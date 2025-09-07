НПЗ та стратегічні об'єкти під ударом: дрони потужно атакували Росію

Деталі операції Сил оборони повідомили у Генштабі.

https://glavred.net/world/npz-i-strategicheskie-obekty-pod-udarom-drony-moshchno-atakovali-rossiyu-10695947.html Посилання скопійоване

Що відомо про наслідки ударів по РФ 7 вересня / Колаж: Главред, фото: соцмережі, скріншот

Основне:

Українські дрони атакували НПЗ та ЛВДС на території РФ

Під час атаки Росавіація вводила обмеження в кількох аеропортах

У ніч на 7 вересня у країні-агресорці Росії лунали вибухи. Як повідомляють російські ЗМІ, дрони атакували Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

Оперштаб регіону повідомив, що на НПЗ спалахнула одна з технологічних установок, внаслідок падіння уламків безпілотника. Пожежу площею кілька квадратних метрів нібито вже ліквідували.

відео дня

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Внаслідок атаки зупинили роботу кількох аеропортів

ВВС повідомило, що наслідком нічної атаки дронів на Росію стало не лише ураження НПЗ, але й призупинення польотів в аеропортах "Жуковський", що під Москвою, а також Нижньому Новгороді та Волгограді.

Росавіація традиційно пояснила обмеження "тимчасовими заходами щодо прийому та випуску повітряних суден".

Генштаб прокоментував ураження важливих об'єктів на території РФ

У Генштабі ЗС України підтвердили ураження потужностей Ільського НПЗ у Краснодарському краї. Там фіксувалися вибухи та пожежа в районі об’єкту. Результати ураження уточнюються.

"Окрім того, підтверджено успішні влучання по місцях дислокації особового складу окупантів та складах матеріально-технічного забезпечення російських військових частин у Курській області РФ. Результати вогневого ураження уточнюються", - додали у Генштабі.

Внаслідок атаки постраждала і ЛВДС у Брянській області

Підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони також уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) "8-Н" у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ.

У Генштабі зазначили, що операцію проведено в рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів.

"ЛВДС "8-Н" входить до комплексу магістрального нафтопроводу "Стальной конь", потужність перекачування якого складає 10.5 млн. тонн. Об'єкт має стратегічне значення для забезпечення транспортування нафтопродуктів для російської окупаційної армії. Зафіксовано численні влучання з подальшим виникненням пожежі в районі насосної станції та резервуарного парку", - йдеться у повідомленні.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нещодавно Сили оборони вдруге вдарили по Сизранському НПЗ у Самарській області. Це підприємство має річну потужність у 8,5 млн тонн та виробляє бензин, дизель, авіаційний гас, мазут і бітум. Після атаки там також зафіксовано пожежу.

Напередодні також українські дрони уразили Рязанський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання в установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6, орієнтовна потужність якої становить 6 млн тонн нафти на рік.

Нагадаємо, Главред писав, що українські військові завдали комплексного вогневого ураження по лінійно-виробничій станції в районі населеного пункту Найтоповичі, що у Брянській області РФ

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред