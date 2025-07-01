Вілли, мерседеси, няні: де відпочивають ведучі українського ТБ

Українські телеведучі, а точніше їхні дружини влаштували сезон відпусток на морі.

https://glavred.net/starnews/villy-mersedesy-nyani-gde-otdyhayut-vedushchie-ukrainskogo-tv-10677812.html Посилання скопійоване

Як відпочивають українські знаменитості / Колаж Главред, фото Instagram/ grisha_reshetnik, katerynaostapchuk

Настав активний період у літніх відпустках, коли вже діти закінчили школи й університети, і тепер із чистою совістю можуть вирушати на море. Главред розбирався, де відпочивають селебріті.

Своїх дітей і себе викупати в солоній воді та поніжитися на сонечку вирішили й українські знаменитості. Серед них - багатодітний батько Володимир Остапчук зі своєю дружиною Катериною та їхнім сином.

Пара вирішила відпочити на віллі в Чорногорії всім своїм сімейством і помічницею.

відео дня

Ведучий Володимир Остапчук вивіз дружину та сина на море / Фото Instagram Катерини Остапчук

Як написала на своїй сторінці в Instagram Катерина Остапчук, зупиниться вони вирішили на віллі з "інфініті"-басейном.

Ведучий Володимир Остапчук вивіз дружину та сина на море / Фото Instagram Катерини Остапчук

До слова, віллу заброньовано на найближчі літні дати, але на початку вересня, тиждень відпочинку на трьох дорослих і дитину обійдеться в майже 150 000 гривень без урахування дороги, харчування та інших витрат на кшталт таксі.

Ведучий Володимир Остапчук вивіз дружину і сина на море / Фото Instagram Катерини Остапчук

Ведучий Володимир Остапчук вивіз дружину та сина на море / Фото Instagram Катерини Остапчук

13 357 дирхам становить близько 153 тисяч гривень. На одному з відео навіть видно няню, яку Остапчуки привезли з собою. Про кухаря та домробітницю - "історія замовчує".

Григорій Решетник і його дружина

Свою дружину на відпочинок також вирішив відправити й інший український ведучий - Григорій Решетник, який, до речі, залишився в Україні і на відміну від свого колеги по цеху.

Решетник вирішив відправити свою сім'ю на ВІП-трансфері до Варшави, а далі сімейство вирушило на море літаком.

Решетник відправив сім'ю на море / Фото Instagram/ grisha_reshetnik

До слова, вартість трансферу в один бік становить 1300 євро (близько 65 тисяч гривень), згідно з даними самого перевізника.

Поки незрозуміло, куди прямує сімейство, але точно відомо, що "на море".

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред