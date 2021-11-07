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У Харкові далекобійник жорстоко зґвалтував молоду дівчину

7 листопада 2021, 23:56

За звіряче знущання над дівчиною чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Насильство
Згвалтував молоду дівчину / pixabay

Правоохоронці Харківської області провели затримання 58-річного жителя села Червоний Кут, який зґвалтував 28-річну дівчину.

Постраждала винаймала квартиру, яка належить кривднику і чоловік напав на неї, коли вона оплачувала щомісячну оренду.

Як повідомляють у поліції, на пошуки зловмисника, який після акту зґвалтування, намагався сховатися від відповідальності, був притягнутий весь особовий склад та допомога громадськості.

"Вже наступного дня після злочину, 6 листопада, підозрюваного вдалося затримати на вулиці Героїв праці. Відомо, що зараз він працює далекобійником і з останнього рейсу повернувся 3 числа", – зазначено в поліції.

Як виявилося, затриманий вже притягувався в 1998 році до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин.

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Наразі йому інкримінують ст.152 КК України (зґвалтування), згідно з якою йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.

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Харківська область зґвалтування
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