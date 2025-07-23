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В РФ посилили контроль і починають зачистки: в ЦПД пояснили, чого боїться Кремль

Анна Косик
23 липня 2025, 14:18
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Пріоритетом Кремля є встановлення абсолютної монополії.
Кириенко, русская община
Що планує робити Кирієнко в Росії / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

Що повідомив Коваленко:

  • У Росії готують атаку на "Русскую общину"
  • Кремль хоче монополізувати усю владу
  • Диктаторський режим готується до турбулентності

Перший заступник керівника адміністрації кремлівського диктатора Володимира Путіна Сергій Кирієнко почав захищати лояльних націоналістів країни-агресорки Росії.

Про це у Telegram повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. За його словами, російський чиновник тепер не лише відповідає за інформаційні операції проти України і намагається взяти під контроль регіональну вертикаль, аде й готує атаку на рух "Русская община" - одну з небагатьох ультраправих структур, яка підтримувала війну.

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"Це не поодинокий інцидент: паралельно Верховний суд ліквідує партію Бабуріна, яка десятиліттями грала роль "правого флангу" імперської політики", - зауважив очільник ЦПД.

Коваленко пояснив, що "Русская община" в РФ - це не просто активісти. У регіонах вона отримує підтримку силовиків, бере участь у рейдах проти мігрантів, має доступ до закритої інформації. Але Кремль боїться навіть лояльних, якщо вони не підконтрольні адміністрації.

"Сигнал чіткий: самодіяльність навіть на боці "русского міра" - злочин. Кремль хоче монополії не тільки на ліберальну опозицію, а й на радикальний патріотизм. Вся активність - лише під кураторством і за графіком. Інакше - ліквідація", - додав він.

В ЦПД вважають показовим те, що атака відбувається саме зараз. Режим готується до турбулентності, адже після провальної "СВО" російські патріоти можуть повернутися з фронту з новими амбіціями, що стане прямою загрозою вертикалі влади. Тому Кремль грає на випередження і "з'їдає своїх".

Ситуація в Росії - останні новини

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін найбільше боїться свого оточення. Якби Україна доклалася до цього, вона могла б реалізувати кошмар глави Кремля.

Напередодні, як писав Главред, російський опозиційний політик Пономарьов заявив, що в сучасній Росії бунт еліт можливий, але коли це станеться сказати важко. Головний фактор у політиці – це фактор часу. Відповідно, будь-яке поставлене питання потрібно уточнювати – коли.

Нагадаємо, у ніч на 23 липня стало відомо, що невідомі БпЛА атакували низку регіонів країни-агресора Росії. Зокрема, вибухи лунали у Ростові-на-Дону та Таганрозі.

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Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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