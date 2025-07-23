Про що говоритимуть Україна та Росія у Стамбулі: названа головна тема зустрічі

Українська делегація прибула у Стамбул на переговори.

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Україна та Росія проведуть нові переговори у Стамбулі / Колаж: Главред, фото: МЗС Турції

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Українська делегація прибула у Стамбул на перемовини

Делегації планують обговорити можливу зустріч Зеленського та Путіна

У середу, 23 липня, у Стамбулі відбудеться третій раунд переговорів між Києвом та Москвою. Українська делегація вже прибула до Туреччини. Про це повідомило Суспільному поінформоване джерело.

За даними ЗМІ, спочатку в Анкарі розпочнуться зустрічі з турецькими представниками. Далі делегації планують обговорити можливу зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна, пише РБК-Україна з посиланням на проінформоване джерело.

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"Головна тема - зустріч лідерів. Наша делегація з цим туди приїхала", - заявило джерело.

Російське державне агентство ТАСС теж заявило, що російська делегація відправилась до Туреччини на переговори. Делегацію очолює помічник керівника РФ Путіна Володимир Мединський.

Переговори у Стамбулі - що відомо

Як писав Главред, українська та російська делегації проведуть новий раунд переговорів у Стамбулі в середу, 23 липня. Зеленський зазначив, що готується обмін полоненими та обговорення питань безпеки.

Пізніше президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації на переговори України з РФ у Стамбулі. До неї увійдуть представники МЗС, Офісу президента, ЗСУ, СБУ та ГУР. Очолить делегацію секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров.

Тим часом прессекретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що зустріч між російським диктатором та президентом України Володимиром Зеленським неможлива, оскільки в Україні діє заборона на переговори з Путіним. Також Кремль не сподівається на жодні "диво-прориви" у переговорах із Україною.

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Про джерело: РБК-Україна РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

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