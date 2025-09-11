'Часу мало': 'Мадяр' звернувся до поляків після вторгнення 'Шахедів'

"Мадяр" попередив, що без покарання Росія продовжить свої атаки.

Що сказав "Мадяр":

Протистояння "Шахедам" стало питанням спільного безпекового простору

ЗСУ передадуть польським військовослужбовцям весь свій досвід

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді звернувся до польського народу після атаки дронів на їхню країну 10 вересня. Він попередив, що російська загроза ближче, ніж здається.

"Мадяр" опублікував повідомлення у своєму Telegram-каналі, в якому попередив, що без покарання Росія продовжить свої атаки. Він зазначив, що українські фахівці передадуть полякам свій досвід боротьби з "Шахедами".

"Загрози ближче, ніж здається. Безкарність на тлі "схвильованості" і нерішучості тільки покращує appetitus війни. Питання часу, а не ймовірностей", - написав Бровді.

На його думку, тепер протистояння "Шахедам" стало питанням спільного простору безпеки.

Командувач СБС звернувся до народу Польщі з повідомленням, що за дорученням президента України фахівці, пілоти й оператори безпілотних літальних апаратів ЗСУ передадуть польським військовослужбовцям увесь свій досвід та експертизу щодо боротьби з російськими дронами.

"Ми глибші в цьому питанні, ніж будь-хто інший, через щоденне зіткнення. Хоча й поки що не досконалі - часу мало", - зазначив "Мадяр".

Він нагадав, що півроку тому в Європі та Україні не надто вірили в те, що РФ запускатиме по 500 "Шахедів" на добу, проте зараз це стало реальністю.

Наприкінці "Мадяр" процитував повідомлення президента США Дональда Трампа про нічну атаку ЗС РФ на Польщу.

"Що це за порушення Росією повітряного простору Польщі дронами? Починається!" - написав американський лідер.

Росія атакувала Польщу - що відомо

Як писав Главред, під час масованої ракетно-дронової атаки РФ на Україну в ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі.

Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив про масштабну провокацію з боку РФ. За його словами, це був перший випадок знищення російських дронів на території країни НАТО.

Унаслідок атаки російських дронів на Польщу пошкоджено житловий будинок у Люблінському воєводстві. Постраждалих немає. Інцидент стався в самому центрі Вирики, між будівлею початкової школи і мерією. Ще один безпілотник, можливо, був збитий або розбився в районі Кшивовежба, приблизно за 15 км на південний схід від Вирики.

Представник польського уряду Адам Шлапка підтвердив, що НАТО задіяло статтю 4 Північноатлантичного договору і вже провело консультації.

Конгрес США готовий у разі потреби ухвалити закон про додаткові санкції проти РФ після російської атаки дронами по території Польщі. Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Про персону: хто такий "Мадяр" Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України). До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт". З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

