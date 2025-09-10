'Не 'Шахеди': розкрито, якими дронами Росія атакувала Польщу та в чому небезпека

Атака російських дронів на Польщу може змусити Європу зосередитися на власній обороні замість допомоги Україні, вказує експерт Бескрестнов.

https://glavred.net/world/ne-shahedy-raskryto-kakimi-dronami-rossiya-atakovala-polshu-i-v-chem-opasnost-10696907.html Посилання скопійоване

Якими дронами Росія атакувала Польщу та в чому небезпека / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео, pixabay

Про що йдеться у матеріалі:

Росія не атакувала Польщу "Шахедами", йдеться про БпЛА приманки для ППО "Гербера"

Можлива ціль атаки - зміна пріоритетів в питанні безпеки Європи та допомоги Україні

Удар російських БпЛА по території Польщі може мати не військові, а політичні наслідки для України та всієї Європи. Про це у своєму Telegram-каналі заявив український експерт в галузі систем зв’язку і РЕБ Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, такі дії країни-агресорки Росії можуть змусити поставити першим пріоритетом власну оборону, а не підтримку України.

відео дня

"Ніколи не знаєш, який план був у Росії. Запустили "пінопластові" літаки на Польщу. Всі живі. Далі скандалу справа не піде. Нам це ніяк не зіграє на руку. А ось Європа, ймовірно, тепер займеться своєю обороною, а не нашою. І гроші підуть туди. Можливо, в цьому і був план", - вказує він.

Експерт зауважив, що серед виявлених у Польщі безпілотників був апарат типу "Гербера", який не призначений для розвідки та не оснащений камерами. Наразі немає підтвердження, чи Росія взагалі запускала по території Польщі ударні дрони-камікадзе типу "Шахед".

/ Інфографіка: Главред

Що означає удар РФ дронами по Польщі - думка експерта

Як писав Главред, у ніч на 10 вересня російська армія здійснила масовану атаку на Україну дронами та ракетами, частина яких порушила повітряний простір Польщі. Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що заліт дронів до Польщі — це не провокація, а приниження.

"Показове, зухвале, безкарне. Смішні заяви у відповідь замість реальних дій призведуть лише до подальших знущань та підвищення градуса "провокацій"", - застерігає Жорін у дописі в своєму Telegram.

Вторгення російських дронів у Польщу - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав інцидент "абсолютно безрозсудним" та зазначив, що оцінка атаки триває.

Під час нічної атаки польська авіація була піднята в небо, а вже вранці прем’єр-міністр Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду та зробив низку заяв.

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк підкреслив, що Росія навмисно атакувала Польщу, реалізуючи чіткий план. За його словами, метою агресора було протестувати реакцію Заходу й показати, що вона відсутня.

Інші новини:

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред