:00;
- з 9:30 до 16:30;
- з 20:00 до 23:30;
- черга 2.1:
- з 00:00 до 6:00;
- з 9:30 до 16:30;
- з 20:00 до 24:00;
- черга 2.2:
- з 00:00 до 6:00;
- з 9:30 до 16:30;
- з 20:00 до 24:00;
- черга 3.1:
- з 2:30 до 9:30;
- з 13:00 до 20:00;
- з 23:30 до 24:00;
- черга 3.2:
- з 2:30 до 9:30;
- з 13:00 до 19:00;
- з 23:30 до 24:00;
- черга 4.1:
- з 6:00 до 9:30;
- з 13:00 до 20:00;
- з 23:30 до 24:00;
- черга 4.2:
- з 2:30 до 9:30;
- з 13:00 до 20:00;
- з 23:30 до 24:00;
- черга 5.1:
- з 00:00 до 2:30;
- з 9:00 до 13:00;
- з 16:30 до 22:00;
- черга 5.2:
- з 00:00 до 2:30;
- з 6:00 до 13:00;
- з 16:30 до 20:00;
- черга 6.1:
- з 7:00 до 13:00;
- з 16:30 до 23:30;
- черга 6.2:
- з 6:00 до 13:00;
- з 16:30 до 23:30.
Графіки вимкнення світла в Київській області
Графіки для кожної черги та підчерги:
- черга 1.1 :
- з 00:00 до 7:00;
- з 10:30 до 17:30;
- з 21:00 до 24:00;
- черга 1.2 :
- з 00:00 до 7:00;
- з 10:30 до 17:30;
- з 21:00 до 24:00;
- черга 2.1 :
- з 00:00 до 3:30;
- з 10:30 до 17:30;
- з 21:00 до 24:00;
- черга 2.2 :
- з 00:00 до 3:30;
- з 10:30 до 17:30;
- з 21:00 до 24:00;
- черга 3.1 :
- з 3:30 до 10:30;
- з 14:00 до 21:00;
- черга 3.2 :
- з 3:30 до 10:30;
- з 14:00 до 21:00;
- черга 4.1 :
- з 3:30 до 7:00;
- з 9:00 до 10:30;
- з 14:00 до 21:00;
- черга 4.2 :
- з 3:30 до 10:30;
- з 14:00 до 19:00;
- черга 5.1 :
- з 00:00 до 3:30;
- з 7:00 до 14:00;
- з 17:30 до 21:00;
- черга 5.2 :
- з 00:00 до 3:30;
- з 7:00 до 14:00;
- з 17:30 до 22:00;
- черга 6.1 :
- з 7:00 до 14:00;
- з 17:30 до 24:00;
- черга 6.2 :
- з 7:00 до 14:00;
- з 17:30 до 24:00.
Світло вимикатимуть по-новому - заява уряду
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що в Україні можуть стати менш тривалими відключення електроенергії. Уряд ухвалив низку рішень для поліпшення ситуації.
"Доручили обласним військовим адміністраціям переглянути фактичні списки об'єктів критичної інфраструктури протягом двох днів", - вказала вона.
Також зі списків на відключення мають вилучити тих споживачів, які не є критично важливими для роботи регіонів у нинішніх умовах енергозабезпечення. Свириденко зазначила, що відключення не стосуватимуться лікарень, шкіл, об'єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонно-промислового комплексу - ці заклади отримуватимуть електроенергію безперебійно.
Вимкнення світла в Україні - останні новини
Нагадаємо, у середу, 10 грудня, в усіх регіонах України діють обмеження споживання електроенергії через наслідки російських атак на енергоінфраструктуру. Укренерго не уточнило, який саме обсяг обмежень стосуватиметься побутових і промислових споживачів. Там зазначають, що час і масштаб відключень можуть змінюватися.
Також прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд ухвалив низку рішень для стабілізації енергосистеми, і в Україні можуть скоротитися тривалість і частота відключень світла. Місцева влада має скоротити зайве освітлення міст.
Як повідомляв Главред, 8 грудня, в окремих регіонах України ввели аварійні відключення електроенергії через наслідки масованих атак. Відключення діяли в Полтавській, Сумській, Дніпропетровській і Харківській областях.
Про джерело: ДТЕК
ДТЕК (раніше - Донбаська паливно-енергетична компанія; рос. Донбаська паливно-енергетична компанія) - найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.
Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових і теплових електростанціях, видобуває вугілля і природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію і має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.
