НАТО активувало 4 статтю Альянсу через вторгнення дронів РФ у Польщу - що передбачається

НАТО офіційно активувало 4 статтю Північноатлантичного Алянсу після атаки російських дронів на Польщу, тривають консультації, повідомили в уряді Польщі.

Активовано 4 статтю НАТО через напад дронів РФ на Польщу / Колаж Главред, фото: NATO, ua.depositphotos.com, pexels

Польща запросила консультації з союзниками по НАТО після вторгення російських дронів

НАТО активувало 4 статту Договору Альянсу

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що країна звертається до союзників по НАТО для консультацій згідно зі статтею 4 Північноатлантичного договору після нічного вторгнення російських дронів 10 вересня. Про це він повідомив під час виступу у Сеймі, повідомляє Polsat News.

Польща ініціює активацю 4 статті НАТО на фоні ударів російських дронів

"Консультації з союзниками набули характеру офіційного запиту про застосування статті 4 НАТО", – повідомив Дональд Туск, виступаючи в будівлі Сейму. відео дня

Туск пояснив, що стаття 4 є лише першим кроком, і Варшава очікує значно більшої підтримки від партнерів. Він підкреслив, що йдеться про конфронтацію, яку Росія розпочала проти вільного світу. Водночас прем’єр наголосив, що наразі немає підстав стверджувати, ніби Польща перебуває у стані війни.

"Але немає сумнівів, що ця провокація є незрівнянно небезпечнішою з точки зору Польщі, ніж попередні", – додав він.

Політик зауважив, що країна високо цінує прояви солідарності, однак цього недостатньо, і Варшава вимагатиме від союзників більшої допомоги. Він попередив, що загроза військового конфлікту зараз найближча від часів Другої світової війни.

За словами Туска, вторгнення дронів у повітряний простір Польщі є лише частиною ширшої загрози, адже Росія та Білорусь планують найближчими днями провести агресивні навчання.

Він також наголосив, що перші сигнали від союзників по НАТО свідчать про розуміння масштабності проблеми та важливості підтримки України, яка водночас є ключовою умовою безпеки самої Польщі.

НАТО офіційно активувало статтю 4 Північноатлантичного договору

Згодом речник уряду Адам Шлапка в ефірі Polsat News підтвердив, що НАТО задіяло статтю 4 Північноатлантичного договору та вже провело консультації в межах цієї процедури.

/ Інфографіка: Главред

Що таке стаття 4 НАТО

Згідно з положеннями статті 4, країни-члени мають право звертати увагу Північноатлантичної ради на загрозливі ситуації та обговорювати їх із союзниками.

"Сторони будуть спільно консультуватися, коли, на думку будь-якої з них, буде загрожена територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої зі Сторін", - йдеться у статті 4 НАТО

Від моменту заснування Альянсу у 1949 році ця стаття застосовувалася сім разів. Польща зверталася до неї у 2022 році разом із партнерами через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а також у 2014 році – у зв’язку з російською агресією в Криму та на Донбасі.

Яка ціль удару РФ по Польщі - думка експерта

Як писав Главред, порушення російськими дронами повітряного простору Польщі є черговою провокацією з боку держави-агресора, зазначив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

Він наголосив, що метою таких дій було залякати не лише поляків, а й європейців загалом. При цьому вперше реакція на інцидент на військово-політичному рівні була адекватною — дрони збили.

На думку експерта, стратегічним завданням Росії цієї осені є демонстрація відсутності єдності всередині НАТО.

"Далі має бути правильна реакція на політико-дипломатичному рівні, у ЄС і НАТО, між США і Європою. Але її не буде швидше за все. Трамп не буде нікого захищати від Путіна скільки б йому заплатили союзники", - наголосив Горбач.

Атака російських дронів на Польщу - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 10 вересня війська РФ здійснили масовану атаку на Україну дронами та ракетами, частина яких порушила повітряний простір Польщі. Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін назвав цей інцидент не провокацією, а приниженням.

Вперше російські безпілотники під час удару по Україні залетіли на територію Польщі. Як з’ясувалося, Москва ще з липня готувала атаки, використовуючи польські й литовські SIM-картки та 4G-модеми у своїх дронах, повідомляє Defense Express.

Крім того, МВС Польщі підтвердило виявлення уламків ракети на своїй території. За даними Sky News, це перший випадок, коли ракета порушила польський повітряний простір.

Про персону: Дональд Туск До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014—2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.

