Українці залишаться без безкоштовного проїзду: хто втратить пільги вже з 1 липня

Коротко:
- Школярі та курсанти втратять пільги на проїзд
- Пільги будуть відновлені з 1 вересня
- Наразі школярі можуть отримати знижку 75% на проїзні
Вже з 1 липня школярі та курсанти вищих військових навчальних закладів втратять пільги на проїзд у громадському транспорті. До кінця серпня для них діятимуть загальні умови. Про це повідомили в КМДА.
Зазначається, що безоплатно їздити учні можуть лише в період з 1 вересня до 30 червня включно, тобто, під час навчального року.
Однак школярі можуть отримати знижку 75% на проїзні у цей період. Де їх можна придбати:
- у застосунку "Київ.Цифровий";
- через термінал самообслуговування.
Відомо, що вартість проїзних буде наступною:
- проїзний без обмеження поїздок на місяць – 325 гривень;
- проїзний без обмеження поїздок на другу половину місяця - 162,50 гривні;
- проїзний на місяць на 46 поїздок - 72,50 гривні;
- проїзний на місяць на 62 поїздки - 97,50 гривень;
- проїзний на місяць на 92 поїздки - 143,75 гривні;
- проїзний на місяць на 124 поїздки - 192,50 гривні.
Пільги для українців - що відомо
Як повідомляв Главред, в Україні запровадили новий порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Так, з травня право на пільгу визначається залежно від сукупного доходу сімְ’ї.
Також відомо, що в Україні планують скасувати оплату комунальних послуг. Зокрема, нововведення можуть стосуватися тих, чиї домівки були знищені або суттєво пошкоджені внаслідок бойових дій.
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Що таке Київська міська державна адміністрація (КМДА)?
Київська міська державна адміністрація — місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА і Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а вивільнені приміщення здати в оренду. Це повинно скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну казну, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.
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