Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Путін не зупиниться: ЗМІ розкрили, куди ведуть апетити Кремля

Руслан Іваненко
2 липня 2025, 00:33
116
Аналітики фіксують повернення Кремля до масштабної ескалації війни з наміром розширити контроль на великі регіони України.
Путин, армия РФ
Кремль концентрує десятки тисяч солдатів біля кордону з Україною / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Міноборони РФ

Читайте в матеріалі:

  • Що означає контроль Росії над Луганщиною для війни
  • Як змінилися амбіції Кремля навесні 2025 року
  • Чому Росія активізує удари по цивільних в Україні

30 червня в Росії заявили про нібито повний контроль над територією Луганської області. Якщо ця інформація підтвердиться, Луганщина стане першим українським регіоном, повністю окупованим з 2014 року, коли Росія захопила Крим.

Однак амбіції Кремля, схоже, виходять далеко за межі Луганської та трьох інших областей, які Росія анексувала у вересні 2022 року. За повідомленням The Telegraph, державні ЗМІ РФ також заявляють про захоплення першого села в Дніпропетровській області. Крім того, десятки тисяч російських військових зосереджені навколо Сумської та Харківської областей.

відео дня

Журналісти наголошують, що рішення Москви анексувати Луганську, Донецьку, Херсонську та Запорізьку області було частковим переглядом планів після невдачі в Києві. Військові цілі звузилися до Східної України, щоб представити більш реалістичний шлях до перемоги.

Проте, як зазначають експерти, знадобилося майже три роки, щоб Росія оголосила про повний контроль над Луганською областю — попри те, що значна частина регіону була окупована ще до початку війни.

Водночас спостерігається повернення РФ до широкомасштабних наступальних дій. Окупанти відновлюють атаки в Харківській та Сумській областях, що свідчить про нову хвилю ескалації.

Анжеліка Еванс, аналітикиня Інституту вивчення війни (ISW), відзначає, що амбіції Путіна стали більш відкритими після його візиту до Курської області у травні, де він наказав створити "буферну зону" вздовж українського кордону.

"Це був м’який спосіб ввести це в інформаційний простір. Спершу — це буферна зона, мовляв, усього лише 30 км, щоб захистити росіян. А потім — ти вже недалеко від великих регіональних міст, тож чому б не взяти і їх? Бо [Путін вважає]: "Хіба ми не маємо права їх забрати, адже це ж історично російські міста". Це повільне просування до того, що, як я думаю, ми зрештою побачимо… — повернення до ідеї захоплення всієї України", — сказала вона у коментарі виданню The Telegraph.

Еванс також підкреслює, що збільшення кількості російських атак по цивільних об’єктах в Україні пов’язане зі стратегією підірвати моральний дух населення і змусити людей покинути населені пункти, щоб спростити їхнє подальше захоплення.

Наступ Росії - новини за темою:

Як повідомляв Главред, заступник голови Сумської обласної військової адміністрації Володимир Бабич раніше заявив, що регіон серйозно страждає від обстрілів з боку армії РФ. Проте загрози окупації Сум наразі немає.

ЗСУ стримують наступ РФ біля Покровська і Куп'янська, розповіли в угрупованні військ Хортиця. У Донецькій області найскладніша ситуація - на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Крім того, у російських окупантів наразі немає тактичних успіхів у Харківській та Сумській областях. Ідея глави Кремля Володимира Путіна щодо створення, мовляв, буферної зони, провалилася. Про це заявив військово-політичний оглядач, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Читайте також:

Що відомо про The Telegraph?

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Путін військова агресія РФ новини України Інститут вивчення війни
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Магнітна буря вгатила по Україні з новою силою: відома дата піку "червоного" шторму

Магнітна буря вгатила по Україні з новою силою: відома дата піку "червоного" шторму

02:35Синоптик
США призупинили постачання зброї: ЗМІ дізналися причину та які поставки зупинили

США призупинили постачання зброї: ЗМІ дізналися причину та які поставки зупинили

01:40Війна
Уражено НПЗ та завод "Купол" за 1300 км: Генштаб розкрив деталі вогняного "привіту"

Уражено НПЗ та завод "Купол" за 1300 км: Генштаб розкрив деталі вогняного "привіту"

00:06Війна
Реклама

Популярне

Більше
Без холодильників та морозилок: як в СРСР м'ясо не псувалось тижнями

Без холодильників та морозилок: як в СРСР м'ясо не псувалось тижнями

Відчувають усі: 4 знаки зодіаку з надзвичайно надприродною інтуїцією

Відчувають усі: 4 знаки зодіаку з надзвичайно надприродною інтуїцією

Порошенко подарував мільйон доларів, але продовжує скаржитись, що через санкції не може допомагати ЗСУ - експерт

Порошенко подарував мільйон доларів, але продовжує скаржитись, що через санкції не може допомагати ЗСУ - експерт

Що не так в офісі: лише суперуважні люди знайдуть помилку за 11 секунд

Що не так в офісі: лише суперуважні люди знайдуть помилку за 11 секунд

Конвеєр цілей для F-16: спливла несподівана причина катастрофи літака ЗСУ

Конвеєр цілей для F-16: спливла несподівана причина катастрофи літака ЗСУ

Останні новини

02:35

Магнітна буря вгатила по Україні з новою силою: відома дата піку "червоного" шторму

