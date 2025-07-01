Українці залишаться без безкоштовного проїзду: хто втратить пільги вже з 1 липня

Безоплатно їздити у громадському транспорті можна буде з 1 вересня.

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Пільги на проїзд в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Школярі та курсанти втратять пільги на проїзд

Пільги будуть відновлені з 1 вересня

Наразі школярі можуть отримати знижку 75% на проїзні

Вже з 1 липня школярі та курсанти вищих військових навчальних закладів втратять пільги на проїзд у громадському транспорті. До кінця серпня для них діятимуть загальні умови. Про це повідомили в КМДА.

Зазначається, що безоплатно їздити учні можуть лише в період з 1 вересня до 30 червня включно, тобто, під час навчального року.

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Однак школярі можуть отримати знижку 75% на проїзні у цей період. Де їх можна придбати:

у застосунку "Київ.Цифровий";

через термінал самообслуговування.

Відомо, що вартість проїзних буде наступною:

проїзний без обмеження поїздок на місяць – 325 гривень;

проїзний без обмеження поїздок на другу половину місяця - 162,50 гривні;

проїзний на місяць на 46 поїздок - 72,50 гривні;

проїзний на місяць на 62 поїздки - 97,50 гривень;

проїзний на місяць на 92 поїздки - 143,75 гривні;

проїзний на місяць на 124 поїздки - 192,50 гривні.

Пільги для українців - що відомо

Як повідомляв Главред, в Україні запровадили новий порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Так, з травня право на пільгу визначається залежно від сукупного доходу сімְ’ї.

Також відомо, що в Україні планують скасувати оплату комунальних послуг. Зокрема, нововведення можуть стосуватися тих, чиї домівки були знищені або суттєво пошкоджені внаслідок бойових дій.

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