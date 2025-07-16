Що задумав Трамп і чому Путін може погодитися на перемовини: ЗМІ розкрили подробиці

Адміністрація США сподівається, що посилення санкцій і військова допомога змусить Путіна сісти за переговорний стіл.

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Дональд Трамп пообіцяв надати Україні значну кількість озброєння та поставити Росії ультиматум із жорсткими тарифами. / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Читайте в матеріалі:

Як нова зброя США змінить ситуацію в Україні

Що означає ультиматум Трампа для Кремля

Чи зможуть США ввести санкції і змусити Путіна до переговорів

Президент Дональд Трамп у понеділок, 14 липня, пообіцяв надати Україні нове озброєння, що стало помітним зсувом у його позиції щодо війни в Україні. Однак залишається відкритим питання, чи сприймає ця зміна серйозно президент Росії Володимир Путін.

Трамп погрожує тарифами й обіцяє зброю

Як пише ABC News, під час зустрічі в Овальному кабінеті з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте Трамп пригрозив Кремлю жорсткими тарифами, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто угоди про припинення війни.

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Раніше Трамп погрожував припинити військову допомогу Україні, але тепер пообіцяв надіслати "мільярди" одиниць озброєння, при цьому оплатити їх мають європейські країни. За словами Трампа і Рютте, інші країни НАТО погодилися купувати американську зброю для України.

Рютте підкреслив, що це дозволить Україні отримати "величезну" кількість військового обладнання, включно з боєприпасами та ракетами.

Ставка на невдачу Росії

Як зазначає ABC News, якщо США справді почнуть постачати значну кількість зброї, це означатиме важливу зміну в підході Вашингтона. Водночас експерти сумніваються у здатності США ефективно застосувати тарифні санкції проти Росії після завершення 50-денного терміну. Введення "вторинних тарифів" може спричинити серйозне протистояння з Китаєм.

Трамп обґрунтував 50-денний термін тим, що саме стільки, за планом Росії, триватиме літній наступ. Адміністрація США сподівається, що після його завершення, особливо у разі невдачі, Путін буде більше схильний до переговорів.

Підсилення санкцій та збільшення військової підтримки Україні може поступово підштовхнути Росію до діалогу, якщо літній наступ не принесе бажаних результатів.

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Як повідомляв Главред, 14 липня Трамп поставив Росії ультиматум: протягом 50 днів має з'явитися мирна угода, інакше США введуть жорсткі санкції проти РФ. Також Трамп анонсував нові поставки озброєнь Україні, за які заплатить НАТО.

Пізніше відбувся телефонний дзвінок президента Зеленського з Трампом. За словами українського гаранта, була дуже хороша розмова. Лідери обговорили необхідність рішень, які спрямовані на захист цивільного населення від атак РФ і зміцнення позицій України на фронті.

Крім того, Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп глибоко розчарований главою країни-агресора Росії Володимиром Путіним. Чотири рази він був "упевнений" у тому, що домовився з ним, після чого окупанти завдавали ударів по Україні. Проте Трамп поки що не збирається припиняти перемовини з Путіним.

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Про джерело: ABC News ABC News — американський новинний телеканал мережі American Broadcasting Company, що був запущений 15 червня 1945 року. Співпрацює з дочірнім супутниковим ABC Network і радіо Citadel Media. ABC News наразі належить ABC Entertainment Group, частині корпорації The Walt Disney Company, пише Вікіпедія.

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