В РФ посилили контроль і починають зачистки: в ЦПД пояснили, чого боїться Кремль

Пріоритетом Кремля є встановлення абсолютної монополії.

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Що планує робити Кирієнко в Росії / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

Що повідомив Коваленко:

У Росії готують атаку на "Русскую общину"

Кремль хоче монополізувати усю владу

Диктаторський режим готується до турбулентності

Перший заступник керівника адміністрації кремлівського диктатора Володимира Путіна Сергій Кирієнко почав захищати лояльних націоналістів країни-агресорки Росії.

Про це у Telegram повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. За його словами, російський чиновник тепер не лише відповідає за інформаційні операції проти України і намагається взяти під контроль регіональну вертикаль, аде й готує атаку на рух "Русская община" - одну з небагатьох ультраправих структур, яка підтримувала війну.

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"Це не поодинокий інцидент: паралельно Верховний суд ліквідує партію Бабуріна, яка десятиліттями грала роль "правого флангу" імперської політики", - зауважив очільник ЦПД.

Коваленко пояснив, що "Русская община" в РФ - це не просто активісти. У регіонах вона отримує підтримку силовиків, бере участь у рейдах проти мігрантів, має доступ до закритої інформації. Але Кремль боїться навіть лояльних, якщо вони не підконтрольні адміністрації.

"Сигнал чіткий: самодіяльність навіть на боці "русского міра" - злочин. Кремль хоче монополії не тільки на ліберальну опозицію, а й на радикальний патріотизм. Вся активність - лише під кураторством і за графіком. Інакше - ліквідація", - додав він.

В ЦПД вважають показовим те, що атака відбувається саме зараз. Режим готується до турбулентності, адже після провальної "СВО" російські патріоти можуть повернутися з фронту з новими амбіціями, що стане прямою загрозою вертикалі влади. Тому Кремль грає на випередження і "з'їдає своїх".

Ситуація в Росії - останні новини

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін найбільше боїться свого оточення. Якби Україна доклалася до цього, вона могла б реалізувати кошмар глави Кремля.

Напередодні, як писав Главред, російський опозиційний політик Пономарьов заявив, що в сучасній Росії бунт еліт можливий, але коли це станеться сказати важко. Головний фактор у політиці – це фактор часу. Відповідно, будь-яке поставлене питання потрібно уточнювати – коли.

Нагадаємо, у ніч на 23 липня стало відомо, що невідомі БпЛА атакували низку регіонів країни-агресора Росії. Зокрема, вибухи лунали у Ростові-на-Дону та Таганрозі.

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Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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