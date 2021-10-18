У поїзді бездомний на очах у пасажирів зґвалтував жінку

Пасажири не втрутилися - жінку зґвалтували прямо в поїзді / Фото Reuters

Моторошний випадок стався в штаті Пенсільванія в США. Прямо в поїзді на очах у пасажирів бездомний зґвалтував жінку. При цьому ніхто не втрутився в ситуацію і не спробував перешкодити нападнику.

Інцидент стався близько десятої вечора 13 жовтня, повідомляє The Hill. До пасажирки поїзда підійшов невідомий чоловік, який кілька разів спробував "доторкнутися до неї неналежним чином".

Потерпіла чинила опір, але зловмиснику все ж таки вдалося її роздягнути і зґвалтувати. Напад помітив співробітник Транспортного управління Південно-східної Пенсільванії, який викликав поліцію.

"У поїзді були й інші люди, які були свідками цього жахливого інциденту, і його, можливо, зупинили б раніше, якби хтось із пасажирів подзвонив в службу 911", - зазначили в SEPTA.

У злочині підозрюють 35-річного бездомного Фістона Нгоя. Після затримання йому пред'явили кілька звинувачень, зокрема в непристойному нападі без згоди з обтяжуючими обставинами, зґвалтуванні та сексуальному насильстві. Зараз чоловік перебуває під арештом, адвоката у нього немає.

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"Я вражений тими, хто нічого не зробив, щоби допомогти цій жінці. Будь-який з тих, хто був у цьому поїзді, повинен подивитися в дзеркало і запитати, чому він не втрутився і чому він нічого не зробив", - зазначив представник Департаменту поліції верхнього Дарбі Тімоті Бернхардт.

Напад у поїзді Укрзалізниці

Влітку 2020 року в поїзді №84 сполученням Київ - Маріуполь один з пасажирів здійснив напад на жінку з неповнолітньою дитиною.

Він увірвався до неї в купе в одних трусах, почав бити жінку і намагався зґвалтувати. Жінці вдалося вирватися, вона стукала в усі двері купе, але ніхто не реагував.

Постраждалою виявилася тележурналістка Анастасія Лугова.

За даними Укрзалізниці, було проведено службове розслідування, в ході якого встановлено, що провідники проявили недостатній професійний рівень, допустили низку порушень та були звільнені.

1 серпня поліція затримала нападника - раніше судимого Віталія Рудзько 1975 року народження.

Суд відправив його за ґрати. Його адвокат подавав довідку, що у Рудзько нібито ракова пухлина в мозку.

Лугова отримала 100 тисяч гривень моральної компенсації від Укрзалізниці.