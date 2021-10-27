Мати знайшла тіло доньки: на Хмельниччині зґвалтували та вбили молоду жінку

Зґвалтування жінки / Нацполиция

На Хмельниччині знайшли вбитою та зґвалтованою 37-річну жінку. Як повідомили в поліції, тіло дочки виявила її мати.

"Сьогодні, 27 жовтня, близько 5 години ранку в Кам'янці-Подільському близько 5 години ранку на стежці поблизу старого міського кладовища мати виявила тіло 37-річної дочки. Вона зателефонувала в поліцію", - йдеться в повідомленні.

На місце події виїхала криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група з обласного центру на чолі з керівництвом ГУНП у Хмельницькій області Андрієм Чайковським.

Тіло жінки направлено на судово-медичну експертизу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за п.10 ч. 2 ст. 115 КК (умисне вбивство з метою задовольнити статеву пристрасть з трупом — у випадках, коли особу було умисно вбито через певний час після її зґвалтування або сексуального насильства з метою приховування злочину).

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Співробітники поліції розшукують особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення.

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Нагадаємо, влітку 2020 року в поїзді №84 сполученням Київ-Маріуполь один з пасажирів здійснив напад на жінку з неповнолітньою дитиною.

Він увірвався до неї в купе в одних трусах, почав бити жінку і намагатися зґвалтувати. Жінці вдалося вирватися, вона стукала в усі двері купе, але ніхто не реагував.

Постраждалою виявилася тележурналістка Анастасія Лугова.