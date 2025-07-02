Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Чи загрожує Путіну вирок: Олещук оцінив ризики для президента РФ

Анна Ярославська
2 липня 2025, 03:30
1
Імовірність того, що Путін відновить відносини з Європою і здійснюватиме візити до європейських країн, істотно знизилася.
Петро Олещук, Володимир Путін
Петро Олещук сказав, чим для Путіна обернеться створення спецтрибуналу / Колаж: Главред, фото: www.facebook.com/petro.olesuk, сайт Кремля

Головні тези:

  • До Гааги господаря Кремля ніхто не доставить, але наслідки будуть
  • У Путіна є аргумент, щоб триматися за владу в РФ до самої смерті

Президент Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії Російської Федерації проти України. Політолог Петро Олещук розповів, які це матиме конкретні практичні наслідки для російського керівництва.

За його словами, спецтрибунал, створений угодою України та ПАРЄ, може виносити заочні вироки, на відміну від Міжнародного кримінального суду.

відео дня

"Так, найближчим часом до Гааги Путіна ніхто не доставить, як і інших російських високопосадовців, які ухвалювали рішення щодо агресії проти України, але тепер Путіну може бути ухвалено вирок. Підкреслюю, не просто підозру, а вирок", - сказав Олещук у коментарі Главреду.

Політолог підкреслив, що цей вирок буде санкціонований усіма європейськими країнами, і навіть Угорщиною.

"Адже цю угоду підписано ПАРЄ, за неї проголосували в ПАРЄ, тобто створений трибунал отримав повноваження від фактично всієї Європи. Таким чином, на всій території Європи у Путіна буде вирок", - пояснив він.

При цьому з практичного погляду, це не означатиме, що Путін відправиться до в'язниці, але наслідки для нього і Росії будуть. Причому судовий процес торкнеться не тільки Путіна, а й інших російських чиновників, які входили до Радбезу РФ і ухвалювали рішення про початок збройної агресії проти України.

"Тож, по-перше, трибунал загрожує не тільки Путіну, а, по-друге, персональний імунітет тут не захистить. Заочне переслідування цим трибуналом точно дозволяється. Утім, поки вироку немає, навряд чи створення спецтрибуналу щось кардинально змінить для Путіна і Росії, але вже зараз це істотно знижує ймовірність того, що Путін відновить відносини з Європою та здійснюватиме візити до європейських країн. Для Путіна це означає, що ніякої нормалізації стосунків з європейцями у нього не буде, і це вже довічно. Так чи інакше, але для Путіна створення спецтрибуналу буде додатковим аргументом, щоб триматися за владу в Росії до самої смерті", - вважає Олещук.

Трибунал для розслідування злочинів агресії РФ проти України

Як писав Главред, 1 квітня стало відомо, що Євросоюз завершив технічні переговори щодо створення спеціального трибуналу для покарання винних у злочині агресії проти України, включно з Володимиром Путіним.

У червні президент Володимир Зеленський і Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе уклали угоду про створення Спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії проти України.

Прессекретарка Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія не визнає юрисдикції Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України. Для РФ робота цього трибуналу, а також будь-які його рішення, будуть "нікчемними" і юридично недійсними.

Інші новини:

Хто такий Петро Олещук?

Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії ПАРЄ Володимир Путін Петро Олещук
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ситуація погіршиться: Буданов попередив про нову загрозу з боку Китаю та КНДР

Ситуація погіршиться: Буданов попередив про нову загрозу з боку Китаю та КНДР

03:02Війна
Магнітна буря вгатила по Україні з новою силою: відома дата піку "червоного" шторму

Магнітна буря вгатила по Україні з новою силою: відома дата піку "червоного" шторму

02:35Синоптик
США призупинили постачання зброї: ЗМІ дізналися причину та які поставки зупинили

США призупинили постачання зброї: ЗМІ дізналися причину та які поставки зупинили

01:40Війна
Реклама

Популярне

Більше
Відчувають усі: 4 знаки зодіаку з надзвичайно надприродною інтуїцією

Відчувають усі: 4 знаки зодіаку з надзвичайно надприродною інтуїцією

Порошенко подарував мільйон доларів, але продовжує скаржитись, що через санкції не може допомагати ЗСУ - експерт

Порошенко подарував мільйон доларів, але продовжує скаржитись, що через санкції не може допомагати ЗСУ - експерт

Що не так в офісі: лише суперуважні люди знайдуть помилку за 11 секунд

Що не так в офісі: лише суперуважні люди знайдуть помилку за 11 секунд

"Нога не працює відсотків на 80": у зірки "Слуги народу" серйозні проблеми зі здоров'ям

"Нога не працює відсотків на 80": у зірки "Слуги народу" серйозні проблеми зі здоров'ям

