Вілли, мерседеси, няні: де відпочивають ведучі українського ТБ

Настав активний період у літніх відпустках, коли вже діти закінчили школи й університети, і тепер із чистою совістю можуть вирушати на море. Главред розбирався, де відпочивають селебріті.
Своїх дітей і себе викупати в солоній воді та поніжитися на сонечку вирішили й українські знаменитості. Серед них - багатодітний батько Володимир Остапчук зі своєю дружиною Катериною та їхнім сином.
Пара вирішила відпочити на віллі в Чорногорії всім своїм сімейством і помічницею.
Як написала на своїй сторінці в Instagram Катерина Остапчук, зупиниться вони вирішили на віллі з "інфініті"-басейном.
До слова, віллу заброньовано на найближчі літні дати, але на початку вересня, тиждень відпочинку на трьох дорослих і дитину обійдеться в майже 150 000 гривень без урахування дороги, харчування та інших витрат на кшталт таксі.
13 357 дирхам становить близько 153 тисяч гривень. На одному з відео навіть видно няню, яку Остапчуки привезли з собою. Про кухаря та домробітницю - "історія замовчує".
Григорій Решетник і його дружина
Свою дружину на відпочинок також вирішив відправити й інший український ведучий - Григорій Решетник, який, до речі, залишився в Україні і на відміну від свого колеги по цеху.
Решетник вирішив відправити свою сім'ю на ВІП-трансфері до Варшави, а далі сімейство вирушило на море літаком.
До слова, вартість трансферу в один бік становить 1300 євро (близько 65 тисяч гривень), згідно з даними самого перевізника.
Поки незрозуміло, куди прямує сімейство, але точно відомо, що "на море".
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