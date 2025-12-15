Рус
В Україні готують закон про вибори під час війни: як по-новому голосуватимуть українці

Анна Ярославська
15 грудня 2025, 09:19
У причетних до розробки законопроєкту про проведення виборів уже є сумніви в тому, що цю роботу є сенс доводити до кінця.
Зеленський доручив готувати закон про вибори під час війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Головне:

  • Зеленський доручив розробити законопроєкт про можливість проведення виборів
  • На Банковій уже відбулася робоча зустріч, присвячена виборчому процесу
  • Серед новацій - багатоденне голосування

Президент України Володимир Зеленський дав доручення депутатам розробити проект закону про можливість проведення виборів під час воєнного стану. Про це пише РБК-Україна з посиланням на кілька співрозмовників у владі.

Минулого тижня на Банковій уже відбулася робоча зустріч, присвячена проведенню виборів. Почали готувати відповідний законопроект, який намагається вирішити всі проблеми, пов'язані з безпекою.

"З новацій - можливість багатоденного голосування, а вкластися мають у 60-денний термін, як під час дострокових виборів президента", - ідеться в статті.

"Ініціатива пов'язана не з якимись планами вибори провести - а була суто реакцією на слова Дональда Трампа про те, що в Україні виборів давно не було. Мовляв, ви дорікаєте нам у тому, що немає виборів - будь ласка, ми готові", - пише видання.

Журналісти зазначають, що Київ перекинув м'яч на американський бік, адже для проведення виборів потрібне щонайменше серйозне зниження військової активності. Отже, США повинні вимагати від Кремля припинити стріляти і бомбити українські міста.

Зазначається також, що у причетних до розробки законопроєкту про проведення виборів уже є сумніви в тому, що цю роботу є сенс доводити до кінця. Адже Росія вустами путінського прес-секретаря Дмитра Пєскова одразу ж зарубала ідею з референдумом, назвавши її "приводом для перепочинку", який "не пройде".

Вибори в Україні - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив про необхідність виборів в Україні, критикуючи їхню відстрочку до завершення бойових дій та натякаючи на проблеми з демократією.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що готовий до проведення виборів навіть в умовах війни.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що для проведення виборів в Україні потрібно вирішити три ключові питання:

  • забезпечення безпеки;
  • забезпечення виборчого права для всіх громадян, включно з військовими і жителями прифронтових зон;
  • фінансування виборів.

Заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик заявив, що війна суттєво зруйнувала виборчу інфраструктуру. Зараз у країні функціонує лише 75% виборчих дільниць.

За його словами, додатковою проблемою є організація голосування для понад мільйона військових, більшість з яких перебуває на фронті.

"Тому важко уявити, як вони зможуть проголосувати без гарантованого припинення бойових дій. Складність створюють і оновлені реєстри виборців", - каже заступник голови ЦВК.

Коли можна провести вибори в Україні - думка експерта

Політичний експерт і голова Комітету виборців України Олексій Кошель зазначає, що теоретично організувати вибори можна в будь-який час, навіть за певного відступу від Конституції. Утім, головним викликом залишаються законність виборів і сприйняття їхніх результатів як західними партнерами, так і самими українцями.

За словами Кошеля, найоптимальнішим періодом для проведення голосування є час після демобілізації, коли військовослужбовці зможуть повноцінно брати участь у виборах не лише як виборці, а й як активні учасники політичних перегонів.

Інші новини:

Хто такий Олексій Кошель

Олексі́й Микола́йович Ко́шель (18 липня 1973) — громадський діяч, політичний експерт, історик, пише Вікіпедія.

У 1990—1995 роках навчався на історичному факультеті Кам'янець-Подільського педагогічного інституту (Кам'янець-Подільський національний університет).

Стажування — Академії Середнього Заходу (1995 р., США), Академія Клаузенгоф (2003 р., Німеччина).

1996—2005 рр. — керівник прес-служби Комітету виборців України, головний редактор газети КВУ "Точка зору" та серії збірників аналітичних матеріалів "Нова влада", заступник голови правління КВУ.

2005—2006 — завідувач відділу Головної аналітичної служби Секретаріату Президента України.

2006—2009 — директор аналітичного центру "Рада".

2005—2009 — старший викладач кафедри політології Національного університету "Києво-Могилянська академія".

2013—2014 — голова Правління Комітету виборців України.

2014 — генеральний директор Комітету виборців України.

Дійсний член Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАНУ при Кам'янець-Подільському національному університеті.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

