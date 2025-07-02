Путін не зупиниться: ЗМІ розкрили, куди ведуть апетити Кремля

Аналітики фіксують повернення Кремля до масштабної ескалації війни з наміром розширити контроль на великі регіони України.

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Кремль концентрує десятки тисяч солдатів біля кордону з Україною / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Міноборони РФ

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30 червня в Росії заявили про нібито повний контроль над територією Луганської області. Якщо ця інформація підтвердиться, Луганщина стане першим українським регіоном, повністю окупованим з 2014 року, коли Росія захопила Крим.

Однак амбіції Кремля, схоже, виходять далеко за межі Луганської та трьох інших областей, які Росія анексувала у вересні 2022 року. За повідомленням The Telegraph, державні ЗМІ РФ також заявляють про захоплення першого села в Дніпропетровській області. Крім того, десятки тисяч російських військових зосереджені навколо Сумської та Харківської областей.

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Журналісти наголошують, що рішення Москви анексувати Луганську, Донецьку, Херсонську та Запорізьку області було частковим переглядом планів після невдачі в Києві. Військові цілі звузилися до Східної України, щоб представити більш реалістичний шлях до перемоги.

Проте, як зазначають експерти, знадобилося майже три роки, щоб Росія оголосила про повний контроль над Луганською областю — попри те, що значна частина регіону була окупована ще до початку війни.

Водночас спостерігається повернення РФ до широкомасштабних наступальних дій. Окупанти відновлюють атаки в Харківській та Сумській областях, що свідчить про нову хвилю ескалації.

Анжеліка Еванс, аналітикиня Інституту вивчення війни (ISW), відзначає, що амбіції Путіна стали більш відкритими після його візиту до Курської області у травні, де він наказав створити "буферну зону" вздовж українського кордону.

"Це був м’який спосіб ввести це в інформаційний простір. Спершу — це буферна зона, мовляв, усього лише 30 км, щоб захистити росіян. А потім — ти вже недалеко від великих регіональних міст, тож чому б не взяти і їх? Бо [Путін вважає]: "Хіба ми не маємо права їх забрати, адже це ж історично російські міста". Це повільне просування до того, що, як я думаю, ми зрештою побачимо… — повернення до ідеї захоплення всієї України", — сказала вона у коментарі виданню The Telegraph.

Еванс також підкреслює, що збільшення кількості російських атак по цивільних об’єктах в Україні пов’язане зі стратегією підірвати моральний дух населення і змусити людей покинути населені пункти, щоб спростити їхнє подальше захоплення.

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Як повідомляв Главред, заступник голови Сумської обласної військової адміністрації Володимир Бабич раніше заявив, що регіон серйозно страждає від обстрілів з боку армії РФ. Проте загрози окупації Сум наразі немає.

ЗСУ стримують наступ РФ біля Покровська і Куп'янська, розповіли в угрупованні військ Хортиця. У Донецькій області найскладніша ситуація - на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Крім того, у російських окупантів наразі немає тактичних успіхів у Харківській та Сумській областях. Ідея глави Кремля Володимира Путіна щодо створення, мовляв, буферної зони, провалилася. Про це заявив військово-політичний оглядач, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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