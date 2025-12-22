Вибори президента під час воєнного стану: у Раді формують робочу групу

Участь у групі братимуть представники всіх фракцій і груп, ЦВК та профільних громадських організацій.

У Верховній Раді формують робочу групу, яка має оперативно опрацювати питання проведення можливих виборів президента України під час воєнного стану.

Про це 22 грудня повідомив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

"Згідно з попередньою домовленістю, у Верховній Раді формується робоча група щодо швидкого опрацювання питання проведення можливих виборів Президента України під час воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

За словами Арахамії, обговорення питання проведення виборів триватиме на базі профільного Комітету парламенту з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Також до нього залучать представників усіх фракцій та груп парламенту, Центральної виборчої комісії та громадських організацій, які займаються питаннями виборів.

Зазначається, що на засідання будуть запрошені представники ЗМІ. Дату і час засідання повідомлять згодом.

Чи можливо під час війни провести вибори в Україні

Глова Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель в інтерв'ю Главреду розповыв, що теоретично Україна може провести вибори під час війни, однак ключовим питанням залишається їх суспільна легітимність, безпека та здатність держави забезпечити справедливий і повноцінний виборчий процес.

За його словами, чинне законодавство не встановлює мінімального порогу явки виборців. У теорії вибори можуть бути визнані такими, що відбулися і є легітимними, навіть якщо проголосує лише одна людина з багатомільйонного населення країни.

"Але питання не тільки в юридичній, а й у суспільній легітимності, оскільки Росія обстрілами, терактами та іншими діями може істотно впливати на явку в окремих регіонах. Додайте до цього неможливість голосування мільйонів громадян за кордоном - і питання суспільного сприйняття результатів і виборчої кампанії стає критичним", - вказав він.

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що країна готова проводити вибори навіть у воєнний час. Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк зазначає, що для цього необхідно вирішити три ключові аспекти.

Нагадаємо, Зеленський доручив народним депутатам підготувати законопроєкт, який би передбачав можливість проведення виборів в умовах воєнного стану.

Водночас глава держави наголосив, що Україна не допустить жодного впливу з боку російського керівництва на потенційні виборчі процеси.

Він підкреслив, що рішення щодо організації виборів ухвалюватимуться виключно з огляду на безпекову ситуацію та чинні правові механізми. За словами президента, країна-агресор Росія та Путін не мають і не матимуть жодного контролю над українським виборчим процесом.

