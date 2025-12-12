Вибори в Україні: Подоляк назвав три ключові умови для їх проведення

Радник Президента пояснив, як перемир’я допоможе реалізувати право українців обирати та бути обраними

Україна готова провести вибори після вирішення трьох ключових питань / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Україна готова до виборів під час війни за умови вирішення ключових питань

Три базові питання: безпека, виборчі права, фінансування

Вибори стосуються військових, мешканців прифронтових зон та переселенців

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляє про готовність країни до проведення виборів навіть під час війни. Водночас радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк підкреслює, що для цього потрібно вирішити три ключові питання.

Безпека

"Перше – безпека. Під час передвиборчої кампанії та голосування не мають бити ракети й дрони. На мій погляд, досягти цього можна лише через оголошення перемир’я", – зазначив Подоляк. відео дня

Забезпечення виборчого права

Другим принципом він називає забезпечення виборчого права для всіх громадян, включно з військовими та мешканцями прифронтових зон.

"Бойові дії тривають уздовж лінії фронту протяжністю понад 1200 кілометрів. Сотні тисяч українців беруть у них участь, і не менше проживає у прифронтових зонах. Як забезпечити їхнє право обирати й бути обраними? Відповідь: перемир’я", – пояснив радник.

Фінансування виборів

Третє питання стосується фінансування виборів.

"У нас мільйони переселенців, і це зумовлює значно складнішу та дорожчу логістику виборчих процедур. Пошук таких колосальних коштів не має бути проблемою лише України", – додав Подоляк.

На його думку, "якщо на ці три питання будуть знайдені відповіді, ми готові".

Коли можна провести вибори в Україні - думка експерта

Політичний експерт і голова Комітету виборців України Олексій Кошель зазначає, що теоретично організувати вибори можна в будь-який час, навіть за певного відступу від Конституції. Втім, головним викликом залишаються законність виборів та сприйняття їх результатів як західними партнерами, так і самими українцями.

За словами Кошеля, оптимальним періодом для проведення голосування є час після демобілізації, коли військовослужбовці зможуть повноцінно брати участь у виборах не лише як виборці, а й як активні учасники політичних перегонів.

Вибори - останні новини України

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський вже говорив, що провів обговорення питання виборів в Україні з представниками Верховної Ради. Він очікує, що народні депутати представлять своє бачення щодо виборів Україні.

Крім того, днями на тлі мирних перемовин піднялося питання проведення президентських виборів в Україні. Попри заяви Володимира Зеленського про готовність до процедури в найближчі терміни, у ЦВК говорять, що для відповідності міжнародним стандартам потрібно принаймні шість місяців підготовчих робіт. Відповідну заяву в коментарі для CNN зробив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик.

Нагадаємо, що речниця Єврокомісії Анітта Гіппер заявила, що Європейський Союз визнає Володимира Зеленського демократично обраним президентом України. Наступні президентські вибори відбудуться, коли це дозволять умови.

Про персону: Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