Кошти з "тисячі Зеленського" будуть повертати: українців попередили

Кошти з "тисячі Зеленського" будуть повертати: українців попередили

Останні новини

04:30

Європейці були іншими: обличчя жінки з доісторичних часів стало відкриттям

03:55

Чому маленькі собаки поводяться агресивно: кінолог розкрив секрет

03:30

Чи загрожує Путіну вирок: Олещук оцінив ризики для президента РФ

03:02

Ситуація погіршиться: Буданов попередив про нову загрозу з боку Китаю та КНДР

02:35

Магнітна буря вгатила по Україні з новою силою: відома дата піку "червоного" шторму

Аномальна спека накриє Україну: синоптик попередив про різку зміну погодиАномальна спека накриє Україну: синоптик попередив про різку зміну погоди
01:40

США призупинили постачання зброї: ЗМІ дізналися причину та які поставки зупинили

01:30

Перший публічний вихід: 81-річний Роберт Де Ніро перестав приховувати обличчя дворічної доньки

00:33

Путін не зупиниться: ЗМІ розкрили, куди ведуть апетити Кремля

00:20

"Друзі чи коханці": Melovin "сповідався" відомій співачці

Реклама
00:06

Уражено НПЗ та завод "Купол" за 1300 км: Генштаб розкрив деталі вогняного "привіту"

01 липня, вівторок
23:46

Тополя зібрав пів мільйона гривень на психіатра народній депутатці

23:31

В Україні каратимуть водіїв за дії пасажира: про що йдеться

23:15

"Обвалилася частина конструкції": будинок співачки Руслани постраждав від російських обстрілів

22:38

Бачать більше, ніж інші: 4 знаки зодіаку наділені особливою інтуїцією

22:35

Копія тата: який вигляд має старший син першого "Холостяка" Чмерковського

22:27

Таємниці солом’яних дахів українських хат: несподівані факти та цікаві секретиВідео

22:11

Загинув комбат 110-ї бригади і не тільки: Україна відповість за удар по Гуляйполю

22:08

Тоню Матвієнко побив водій таксі: "Приниження і шок"

22:07

Загроза наступу Росії на Суми: Трамп зробив дивну заяву

21:33

Українське Ельдорадо: де в Україні заховані скарби тамплієрів, історик назвав місцеВідео

Реклама
21:19

ЗСУ розтрощили пункт управління армії РФ: Генштаб розповів про високоточний удар

21:10

Макрон після розмови з Путіним зідзвонився із Зеленським: ЗМІ дізналися деталі

21:09

Росія ставить амбітні цілі: Шмигаль розкрив, які регіони України під загрозою

20:57

Потап розповів про свою зустріч із президентом Зеленським: "Не мені судити"

20:29

"Буде під їх контролем": Буданов зробив жорстку заяву про війну та мобілізацію

20:29

"Київ може стати найуразливішим містом": військовий попередив про небезпечний перелом

20:27

Ціни на "синю перлину" впали на 30%: в Україні різко подешевшала улюблена ягода

19:55

Чи вплине конфлікт на Близькому Сході на дрони в арсеналі РФ: Буданов поставив крапку

19:44

Штраф 3000 грн за порожній бак: де українців можуть покарати

19:24

Чому насправді в СРСР "варили" і прасували білизну: дивний ритуал наших бабусьВідео

19:24

Макрон уперше за три роки поговорив із Путіним: Кремль зробив заяву про Україну

19:19

В Україні можуть запровадити графіки подачі води: які міста та регіони під загрозою

19:10

Чому три роки країни цивілізованого світу вирішували, чи треба протистояти РФПогляд

19:06

Антициклон Bettina накриє Україну: у яких областях різко зміниться погода

19:06

Путін провалився у двох областях, план Кремля зірвано - експерт

19:01

Чорній "смузі" настав кінець: життя 4 знаків зодіаку почнеться з нового аркуша

18:49

"Він був найкращим": на фронті загинув комбат 110 бригади Сергій Захаревич

18:40

Українці залишаться без безкоштовного проїзду: хто втратить пільги вже з 1 липня

18:36

"Реально було стрьомно": ведучий "Холостяка" зізнався, чи закохувалися в нього учасниці

18:20

Чи будуть мобілізовувати жінок в Україні - кого це може торкнутись

Реклама
18:13

У Путіна нібито "не хочуть затягувати" переговори з Україною, але сплив один нюанс

18:05

Качан буде розміром з кавун: що потрібно зробити з капустою в липні

17:39

Командувач 8-ї армії РФ був ліквідований у Донецьку – росЗМІ

17:10

Українцям оприлюднили тарифи на газ: скільки доведеться сплачувати з 1 липня

17:10

Історичний стрибок євро та подорожчання долара: новий курс вдарить по гаманцю

16:48

І на хліб, і на шашлик вистачало: що можна було купити за 10 гривень у 1996 році

16:44

"Наклав у штани": Арестович пожалівся, що його ледь не побив "дідусь" в ІспаніїВідео

16:42

Вілли, мерседеси, няні: де відпочивають ведучі українського ТБ

16:38

Прив’язали до мотоцикла: росіяни жорстоко стратили українського військовополоненого

16:35

Головні свята в липні 2025: коли українцям потрібно йти до церкви

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла Пугачова
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти