США призупинили постачання зброї: ЗМІ дізналися причину та які поставки зупинили

Призупинили передачу частини ППО та високоточної зброї через побоювання виснаження американських запасів.

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Не пояснили затримку офіційно, але джерела пов’язують її з переглядом ресурсів Пентагону / Колаж: Главред, фото: US Department of Defense, pixabay.com

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Пентагон переглянув запаси зброї та зупинив частину поставок

Постачання призупинили попри наявне фінансування

Білий дім та Пентагон відмовились від коментарів

США тимчасово зупинили постачання деяких систем ППО та високоточної зброї для Збройних сил України. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на джерела, обізнані із ситуацією.

За даними журналістів, рішення було ухвалене після перегляду внутрішніх запасів Пентагону та за ініціативи керівника політичного відділу Міністерства оборони Елбріджа Колбі. Це пов’язано із занепокоєнням щодо зниження загального обсягу артилерійських снарядів, ракет ППО та високоточної зброї в арсеналі США.

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"Рішення було прийнято з ініціативи керівника політичного відділу Пентагону Елбріджа Колбі після перегляду запасів боєприпасів Міністерства оборони, яке викликало занепокоєння, що загальна кількість артилерійських снарядів, ракет протиповітряної оборони та високоточної зброї зменшується", — йдеться у матеріалі.

Співрозмовники Politico зазначили, що перші кроки щодо обмеження допомоги були зроблені ще на початку червня, однак реальне призупинення постачань відбувається саме зараз — у момент найпотужніших атак РФ на українські міста.

Пентагон і Білий дім відмовились коментувати ситуацію на запит журналістів.

У Конгресі США така ініціатива викликала занепокоєння: парламентарі побоюються, що затримка із поставками зробить Україну більш вразливою перед новими повітряними ударами з боку Росії.

У статті також пояснюється, що йдеться про суміш засобів ППО та високоточної зброї, які США надавали Україні протягом останніх років. Частина цього озброєння надходить через скорочення внутрішніх запасів з подальшим поповненням, інша — закуповується за кошти Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яка дозволяє напряму укладати контракти з оборонними компаніями США.

Пентагон / Главред - інфографіка

"Ці боєприпаси — суміш засобів протиповітряної оборони і високоточної зброї, які надходили в Україну протягом більшої частини останніх двох з гаком років… Частина надходить від скорочення поточних запасів… Друга — в рамках Ініціативи сприяння безпеці України…"

За даними Politico, всі кошти для фінансування таких поставок були розподілені ще за адміністрації Байдена. При цьому нова адміністрація Трампа наразі не робила нових запитів на допомогу Україні.

"Адміністрація Трампа не зверталася з проханням про нову допомогу, хоча, за словами посадовця з адміністрації, коштів, передбачених ще за Байдена, Україні вистачить ще на кілька місяців".

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц неодноразово наголошував, що Україна може вільно використовувати західне озброєння, зокрема й ракети Taurus. Однак, як пише The Guardian, рішення про передачу цих ракет досі не ухвалено, а сам Мерц останнім часом уникає прямих відповідей на запитання щодо причин зволікання, ймовірно через внутрішньополітичний спротив у Німеччині.

Тим часом Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на деякі види озброєння для України. Про це, посилаючись на заяву Мерца, повідомляє китайська телемережа CGTN Europe у соцмережі X (Twitter).

Крім того, голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк повідомив, що Україна може отримати від США п’ять зенітно-ракетних комплексів Patriot, які раніше перебували на озброєнні Ізраїлю.

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