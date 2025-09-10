'Ми готові': у Трампа розповіли, яке покарання чекає на РФ за атаку на Польщу

Американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що Конгрес США готовий ухвалити новий закон про санкції проти Росії після атаки її дронів на територію Польщі.

Конгрес США готовий у разі необхідності ухвалити закон про додаткові санкції проти РФ після російської атаки дронами по території Польщі. Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем у дописі в X.

"Я повністю погоджуюся з думкою президента Трампау відповідь на божевільне порушення Росією повітряного простору Польщі протягом декількох годин, розгорнувши кілька безпілотників. Пане президенте, Конгрес з вами. Ми готові прийняти закон, що санкціонує жорсткі нові санкції та тарифи, які можна застосовувати на ваш розсуд", - йдеться у повідомленні Грема. відео дня

Грем зазначив, що головна мета полягає в тому, щоб надати Трампу необхідні повноваження для протидії зростаючій загрозі.

Він підкреслив важливість того, щоб Європа наслідувала цей приклад і запровадила мита проти таких країн, як Китай та Індія, які купують дешеву російську нафту, фінансуючи таким чином воєнну машину Путіна.

Звертаючись до європейських партнерів, він висловив сподівання, що там розуміють, що республіканці й демократи в Конгресі спільно з президентом Трампом працюють над новими рішеннями, включно з тарифами, щоб зупинити війну.

"Сподіваюся, ви це бачите", - резюмував він.

Як НАТО може відреагувати на удари по Польщі - думка експерта

Як писав Главред, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник зазначив, що наразі НАТО та його партнери, ймовірно, розглядають можливі варіанти відповіді. Це може коливатись від заяв про занепокоєння чи дипломатичних нот він доволі м’яких публічних кроків до конкретних практичних дій.

"Мова йде про симетричну або асиметричну відповідь. Я практично на сто відсотків виключаю варіант прямої військової відповіді союзників. Якщо є спосіб відповісти на це, то хай це буде глибоке занепокоєння у публічній площині. Там мають бути дипломатичні ноти. А в непублічній площині Україні тихенько надали те, чим вона може завдати ударів по відповідних об’єктах, тобто реально вразити спроможності Росії робити подібні речі", - вказує він.

Удар дронами по Польщі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 10 вересня під час атаки російських дронів на територію Польщі було пошкоджено житловий будинок у Люблінському воєводстві. Жертв і постраждалих немає.

Президент США Дональд Трамп уперше висловився щодо нічного інциденту з вторгненням російських безпілотників до Польщі.

Кілька "Шахедів" перетнули повітряний кордон країни, що змусило польські винищувачі піднятися в небо. Прем’єр-міністр Дональд Туск підтвердив факт порушення повітряного простору.

Про персону: Ліндсі Грем Ліндсі Олін Грем (англ. Lindsey Olin Graham; нар. 9 липня 1955, Сентрал, Південна Кароліна) — американський політик-республіканець. Полковник. 3 березня 2022 у прямому ефірі телеканалу Fox News Ліндсі Грем закликав російських військових ліквідувати президента РФ Володимира Путіна. Окремо у своєму Твіттері він висловив надію, що в російській армії є "більш успішний полковник Штауффенберг" або змовник Брут, який вбив римського узурпатора Цезаря. Коментарі Грема викликали обурення політиків лівого спрямування. Його розкритикували конгресмени-демократи, які заявили, що "заклик до вбивства глави держави немислимий", пише Вікіпедія.

