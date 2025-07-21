Зеленський анонсував новий раунд перемовин з РФ: коли відбудеться зустріч

Президент України назвав точну дату переговорів з Росією.

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Україна та Росія проведуть новий раунд перемовин / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

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Коли відбудеться третій раунд переговорів України та РФ

Що планують обговорювати делегації під час запланованої зустрічі

Українська та російська делегації проведуть нові переговори у Стамбулі вже цього тижня. Зустріч запланована на середу, 23 липня. Це вже третій раунд перемовин між сторонами. Зустріч делегацій анонсував президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За словами українського лідера, сьогодні, 21 липня, він обговорив із секретарем Ради нацбезпеки і оборони України Рустемом Умєровим підготовку ще одного обміну і нової зустрічі з російською стороною в Туреччині.

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"Умєров доповів, що зустріч планується на середу", - зазначив Зеленський.

Президент України пообіцяв надати більше деталей завтра, 22 липня.

Очікується, що нові переговори можуть бути зосереджені на таких питаннях, як гуманітарна допомога, обмін полоненими, безпека інфраструктури та заходи безпеки в прикордонних районах.

Переговори між Україною та РФ - останні новини

Нагадаємо, як писав Главред, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна веде перемовини з Росією щодо нового обміну полоненими згідно з домовленостями, досягнутими раніше в Стамбулі.

ЗМІ припускали, що новий раунд переговорів між делегаціями України та РФ може пройти в Стамбулі вже цього тижня.

Тим часом у Кремлі заявили, що нібито не мають наміру затягувати мирні перемовини, однак і надалі продовжують говорити про реалізацію власних воєнних цілей.

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