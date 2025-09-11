Рус
Атака на Польщу: Путін і далі завдаватиме ударів по Європі - Sky News

Віталій Кірсанов
11 вересня 2025, 08:24
Кремль випробовує Захід поступовою, але постійною ескалацією, пише Sky News.
Кремль випробовує Захід поступовою, але постійною ескалацією
Кремль випробовує Захід поступовою, але постійною ескалацією / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що написано в матеріалі Sky News:

  • Путін добре вміє провокувати Захід
  • Відсутність реакції свідчить про слабкість НАТО
  • Путін побачить результати своїх дій і спланує наступні

Російська атака дронів на Польщу є водночас випробуванням і попередженням, тому реакція Європи і НАТО може мати вирішальне значення для безпеки на цьому континенті. Про це пише Sky News.

"Росіяни є майстрами так званого "салямі-нарізання". Це тактика, яка полягає у використанні низки дрібних дій для досягнення набагато більшого результату, який в іншому разі був би набагато більш провокаційним. Кремль випробовує Захід поступовою, але постійною ескалацією. У Києві бомбардують будівлю Британської ради та об'єкт ЄС; заглушають GPS літака високопоставленого чиновника ЄС. Кожна окрема провокація викликає лише риторику з боку Заходу, але нові кордони перетинаються, і Росія набирається сміливості", - вважають у виданні.

У матеріалі зазначається, що Путін добре вміє провокувати Захід. Зокрема свою тактику "нарізання салямі" він майстерно використовував у 2014 році, коли вторгся до Криму, використовуючи низку неоднозначних військових і дипломатичних тактик для встановлення контролю. Через це незрозуміла затримка реакції Заходу визначила долю Криму.

"Він щойно взяв більший шматок салямі, здійснивши атаки дронами на Польщу. Звичайно, це випробування готовності НАТО виконати свої зобов'язання за статтею 5. Росія напала на державу-члена, і союзники вважають, що це було зроблено навмисно", - наголосили в публікації.

У Sky News вважають, що після цієї атаки НАТО навряд чи запустить механізм "всі за одного, один за всіх" для захисту Польщі. Однак відсутність реакції свідчить про слабкість альянсу, тому після цього Путін побачить результати своїх дій і спланує наступні.

"Очікуйте багато розмов про санкції, але пам'ятайте, що вони не змогли запобігти цій інвазії і не змогли переконати Росію відмовитися від неї. Єдині санкції, які можуть бути ефективними, - це ті, які президент США відмовляється затвердити, щодо торгівлі російською нафтою", - додали в матеріалі.

Своєю чергою журналісти зазначають, що Європа могла б зробити більше, а саме припинити купувати російську енергію, яку вона досі імпортує, за останніми підрахунками, така сума становить понад 20 млрд євро на рік.

"Вона могла б використати свою значну економічну перевагу (у 20 разів більшу за російську, і це було до війни) для більшого фінансування оборони України. Поки вона не робить ні того, ні іншого, очікуйте на нові болючі "шматочки салямі"", - підсумували у виданні.

Навіщо Путін атакував Польщу: думка експерта

Журналіст, бізнесмен, народний депутат України VIII скликання Вадим Денисенко вважає, що російська атака дронів на Польщу була "пробною кулею, перевіркою на реакцію світу".

"Трамп не зможе не зреагувати. Зрештою офіційна заява Польщі, яка вперше заявила про російську агресію - ця заява спрямована одному адресату - Трампу. Власне, всі подальші дії росіян залежатимуть від цієї реакції", - вважає Денисенко.

За його словами, російський диктатор Путін шукає можливість підняти рівень власної суб'єктності.

"Спроба качнути 5 статтю НАТО - це елемент цієї самої спроби повернути свою суб'єктність. Річ у тім, що Путін зараз загнаний у певний геополітичний кут: у нього є два варіанти: або розторгуватися зі США і зняти санкції (але тут головний супротивник - Європа, яка вимагає зупинки війни і не тільки). Другий - впасти в обійми Китаю", - сказав Денисенко.

Росія атакувала Польщу - що відомо

Як писав Главред, під час масованої ракетно-дронової атаки РФ на Україну в ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі.

Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив про масштабну провокацію з боку РФ. За його словами, це був перший випадок знищення російських дронів на території країни НАТО.

Унаслідок атаки російських дронів на Польщу пошкоджено житловий будинок у Люблінському воєводстві. Постраждалих немає. Інцидент стався в самому центрі Вирики, між будівлею початкової школи і мерією. Ще один безпілотник, можливо, був збитий або розбився в районі Кшивовежба, приблизно за 15 км на південний схід від Вирики.

Представник польського уряду Адам Шлапка підтвердив, що НАТО задіяло статтю 4 Північноатлантичного договору і вже провело консультації.

Конгрес США готовий у разі потреби ухвалити закон про додаткові санкції проти РФ після російської атаки дронами по території Польщі. Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Sky News

Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал.

