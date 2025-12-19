Рус
"Фантастичних умов не буде": Арахамія різко оцінив шанси мирної угоди з РФ

Руслан Іваненко
19 грудня 2025, 00:01
Політик наголошує на необхідності конкретних гарантій безпеки та озброєння для армії.
Арахамия, переговоры
Арахамія пояснив, чому без участі США домовленостей про припинення війни не буде / колаж: Главред, фото: president.gov.ua, скріншот

Головні тези:

  • Україна не може віддати Донбас навіть за гібридними моделями
  • Потрібні конкретні гарантії безпеки, включно з озброєнням і фінансуванням армії
  • Навіть стаття 5 НАТО не гарантує миттєвої допомоги Україні

Мирна угода з Росією може бути "поганою, дуже поганою або її не буде взагалі", і у такому випадку війна триватиме. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час заходу NV.

"Хоча є багато людей, які досі вважають, що ми маємо наполягати на якихось фантастичних умовах угоди. Тобто вона буде або погана, або дуже погана, ми всі розуміємо, або її не буде", — сказав Арахамія.

Шанси на домовленість та роль США

На запитання про ймовірність укладання угоди політик відповів, що тиск на Україну більший, ніж на РФ, але шанс на домовленість все ж існує.

"З американцями зараз, незважаючи на те, що вони тиснуть більше на нас, ніж на них, ми всі розуміємо, так? Але є шанс. Без них, я вважаю, що шансів не буде, буде лише воєнний шлях вирішення проблеми", — пояснив він.

Червоні лінії України

Арахамія підкреслив, що Україна має чіткі "червоні лінії".

"І тут у нас червона лінія, що ми не можемо віддати наш Донбас. Навіть якщо б якісь політики знайшлися, які б це пропонували, я впевнений … це неможливо імплементувати. Навіть про це казати неможливо, … а точно не можна в закон якийсь там пхати, тим більше — голосувати", — зазначив він.

Політик додав, що можливі гібридні моделі щодо Донбасу залежать від готовності Росії до переговорів.

"Держдеп там шукає історичні прецеденти, які були взагалі зі складних питань: Боснія — Герцеговина, що було після розпаду Югославії", — пояснив Арахамія.

Гарантії безпеки та критика НАТО

Водночас він висловив сумнів щодо ефективності гарантій безпеки на рівні статті 5 угоди НАТО.

"Але якщо ви відкриєте і подивитеся зараз у Вікіпедії 5 статтю НАТО, ви почитаєте, там написано — у разі воєнної агресії країни НАТО протягом 72 годин мають зібратися і зробити консультації. Я вибачаюся, але 24 лютого за 72 години ми майже втратили Україну. Нас це не влаштовує. … Тобто має бути конкретика: кількість зброї, якої зброї, скільки у нас армія, як вона фінансується, як у нас є так звані пакети стримування, ракети там тощо", — додав він.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Чи призведе мирний план Трампа до закінчення війни - думка експерта

За оцінкою військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, запропонований США "мирний план" навряд чи призведе до реального завершення бойових дій на фронті.

"Реалізація ініціативи США може дати лише тимчасову паузу або знизити інтенсивність обстрілів, але серйозного припинення вогню не передбачає", — зазначає експерт.

Коваленко порівнює нинішню ініціативу з Мінськими домовленостями, де спершу завжди ставили питання припинення вогню, а лише потім — політичні пункти. "Зараз адміністрація США, зокрема Трампа, зосереджена на проведенні виборів в Україні, хоча без гарантій безпеки та припинення вогню це неможливо. Американці не можуть забезпечити безпеку, адже припинення вогню залежить виключно від Росії, яка до цього не готова", — підкреслив Коваленко.

Мирні переговори - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, США разом із європейськими партнерами підготували комплексний план безпекових гарантій для України, який передбачає чіткі та дієві механізми контролю за виконанням можливої мирної угоди з Росією. Про це повідомляє Bloomberg.

Крім того, президент США Дональд Трамп, коментуючи майбутні переговори у Флориді щодо плану закінчення війни, закликав Україну діяти швидко, адже позиція Росії часто змінюється. Про це він заявив під час брифінгу в Білому домі.

Нагадаємо, що Вашингтон пропонує Києву систему гарантій, за змістом близьку до тієї, яку країна мала б, якби була членом НАТО. Однак їх потрібно ухвалити без зволікань, інакше подальші пропозиції можуть бути менш вигідними. Про це йдеться у матеріалі Politico.

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

