Коли Путін сяде за стіл переговорів: в ISW назвали дві умови

Щоб домогтися краху РФ на фронті, знадобляться кілька місяців або цілі військові кампанії.

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Путіна змусить говорити про мир лише військовий тиск - ISW / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, сайт Кремля

Головні тези:

Путіна можна змусити сісти за стіл переговорів лише військовим шляхом

Україні потрібні своєчасні поставки зброї

Військові поразки РФ можуть зайняти не один місяць

Глава РФ Володимир Путін погодиться сісти за стіл переговорів з Україною лише в разі нищівних поразок російської армії на фронті, які можливі за умови своєчасної та достатньої військової допомоги країн Заходу. Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

При цьому для того, щоб домогтися військових поразок окупантів на фронті, знадобиться час.

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"Такі поразки не відбудуться за кілька тижнів і, ймовірно, потребуватимуть кількох місяців або цілих військових кампаній. Це стане можливим за умови, що Захід погодиться належним чином озброїти і підтримати Сили оборони, щоб вони могли результативно проводити такі операції", - вважають аналітики ISW.

Прикладом одного з чинників тиску на главу Кремля, в Інституті вважають оголошений президентом США Дональдом Трампом 50-денний "дедлайн" для Путіна з вимогою сісти за стіл переговорів.

У ISW також послалися на слова міністра оборони Великої Британії Джона Гіллі, який під час засідання Контактної групи з питань оборони України 21 липня зазначив, що країни ініціативи мають скористатися погрозою Трампа запровадити "жорсткі" 100-відсоткові вторинні мита щодо торговельних партнерів Росії в разі відсутності мирного припинення війни проти України впродовж 50 днів із 14 липня.

Ультиматум Трампа Путіну - що відомо

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп буде "агресивно" домагатися реалізації своїх підходів щодо припинення війни в Україні. Про це заявила прессекретарка Державного департаменту США Теммі Брюс.

14 липня 2025 року під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявив про суттєве переосмислення політики щодо війни Росії проти України. Він оголосив про постачання Україні батарей ППО Patriot.

Крім того, Трамп оголосив про плани накласти 100% митні тарифи на російський експорт, якщо Москва не погодиться на мирну угоду протягом 50 днів.

Крім того, Трамп готовий підписати двопартійний законопроєкт про 500-відсоткові мита для країн, які досі купують у Росії нафту і спонсорують її економіку для ведення війни проти України. Обмеження можуть вдарити по Китаю, Індії та Туреччині.

Контр-адмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері вважає, що Трамп, можливо, прозрів щодо Путіна і це відкриває нові можливості для України. Разом з тим, завжди є ризик, що глава Білого дому знову змінить курс.

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