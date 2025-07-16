'Говорили з Трампом про це': Зеленський сказав, що змусить Путіна до переговорів

Президент підкреслив, що Росія розуміє лише мову сили, а не дипломатії.

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Зеленський розкрив, що змусить Путіна сісти за стіл переговорів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео, Сухопутні війська України

Головне із заяви Зеленського:

Переозброєння України змусить Кремль повернутися до переговорів

Зброя та санкції – головні інструменти тиску на Путіна

Зеленський обговорював із Трампом необхідність пакета стримувальних заходів

Росія розуміє лише мову сили. Саме переозброєння Збройних сил України здатне змусити російське керівництво повернутися до столу переговорів. Про це заявив президент України Володимир Зеленського в інтерв'ю Newsmax.

За його словами, надання Україні будь-якої наступальної зброї від Сполучених Штатів стане потужним чинником тиску на лідера Росії Володимира Путіна. Навіть якщо ця зброя не буде безпосередньо застосована в бою, її наявність є достатнім аргументом, щоб змусити Кремль шукати мирні рішення.

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"Президент Трамп і вся Америка та Європа знають, що ми хочемо миру і закінчення війни... Але росіяни розуміють тільки силу. Тому тільки сильні санкції і тільки сильна зброя. Ми готові до дій, до демонстрації сили", - сказав Зеленський.

Також глава держави зазначив, що перед тим, як Дональд Трамп вдруге очолив Білий дім, Україна мала отримати "потужний пакет стримуючих заходів", проте цього не відбулося. Зеленський підкреслив, що обговорював це питання особисто з Трампом.

"Ми говорили з президентом Трампом про ці речі. Я б дуже хотів, щоб ми були сильними. Демонстрація сили змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Не факт, що нам доведеться застосувати цю силу, але якщо Росія знає про її існування, це вже є сильним аргументом для припинення війни", - додав він.

Допомога Україні від США - останні новини

Нагадаємо, під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 14 липня президент США Дональд Трамп оголосив про передачу Україні 17 зенітно-ракетних комплексів Patriot. Частина цих систем прибуде до України вже найближчими днями.

Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив, що у межах нової домовленості між США і Альянсом Україна отримає масштабний пакет допомоги, що включатиме системи ППО, ракети та боєприпаси. Хоча озброєння надається Сполученими Штатами, фінансування постачання здійснюють країни-члени НАТО, передусім держави Європейського Союзу.

Як повідомляв Главред, Франція, Італія та Чехія відмовились долучатися до нової ініціативи НАТО, за якою європейські країни купуватимуть американську зброю для України. Натомість Німеччина, Велика Британія, Нідерланди, Данія, Фінляндія та Норвегія підтримали план, запропонований президентом США Дональдом Трампом.

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Про джерело: Newsmax Newsmax, Inc. (або Newsmax.com, раніше відома як NewsMax ) — американська компанія, що займається кабельними новинами, політичними коментарями та цифровими медіа, заснована Крістофером Радді у 1998 році. Її по-різному описують як консервативну, праву та ультраправу. Newsmax запустив Newsmax TV у червні 2014 року для 35 мільйонів абонентів супутникового телебачення через DirecTV та Dish Network. Станом на травень 2019 року мережа стверджувала, що охоплює близько 70 мільйонів домогосподарств через кабельне телебачення. Середня тижнева аудиторія Newsmax TV становила 319 000 осіб станом на квітень 2025 року.

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