Хто представить Україну на переговорах із РФ у Стамбулі: опубліковано указ Зеленського

До складу делегації увійдуть представники МЗС, Офісу президента, ЗСУ, СБУ та ГУР.

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Рустем Умеров очолить делегацію України для переговорів із РФ у Туреччині / Колаж: Главред, фото: ОП

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Опубліковано склад делегації на переговорах із РФ

Умеров очолить делегацію України

Перемовини заплановані сьогодні на 19-ту годину в Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації на переговори України з РФ у Стамбулі. До неї увійдуть представники МЗС, Офісу президента, ЗСУ, СБУ та ГУР. Відповідний указ №539/2025 опубліковано на сайті Офісу президента.

Як ідеться в документі, на переговорах у Стамбулі 23 липня 2025 року Україну представлятиме делегація з 14 осіб.

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Очолить делегацію секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров.

До складу делегації увійдуть:

Олександр Бевз - радник керівника Офісу Президента України;

Олександр Дяков - заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України;

Сергій Кислиця - перший заступник Міністра закордонних справ України;

Юрій Ковбаса - представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки і оборони (за згодою);

Георгій Кузьмічов - офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача ЗСУ Апарату Головнокомандувача ЗСУ;

Олег Луговський - перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України;

Євген Острянський - заступник начальника Генерального штабу ЗСУ;

Олександр Поклад - заступник голови Служби безпеки України;

Вадим Кібіцький - заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України;

Андрій Фомін - начальник відділу міжнародного права - заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу ЗСУ;

Олексій Шевченко - заступник начальника Генерального штабу ЗСУ;

Олександр Ширіхов - старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ;

Євген Шинкарьов - заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

Зазначається, що Умеров має право вносити за погодженням із президентом вносити зміни до складу делегації України, а також залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації працівників державних органів, підприємств, установ, організацій, наукових радників, експертів.

Оновлено. Перемовини української та російської делегацій в Стамбулі заплановані на 19-ту годину у палаці Чираган. Там проходила і попередня зустріч. Про це пише Укрінформ з посиланням на директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

"Очікується, що зустріч почнеться близько 7-ї години вечора у районі Бешікташ, в палаці Чираган", - йдеться у повідомленні.

Зазаначається, що у програмі зустрічі можливі зміни.

Переговори України та Росії - останні новини

Як писав Главред, 20 липня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито готова оперативно почати переговори про закінчення війни РФ проти України, але лише за умови досягнення власних, "незмінних" цілей.

21 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що українська та російська делегації проведуть нові переговори в Стамбулі в середу, 23 липня. Це вже третій раунд переговорів між сторонами.

В Інституті вивчення війни вважають, що очільник РФ Володимир Путін погодиться сісти за стіл переговорів з Україною лише в разі нищівних поразок російської армії на фронті, що можливі за умови вчасної та достатньої військової допомоги країн Заходу.

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