"Вже у небезпеці": в НАТО назвали наступну ціль для російського наступу

Юрій Берендій
11 грудня 2025, 17:14
Генсек НАТО застеріг, що наступною ціллю Росії може стати НАТО та закликав союзників нарощувати оборонні спроможності та підтримку України.
В НАТО назвали наступну ціль для російського наступу / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада ім. князя Володимира Мономаха, скріншот з відео

Про що сказав Рютте:

  • НАТО - наступна ціль Росії
  • Китай виступив в ролі "рятувального кола" для країни-агресорки

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс може стати наступною ціллю Росії, тож країнам-членам варто вже зараз готуватися до подальшого можливого загострення. Про це він сказав 11 грудня під час Мюнхенської безпекової конференції, яку транслювало Reuters.

Він підкреслив, що держави НАТО мають збільшити оборонні витрати, адже чимало союзників досі не усвідомлюють масштаб і нагальність російської загрози в Європі.

"Ми — наступна ціль Росії. І ми вже в небезпеці. Коли я торік став генеральним секретарем НАТО, я попереджав, що те, що відбувається в Україні, може статися і з країнами-союзниками, що нам потрібно перейти до воєнного менталітету. Я боюся, що занадто багато хто тихо самовдоволений, занадто багато хто не відчуває терміновості і занадто багато хто вважає, що час на нашому боці. Це не так. Час діяти зараз", — сказав він.

Рютте також наголосив, що сили Альянсу повинні бути повністю забезпечені всім необхідним, а Україна — отримувати підтримку для ефективної оборони.

Окремо він звернув увагу, що Росія продовжує війну проти України насамперед завдяки допомозі Китаю.

За його словами, Пекін фактично є "рятівним колом" для Москви. Рютте наголосив, що Китай прагне не допустити її поразки, і без його підтримки Росія не могла б вести цю війну. Зокрема, близько 80% критично важливих електронних компонентів для російських дронів та інших систем надходять із Китаю. Окрім того, Росія значною мірою покладається на постачання боєприпасів і техніки з Північної Кореї та Ірану.

Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Скільки може тривати війна НАТО з Росією - думка експерта

Як писав Главред, війна між Росією та європейськими державами, якщо вона все ж почнеться, розвиватиметься значно швидше, ніж в Україні, однак її завершення не буде швидким. Про це заявив військово-політичний аналітик групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він зауважив, що навіть у такому разі йдеться не про тижні чи кілька місяців. Тривалість можливого конфлікту залежатиме від стратегічних намірів європейських країн. Якщо їхньою метою стане лише звільнення окупованих територій і захист власних кордонів, бойові дії можуть тривати порівняно недовго. Але у разі, якщо НАТО та європейські держави вирішать просуватися вглиб Росії — аж до Москви, щоб повалити режим Путіна — війна може затягнутися до двох років.

"Є лише два варіанти: або європейці виключно звільняють свої території, які захопить Росія, або йдуть до Москви і "саджають на пляшку" Путіна", - додав експерт.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, оновлений мирний план президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні складається з чотирьох окремих документів. Один із них — це багатостороння угода між Україною, Росією, США та європейськими країнами, у якій передбачено 20 ключових положень.

Росія знову заявила, що не визнає жоден майбутній український уряд, якщо той не перебуватиме під її прямим впливом. Так Кремль відреагував на нещодавню заяву Володимира Зеленського про готовність організувати вибори ще до завершення війни. Про це повідомляється у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Адміністрація президента США Дональда Трампа також надала європейським партнерам пакет документів, у яких викладено бачення Вашингтона щодо післявоєнного відновлення України та повернення Росії до світової економіки. За інформацією The Wall Street Journal, ці матеріали містяться в додатках до чинних мирних пропозицій, не є публічними, але їхній зміст описали американські та європейські посадовці.

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

війна в Україні НАТО Марк Рютте





