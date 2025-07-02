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Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з сантехніком за 45 сек

Віталій Кірсанов
2 липня 2025, 05:50
49
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Ви готові до нового випробування? Уважно подивіться на дві картинки сантехніка, який ремонтує раковину. На перший погляд вони можуть здатися однаковими, але на зображенні ховаються 3 крихітні відмінності. Як ви думаєте, чи зможете ви знайти їх усі всього за 45 секунд? Перевірте, наскільки гострі ваші очі!

Ваше завдання: знайти всі три відмінності, перш ніж закінчиться час! Відмінності можуть бути де завгодно, наприклад, у кольорах, формах або навіть у розміщенні найменших об'єктів. Будьте пильні, зосереджені та не дозволяйте нічому вислизнути від вашої уваги. Готові? Поїхали!

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головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

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оптична ілюзія головоломки задача на логіку
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