У Британії знімуть "Майстра і Маргариту": Джонні Депп зіграє головну роль

Віталій Кірсанов
11 грудня 2025, 16:46
Стрічка анонсована на Міжнародному кінофестивалі Червоного моря в Саудівській Аравії.
"Майстра і Маргариту" зніматимуть у Британії
У Британії знімуть "Майстра і Маргариту" / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, instagram.com/johnnydepp

  • Зйомки почнуться наприкінці 2026 року
  • Фільм буде створено у співпраці з Tribune Pictures

Продюсерська компанія американського актора Джонні Деппа IN.2 Film (Великобританія) планує зняти фільм за мотивами роману "Майстер і Маргарита" радянського письменника Михайла Булгакова. Про це повідомили на сайті Variety.

Стрічка анонсована на Міжнародному кінофестивалі Червоного моря в Саудівській Аравії. Зйомки, ймовірно, розпочнуться наприкінці 2026 року. Хто зніматиме фільм, поки не повідомляють. Сам актор планує зіграти в картині головну роль.

Стівен Дойтерс і Стівен Маліт з IN.2 Film виступлять продюсерами проекту. Фільм буде створено у співпраці з Tribune Pictures.

У синопсисі зазначають, що фільм знімуть у жанрі фантастично-сатиричної історії про кохання, мистецьку свободу та вічну боротьбу добра і зла. Крім того, роман Булгакова в синопсисі названо "надзвичайно актуальним". Зазначають, що він є "вічним нагадуванням про силу мистецтва кидати виклик".

Видання зазначає, що стрічка стане ще одним етапом у поверненні Деппа до Голлівуду після судових процесів і перерви у зйомках.

Зазначимо, як повідомляв Главред, улюблений багатьма глядачами серіал "Гострі картузи" незабаром повернеться на екрани - тепер уже у форматі повного метра. Netflix підтвердив вихід нової картини з Кілліаном Мерфі і вже оголосив назву - "Гострі картузи: Безсмертна людина".

А також колишня учасниця популярного українського шоу "Холостяк", головним героєм якого став актор Тарас Цимбалюк, Ольга Дзундза похвалилася компліментом від ведучої Лесі Нікітюк.

Про персону: Джонні Депп

Джон Крістофер (Джонні) Депп II - американський актор, кінорежисер, музикант, сценарист і продюсер. Найбільшу популярність Джонні принесли ролі у фільмах Тіма Бертона, у таких відомих картинах, як "Едвард Руки-ножиці", "Сонна Лощина", "Чарлі і шоколадна фабрика", "Ед Вуд", "Суїні Тодд, демон-перукар із Фліт-стріт" і "Аліса в Країні чудес", мультфільм "Труп нареченої", а також образ капітана Джека Горобця в серії фільмів "Пірати Карибського моря", повідомляє Вікіпедія.

Трамп створює вакуум для Росії у Європі: Володимир Горбач - про наслідки стратегії нацбезпеки США
"Мати впала на підлогу і кричала": на фронті вбили 22-річного військового "Шеву"

Дискримінаційні вимоги в конкурсі АРМА щодо IDS Ukraine: ГІГ подала скаргу

"Вона - моя сила": що відомо про дружину Роберта Бровді

Розметуть вмить: бомбічна закуска на новорічний стіл

Скоро і до нас дійде: у Швеції люди почали прибирати сонячні панелі з дахів

РФ атакувала об'єкти енергетики в двох областях: виникли пожежі, деталі

