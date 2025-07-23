Про що говоритимуть Україна та Росія у Стамбулі: названа головна тема зустрічі

Коротко:
- Українська делегація прибула у Стамбул на перемовини
- Делегації планують обговорити можливу зустріч Зеленського та Путіна
У середу, 23 липня, у Стамбулі відбудеться третій раунд переговорів між Києвом та Москвою. Українська делегація вже прибула до Туреччини. Про це повідомило Суспільному поінформоване джерело.
За даними ЗМІ, спочатку в Анкарі розпочнуться зустрічі з турецькими представниками. Далі делегації планують обговорити можливу зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна, пише РБК-Україна з посиланням на проінформоване джерело.
"Головна тема - зустріч лідерів. Наша делегація з цим туди приїхала", - заявило джерело.
Російське державне агентство ТАСС теж заявило, що російська делегація відправилась до Туреччини на переговори. Делегацію очолює помічник керівника РФ Путіна Володимир Мединський.
Переговори у Стамбулі - що відомо
Як писав Главред, українська та російська делегації проведуть новий раунд переговорів у Стамбулі в середу, 23 липня. Зеленський зазначив, що готується обмін полоненими та обговорення питань безпеки.
Пізніше президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації на переговори України з РФ у Стамбулі. До неї увійдуть представники МЗС, Офісу президента, ЗСУ, СБУ та ГУР. Очолить делегацію секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров.
Тим часом прессекретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що зустріч між російським диктатором та президентом України Володимиром Зеленським неможлива, оскільки в Україні діє заборона на переговори з Путіним. Також Кремль не сподівається на жодні "диво-прориви" у переговорах із Україною.
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Про джерело: РБК-Україна
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