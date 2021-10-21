"Я боялася подавати звук": Анну Седокову намагалися зґвалтувати, коли дівчинці було всього вісім років

Співачка вперше розповіла про дитячі травми і домагання вітчима.
Співачка Анна Седокова мало розповідає про своїх батьків і про психологічні травми, які заподіяв їй відхід батька з сім'ї. Після інтерв'ю для журналу GQ співачка вперше за 38 років затужила по татові.
Тому Седокова вирішила віддатися спогадам і вперше поділилася з підписниками справжньою історією її відносин з батьком і вітчимом.
Тато Сєдокової пішов з сім'ї, коли дівчинці було шість. Мама всіляко намагалася повернути його, але все марно. Потім були 16 років мовчання. За цей час батько виходив на зв'язок лише двічі: попросив повернути відеокамеру і поцікавився, як звуть його онуків. Коли Сєдоковій було 22 роки, їй зателефонувала незнайома людина і повідомила, що її батько помер від серцевого нападу.
Співачка шкодує, що батька не було поруч. А поруч виявився мамин залицяльник, який намагався зґвалтувати дівчинку, коли тій було всього вісім. Вітчим приходив до неї в спальню ночами. Седокова згадує: "А я боялася подавати звук, адже тоді мама прокинеться і також мене вилає".
"Ніколи не засуджуйте того, хто пройшов інший шлях. Не ваш. Нікого не засуджуйте", - підсумувала свою невеселу розповідь співачка.
У коментарях під постом шанувальники Анни Сєдокової почали ділитися аналогічними історіями з життя, і подякували співачку за відвертість і натхнення:
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