Чи загрожує Путіну вирок: Олещук оцінив ризики для президента РФ

Імовірність того, що Путін відновить відносини з Європою і здійснюватиме візити до європейських країн, істотно знизилася.

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Петро Олещук сказав, чим для Путіна обернеться створення спецтрибуналу / Колаж: Главред, фото: www.facebook.com/petro.olesuk, сайт Кремля

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До Гааги господаря Кремля ніхто не доставить, але наслідки будуть

У Путіна є аргумент, щоб триматися за владу в РФ до самої смерті

Президент Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії Російської Федерації проти України. Політолог Петро Олещук розповів, які це матиме конкретні практичні наслідки для російського керівництва.

За його словами, спецтрибунал, створений угодою України та ПАРЄ, може виносити заочні вироки, на відміну від Міжнародного кримінального суду.

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"Так, найближчим часом до Гааги Путіна ніхто не доставить, як і інших російських високопосадовців, які ухвалювали рішення щодо агресії проти України, але тепер Путіну може бути ухвалено вирок. Підкреслюю, не просто підозру, а вирок", - сказав Олещук у коментарі Главреду.

Політолог підкреслив, що цей вирок буде санкціонований усіма європейськими країнами, і навіть Угорщиною.

"Адже цю угоду підписано ПАРЄ, за неї проголосували в ПАРЄ, тобто створений трибунал отримав повноваження від фактично всієї Європи. Таким чином, на всій території Європи у Путіна буде вирок", - пояснив він.

При цьому з практичного погляду, це не означатиме, що Путін відправиться до в'язниці, але наслідки для нього і Росії будуть. Причому судовий процес торкнеться не тільки Путіна, а й інших російських чиновників, які входили до Радбезу РФ і ухвалювали рішення про початок збройної агресії проти України.

"Тож, по-перше, трибунал загрожує не тільки Путіну, а, по-друге, персональний імунітет тут не захистить. Заочне переслідування цим трибуналом точно дозволяється. Утім, поки вироку немає, навряд чи створення спецтрибуналу щось кардинально змінить для Путіна і Росії, але вже зараз це істотно знижує ймовірність того, що Путін відновить відносини з Європою та здійснюватиме візити до європейських країн. Для Путіна це означає, що ніякої нормалізації стосунків з європейцями у нього не буде, і це вже довічно. Так чи інакше, але для Путіна створення спецтрибуналу буде додатковим аргументом, щоб триматися за владу в Росії до самої смерті", - вважає Олещук.

Трибунал для розслідування злочинів агресії РФ проти України

Як писав Главред, 1 квітня стало відомо, що Євросоюз завершив технічні переговори щодо створення спеціального трибуналу для покарання винних у злочині агресії проти України, включно з Володимиром Путіним.

У червні президент Володимир Зеленський і Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе уклали угоду про створення Спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії проти України.

Прессекретарка Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія не визнає юрисдикції Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України. Для РФ робота цього трибуналу, а також будь-які його рішення, будуть "нікчемними" і юридично недійсними.

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Хто такий Петро Олещук? Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

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