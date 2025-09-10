Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

НАТО активувало 4 статтю Альянсу через вторгнення дронів РФ у Польщу - що передбачається

Юрій Берендій
10 вересня 2025, 15:25
503
НАТО офіційно активувало 4 статтю Північноатлантичного Алянсу після атаки російських дронів на Польщу, тривають консультації, повідомили в уряді Польщі.
НАТО активувало 4 статтю Альянсу через вторгнення дронів РФ у Польщу - що передбачається
Активовано 4 статтю НАТО через напад дронів РФ на Польщу / Колаж Главред, фото: NATO, ua.depositphotos.com, pexels

Про що йдеться у матеріалі:

  • Польща запросила консультації з союзниками по НАТО після вторгення російських дронів
  • НАТО активувало 4 статту Договору Альянсу

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що країна звертається до союзників по НАТО для консультацій згідно зі статтею 4 Північноатлантичного договору після нічного вторгнення російських дронів 10 вересня. Про це він повідомив під час виступу у Сеймі, повідомляє Polsat News.

Польща ініціює активацю 4 статті НАТО на фоні ударів російських дронів

"Консультації з союзниками набули характеру офіційного запиту про застосування статті 4 НАТО", – повідомив Дональд Туск, виступаючи в будівлі Сейму.

відео дня

Туск пояснив, що стаття 4 є лише першим кроком, і Варшава очікує значно більшої підтримки від партнерів. Він підкреслив, що йдеться про конфронтацію, яку Росія розпочала проти вільного світу. Водночас прем’єр наголосив, що наразі немає підстав стверджувати, ніби Польща перебуває у стані війни.

"Але немає сумнівів, що ця провокація є незрівнянно небезпечнішою з точки зору Польщі, ніж попередні", – додав він.

Політик зауважив, що країна високо цінує прояви солідарності, однак цього недостатньо, і Варшава вимагатиме від союзників більшої допомоги. Він попередив, що загроза військового конфлікту зараз найближча від часів Другої світової війни.

За словами Туска, вторгнення дронів у повітряний простір Польщі є лише частиною ширшої загрози, адже Росія та Білорусь планують найближчими днями провести агресивні навчання.

Він також наголосив, що перші сигнали від союзників по НАТО свідчать про розуміння масштабності проблеми та важливості підтримки України, яка водночас є ключовою умовою безпеки самої Польщі.

НАТО офіційно активувало статтю 4 Північноатлантичного договору

Згодом речник уряду Адам Шлапка в ефірі Polsat News підтвердив, що НАТО задіяло статтю 4 Північноатлантичного договору та вже провело консультації в межах цієї процедури.

НАТО активувало 4 статтю Альянсу через вторгнення дронів РФ у Польщу - що передбачається
/ Інфографіка: Главред

Що таке стаття 4 НАТО

Згідно з положеннями статті 4, країни-члени мають право звертати увагу Північноатлантичної ради на загрозливі ситуації та обговорювати їх із союзниками.

"Сторони будуть спільно консультуватися, коли, на думку будь-якої з них, буде загрожена територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої зі Сторін", - йдеться у статті 4 НАТО

Від моменту заснування Альянсу у 1949 році ця стаття застосовувалася сім разів. Польща зверталася до неї у 2022 році разом із партнерами через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а також у 2014 році – у зв’язку з російською агресією в Криму та на Донбасі.

Яка ціль удару РФ по Польщі - думка експерта

Як писав Главред, порушення російськими дронами повітряного простору Польщі є черговою провокацією з боку держави-агресора, зазначив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

Він наголосив, що метою таких дій було залякати не лише поляків, а й європейців загалом. При цьому вперше реакція на інцидент на військово-політичному рівні була адекватною — дрони збили.

На думку експерта, стратегічним завданням Росії цієї осені є демонстрація відсутності єдності всередині НАТО.

"Далі має бути правильна реакція на політико-дипломатичному рівні, у ЄС і НАТО, між США і Європою. Але її не буде швидше за все. Трамп не буде нікого захищати від Путіна скільки б йому заплатили союзники", - наголосив Горбач.

Атака російських дронів на Польщу - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 10 вересня війська РФ здійснили масовану атаку на Україну дронами та ракетами, частина яких порушила повітряний простір Польщі. Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін назвав цей інцидент не провокацією, а приниженням.

Вперше російські безпілотники під час удару по Україні залетіли на територію Польщі. Як з’ясувалося, Москва ще з липня готувала атаки, використовуючи польські й литовські SIM-картки та 4G-модеми у своїх дронах, повідомляє Defense Express.

Крім того, МВС Польщі підтвердило виявлення уламків ракети на своїй території. За даними Sky News, це перший випадок, коли ракета порушила польський повітряний простір.

Інші новини:

Про персону: Дональд Туск

До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014—2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Польщі Наліт дронів РФ на Польщу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Не "Шахеди": розкрито, якими дронами Росія атакувала Польщу та в чому небезпека

"Не "Шахеди": розкрито, якими дронами Росія атакувала Польщу та в чому небезпека

16:41Світ
НАТО активувало 4 статтю Альянсу через вторгнення дронів РФ у Польщу - що передбачається

НАТО активувало 4 статтю Альянсу через вторгнення дронів РФ у Польщу - що передбачається

15:25Світ
РФ вимагає віддати без бою близько 6 тис. км української території - Венс

РФ вимагає віддати без бою близько 6 тис. км української території - Венс

15:21Україна
Реклама

Популярне

Більше
Зірка "Х-фактора" й "Україна має талант" згасла: загинув відомий творець

Зірка "Х-фактора" й "Україна має талант" згасла: загинув відомий творець

У РФ різко злетіли літаки: у найближчі години може бути ракетний обстріл України

У РФ різко злетіли літаки: у найближчі години може бути ракетний обстріл України

Гороскоп на завтра 11 вересня: Скорпіонам - непорозуміння, Рибам - вигода

Гороскоп на завтра 11 вересня: Скорпіонам - непорозуміння, Рибам - вигода

Карта Deep State онлайн за 10 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Такі носили лише багатії - які прізвища вказують на заможних предків

Такі носили лише багатії - які прізвища вказують на заможних предків

Останні новини

16:41

"Не "Шахеди": розкрито, якими дронами Росія атакувала Польщу та в чому небезпека

16:39

"Навчитися страждати": Ірина Білик зробила двозначну заяву

16:32

Підрозділи СБУ одні з кращих по ураженню противника дронами, Малюк системно розвиває цей напрям - експерт

16:08

Пам'ять про Україну: принц Гаррі повернувся зі зворушливим жестом підтримкиВідео

16:03

Простіше не буває: рецепт повидла на зиму з секретним інгредієнтом

До кінця 2025 року ми побачимо наліт у 1000 дронів, але РФ не зможе робити це щодня - КоваленкоДо кінця 2025 року ми побачимо наліт у 1000 дронів, але РФ не зможе робити це щодня - Коваленко
15:57

"Пригоди Бампера і Суса" повертаються: улюблені герої розпочали зйомки другого сезону ситкомуВідео

15:36

Пекло і для кінологів, і для господарів: яку породу собаки найважче дресирувати

15:27

Кримчани чекають на удар по мосту: чим ЗСУ можуть атакувати ціль

15:25

НАТО активувало 4 статтю Альянсу через вторгнення дронів РФ у Польщу - що передбачається

Реклама
15:21

РФ вимагає віддати без бою близько 6 тис. км української території - Венс

15:20

"Знайте, ми готові": генсек НАТО звернувся до Путіна з чітким посланням

15:15

По 1000 дронів на добу: названо терміни, коли РФ може збільшити кількість атак

15:07

Детективний суперхіт з Рудинським, прем’єра Клубу 1% та повернення улюблених серіальних героїв: що покаже 1+1 Україна у новому осінньому сезоні

14:48

330 тисяч доларів за кілограм: де в Україні росте найдорожчий гриб у світі

14:33

20 доларів на автограф: Усик вразив зустріччю з голлівудськими зірками

14:32

Небанальний і дуже смачний сніданок з яєць за 10 хвилин - рецепт

14:27

Після атаки дронів РФ на Польщу: Жорін застеріг про подальшу небезпеку

14:21

"Антиросійська шизофренія": у Москві прокоментували атаку дронів на Польщу

14:19

Лише одна спеція прожене павуків з будинку: що потрібно насипати по кутахВідео

14:15

Гороскоп Таро на завтра 11 вересня: Тельцям - успіх, Скорпіонам - вірність собі

Реклама
13:32

Скільки дронів можуть виробляти росіяни до кінця року: експерт відповів

13:29

Путіністка Корольова розповіла, як її гнобить чоловік-стриптизер

13:22

Не просто для краси: навіщо на батоні хліба роблять надрізи

13:13

У Польщі знайшли не лише дрони: МВС повідомило про ймовірні уламки ракети

13:02

"Закохалась у нього": колишня дружина Комарова зробила несподіване зізнання

12:59

Зробила складний вибір: Євген Кошовий висловився про 17-річну доньку

12:55

Предки вірили у їхню силу: українські прізвища, які оберігають власників

12:54

Українці будуть переплачувати: магазини відкрили передзамовлення на iPhone 17

12:50

Дружина українського співака прокоментувала його зради і сказала, коли буде розлучення

12:23

Як Росія готувала атаку дронами на Польщу: зʼявилися цікаві подробиці

12:14

Китайський гороскоп на завтра, 11 вересня: Півням - образа, Зміям - смуток

12:11

Російські дрони можуть полетіти в інші країни: розкрита мета провокацій РФ

11:58

Не мають впливу: у РФ розкрили справжню роль Кабаєвої та дітей у житті Путіна

11:57

Росія атакувала Польщу: лідери Європи зробили низку заяв, Трамп увімкнув ігнорВідео

11:44

"Дуже скоро": в ОП після атаки на Польщу попередили Європу про велику трагедію

11:38

Холостяк Терен натякнув на нові стосунки: "Досить близькі"

11:12

Українців чекає красива рання осінь: відомо, коли дощі зроблять паузу

11:09

"Драматична ніч у польському небі": Туск зробив важливі заяви про атаку дронів РФ

10:59

Чому 11 вересня не можна користуватися гострими предметам: яке церковне свято

10:38

На путініста Кіркорова накинулися в РФ - що сталося

Реклама
10:35

Після атаки на Польщу Зеленський зробив пропозицію партнерам щодо захисту неба

10:29

"Напад на одну з країн НАТО": названо приховану ціль військових навчань РФ

10:26

Польський F-16 збив російський дрон, уламки впали на житловий будинок: що відомо

10:25

Українська співачка зменшила собі груди і показала фото з лікарні

10:19

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 10 вересня (оновлюється)

10:18

Чотири знаки зодіаку, які люблять витрачати гроші

09:55

Авіація двох країн та НАТО: в Польщі повідомили деталі відбиття російської атаки

09:44

РФ завжди випробовує межі можливого: Зеленський відреагував на атаку дронів на Польщу

09:41

Масований удар РФ по Україні: в ПС сказали, скільки Шахедів полетіли в Польщу

09:06

У путіністки Доліної знайшлися таємні зв'язки з Україною

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти