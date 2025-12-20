Зеленський зловив Путіна на брехні та жорстко відповів щодо виборів під час війни

Російський диктатор "шукає не першопричину війни, а виправдання", переконаний Володимир Зеленський.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-slovil-putina-na-lzhi-i-zhestko-otvetil-naschet-vyborov-vo-vremya-voyny-10725692.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський жорстко відповів диктатору РФ / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Головне із заяв Зеленського:

Путін зовсім не хоче закінчувати цю війну

Диктатор РФ "шукає не першопричину війни, а виправдання"

Україна не дозволить російському диктатору Володимиру Путіну контролювати потенційні виборчі процеси в країні, заявив президент Володимир Зеленський.

Коментуючи пресконференцію диктатора РФ 19 грудня, він заявив, що Путіних "багато": "Один розмовляє з американцями, інший виголошує промови, третій робить щось інше", - наголосив він в інтерв'ю польським ЗМІ.

відео дня

Український лідер заявив, що Путін зазначав, нібито для нього важливо, щоб у виборах в Україні взяли участь українці з усієї території країни, зокрема з тимчасово окупованих Росією регіонів. При цьому глава держави зазначив, що сам Путін назвав ці території "окупованими".

Як наголосив Зеленський, Путін не лише контролює вибори в Росії, а тепер хоче контролювати виборчі процеси і в Україні. "Ми не погодимося, щоб нас хтось контролював", - додав він.

Відповідаючи на запитання, що має на увазі Путін, коли говорить про першопричини війни, Зеленський сказав, що російський диктатор "не шукає першопричину війни, а виправдання".

"Завтра він може сказати, що це через НАТО, незважаючи на те, що Україна ніколи не була в НАТО. Потім він може сказати, що саме запрошення приєднатися до НАТО вже є ризиком для Росії. Зараз він говорить про якісь буферні зони. Він каже, що це дуже далеко. Для цієї людини все є підставою для демонстрації і прояву своєї агресії. Він шукає виправдання у своєму суспільстві. Думаю, він хотів би, щоб це не справляло такого враження на Сполучені Штати", - переконаний він.

Зеленський пояснив, що "Путін зовсім не хоче закінчувати цю війну, і більше того, він навіть не хоче закінчувати війну в Україні, і він не має наміру закінчувати війну тільки з Україною. Він хоче піти далі".

З іншого боку, зазначив він, питання полягає в тому, хто реально в змозі зупинити його на цьому шляху - економічними санкціями, військовою силою та іншими інструментами: "Сполучені Штати є одним із таких гравців".

Вибори в Україні: Путін опустився до шантажу

Російський лідер Володимир Путін оголосив, що Росія готова утриматися від ударів по території України під час виборів. Водночас він заявив, що українська влада нібито здатна провести голосування навіть у поточних умовах, "якщо захоче".

Раніше повідомлялося про те, скільки триватиме підготовка до виборів в Україні. У ЦВК зазначили, що війна суттєво зруйнувала виборчу інфраструктуру.

Нагадаємо, раніше в ОП назвали три ключові умови для проведення виборів. Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк підкреслює, що для цього потрібно вирішити три ключові питання.

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський уже говорив, що провів обговорення питання виборів в Україні з представниками Верховної Ради. Він очікує, що народні депутати представлять своє бачення щодо виборів Україні.

Читайте також:

Про джерело: PAP PAP - Polska Agencja Prasowa, Державне інформаційне агентство Республіки Польща. Є найбільшим інформаційним агентством у Польщі та основним джерелом інформації про події в країні та за кордоном для всіх засобів масової інформації та державних організацій. Основою діяльності агентства є пошук, обробка та публікація об'єктивної інформації, що всебічно висвітлює події в країні та світі, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред