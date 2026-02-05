Рус
Україна, РФ та США погодили обмін 314 полоненими - Віткофф

Інна Ковенько
5 лютого 2026, 12:44
51
Віткофф наголосив, що це перший такий обмін за п’ять місяців.
Україна, рф та США домовилися про обмін 314 полоненими
Україна, рф та США домовилися про обмін 314 полоненими / Колаж: Главред, фото: скриншот, facebook.com/rustemumerov.ua

Головне:

  • Україна та Росія погодили обмін 314 полоненими
  • Це буде перший такий обмін за п’ять місяців
  • Обговорення по обміну триватимуть і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес

У четвер, 5 лютого, під час другого раунду мирних перемовин, делегації США, України та Росії домовилися про обмін 314 полоненими.

Це перший такий обмін за п’ять місяців, заявив посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, який бере участь у перемовинах.

"Цього результату було досягнуто завдяки детальним та продуктивним мирним переговорам. Хоча ще багато роботи попереду, такі кроки демонструють, що постійна дипломатична взаємодія дає відчутні результати та просуває зусилля щодо припинення війни в Україні", - наголосив Віткофф.

Він додав, що обговорення процесу обміну полоненими триватимуть, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 4 лютого українська делегація прибула до Абу-Дабі, де розпочала перші переговори, присвячені обговоренню шляхів досягнення миру, повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

За підсумками тристоронніх зустрічей за участі України, США та Росії делегація поінформувала президента Володимира Зеленського про результати переговорів. Очікується, що найближчим часом може відбутися обмін полоненими.

5 лютого в Абу-Дабі стартував другий день мирних переговорів України, США та Росії. Робота триватиме в такому ж форматі, що й 4 лютого. Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров, який очолює перемовну делегацію.

Про персону: Стів Віткофф

Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході.

Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп.

За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

обмін полоненими мирні переговори Стів Віткофф
