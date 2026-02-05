Теплих днів буде обмаль: відома дата повернення сильних морозів в Україну

Синоптикиня сказала, що надалі в Україні буде тепліше, але з опадами.

Погода в Україні 6 лютого / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода в Україні у п’ятницю

Коли прийде нова хвиля похолодання

Погода в Україні у п’ятницю, 6 лютого, порадує маленьким "плюсом", адже сильні морози вже відступили. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"Сильні морози поки що відступили, волога та тепліша Атлантика посипає Україну снігом, вітер від протистояння східного антициклону та західної циклонічності посилюється, температура повітря подекуди вже показує малесенькі "плюси"", - наголосила вона.

Карта опадів / фото: t.me/PohodaNatalka

За її прогнозом, завтра очікується сніг, мокрий сніг, на заході та півдні з дощем. На сході - без істотних опадів. Вітер залишиться південно-східним, сильним, рвучким.

Температура повітря вночі на півночі та у центрі очікується в межах -3…-8 градусів, на сході -8…-12, на заході та півдні близько нуля.

Вдень 6 лютого температура підніметься до -2…-7 градусів, на заході та півдні -1…+3 градуси, на Закарпатті та в Криму +2…+8 градусів.

Погода 6 лютого / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві у п’ятницю очікується сніг та сильний вітер південно-східного напрямку. Температура повітря впродовж доби складатиме -3…-6 градусів.

Погода в Києві / фото: meteoprog

"Надалі в Україні порівняно тепліше, хоча й з опадами. З 9 по 11 лютого очікується похолодання, знову антициклон", - підсумувала Діденко.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Зміна погоди в Україні

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань заявляв, що потепління в Україні буде повільним.

"Важке, сухе та холодне повітря не так швидко зрушити. Тож на дуже різку зміну погоди не розраховуємо", - зауважив він.

Крім того, за його словами, вже з 8-9 лютого слід чекати нову хвилю холоду скандинавського походження.

Погода - останні новини України

Як повідомляв Главред, на Львівщині очікується хмарна погода з проясненнями, місцями невеликий дощ, туман та ожеледиця на дорогах. У області оголошено жовтий рівень небезпечності.

В Тернопільській області з 5 по 9 лютого на дорогах буде ожеледиця. Також можливі сильні пориви вітру - 15 – 20 м/с. У всій області оголошено штормове попередження.

Метеоролог Ігор Кібальчич заявляв, що у другій половині тижня у західних областях, а у вихідні на більшій частині території країни пройде сніг, місцями з дощем.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