01:40

США призупинили постачання зброї: ЗМІ дізналися причину та які поставки зупинили

01:30

Перший публічний вихід: 81-річний Роберт Де Ніро перестав приховувати обличчя дворічної доньки

00:33

Путін не зупиниться: ЗМІ розкрили, куди ведуть апетити Кремля

00:20

"Друзі чи коханці": Melovin "сповідався" відомій співачці

Аномальна спека накриє Україну: синоптик попередив про різку зміну погодиАномальна спека накриє Україну: синоптик попередив про різку зміну погоди
00:06

Уражено НПЗ та завод "Купол" за 1300 км: Генштаб розкрив деталі вогняного "привіту"

01 липня, вівторок
23:46

Тополя зібрав пів мільйона гривень на психіатра народній депутатці

23:31

В Україні каратимуть водіїв за дії пасажира: про що йдеться

23:15

"Обвалилася частина конструкції": будинок співачки Руслани постраждав від російських обстрілів

Реклама
22:38

Бачать більше, ніж інші: 4 знаки зодіаку наділені особливою інтуїцією

22:35

Копія тата: який вигляд має старший син першого "Холостяка" Чмерковського

22:27

Таємниці солом’яних дахів українських хат: несподівані факти та цікаві секретиВідео

22:11

Загинув комбат 110-ї бригади і не тільки: Україна відповість за удар по Гуляйполю

22:08

Тоню Матвієнко побив водій таксі: "Приниження і шок"

22:07

Загроза наступу Росії на Суми: Трамп зробив дивну заяву

21:33

Українське Ельдорадо: де в Україні заховані скарби тамплієрів, історик назвав місцеВідео

21:19

ЗСУ розтрощили пункт управління армії РФ: Генштаб розповів про високоточний удар

21:10

Макрон після розмови з Путіним зідзвонився із Зеленським: ЗМІ дізналися деталі

21:09

Росія ставить амбітні цілі: Шмигаль розкрив, які регіони України під загрозою

20:57

Потап розповів про свою зустріч із президентом Зеленським: "Не мені судити"

Реклама
20:29

"Буде під їх контролем": Буданов зробив жорстку заяву про війну та мобілізацію

20:29

"Київ може стати найуразливішим містом": військовий попередив про небезпечний перелом

20:27

Ціни на "синю перлину" впали на 30%: в Україні різко подешевшала улюблена ягода

19:55

Чи вплине конфлікт на Близькому Сході на дрони в арсеналі РФ: Буданов поставив крапку

19:44

Штраф 3000 грн за порожній бак: де українців можуть покарати

19:24

Чому насправді в СРСР "варили" і прасували білизну: дивний ритуал наших бабусьВідео

19:24

Макрон уперше за три роки поговорив із Путіним: Кремль зробив заяву про Україну

19:19

В Україні можуть запровадити графіки подачі води: які міста та регіони під загрозою

19:10

Чому три роки країни цивілізованого світу вирішували, чи треба протистояти РФПогляд

19:06

Антициклон Bettina накриє Україну: у яких областях різко зміниться погода

19:06

Путін провалився у двох областях, план Кремля зірвано - експерт

19:01

Чорній "смузі" настав кінець: життя 4 знаків зодіаку почнеться з нового аркуша

18:49

"Він був найкращим": на фронті загинув комбат 110 бригади Сергій Захаревич

18:40

Українці залишаться без безкоштовного проїзду: хто втратить пільги вже з 1 липня

18:36

"Реально було стрьомно": ведучий "Холостяка" зізнався, чи закохувалися в нього учасниці

18:20

Чи будуть мобілізовувати жінок в Україні - кого це може торкнутись

18:13

У Путіна нібито "не хочуть затягувати" переговори з Україною, але сплив один нюанс

18:05

Качан буде розміром з кавун: що потрібно зробити з капустою в липні

17:39

Командувач 8-ї армії РФ був ліквідований у Донецьку – росЗМІ

17:10

Українцям оприлюднили тарифи на газ: скільки доведеться сплачувати з 1 липня

Реклама
17:10

Історичний стрибок євро та подорожчання долара: новий курс вдарить по гаманцю

16:48

І на хліб, і на шашлик вистачало: що можна було купити за 10 гривень у 1996 році

16:44

"Наклав у штани": Арестович пожалівся, що його ледь не побив "дідусь" в ІспаніїВідео

16:42

Вілли, мерседеси, няні: де відпочивають ведучі українського ТБ

16:38

Прив’язали до мотоцикла: росіяни жорстоко стратили українського військовополоненого

16:35

Головні свята в липні 2025: коли українцям потрібно йти до церкви

16:32

Ледь не лопнула: Ада Роговцева вибісила російську актрису-"дворняжку"

16:21

Чому Іван Мазепа дратує росіян: одна ситуація залишила клеймо "зрадника"Відео

16:14

Названо дві основні завдання нового наступу РФ - для яких міст особлива загроза

16:10

Не просто мода: навіщо на телефоні 3 камери, секретні функції ґаджетів

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Рецепти
Прості стравиЗакускиЛегкі десертиСалатиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти