РФ вдарила по Харкову: спалахнула потужна пожежа, пошкоджено будинки та СТО

Окупанти атакували Новобаварський район міста та Куп'янський район Харківщини.

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Вночі РФ завдала удару по Харкову / Колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада ТРО, УНІАН

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У Харкові прогриміли вибухи, спалахнула пожежа

Під удар Шахедів потрапив і Куп'янський район

У ніч на середу, 2 липня, російська армія атакувала Україну дронами Шахед. Близько третьої години ночі в Харкові прогриміли вибухи. В одному з районів Харкова виникла пожежа.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, було атаковано Новобаварський район міста. Загорілася одноповерхова нежитлова споруда.

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"Інформація про постраждалих поки що не надходила. Обстеження місць, прилеглих до удару, триває", - зазначив він.

Як уточнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, унаслідок обстрілу (попередньо БПЛА типу Герань-2) горіли бокси станції технічного обслуговування (СТО) в Новобаварському районі.

"Вогнем охоплено орієнтовно площу 300 м. кв. На місці працюють підрозділи ДСНС", - повідомив Синєгубов.

Пізніше Терехов повідомив, що крім пожежі на місці прильоту в Новобаварському районі, вибито шибки в прилеглих будинках. Постраждалих немає.

Рятувальники локалізували вогонь на місці "прильоту" в Новобаварському районі міста.

Двоє людей евакуйовані Червоним Хрестом із будинків, поблизу яких стався удар. Постраждалих наразі немає.

Також РФ завдала удару по селу Борівське Куп'янського району за допомогою п'яти БпЛА типу Герань-2.

Унаслідок вибухів спалахнули складські приміщення, сіно в тюках і два мікроавтобуси на території сільгосппідприємства.

Площа пожежі, яку наразі локалізовано, досягла 800 кв. м.

На жаль, тут є загиблий та поранений.

Крім того, у селі Волоська Балаклія Куп'янського району через удар ще п'яти дронів типу Герань горіли конструктивні елементи складського приміщення на території сільгосппідприємства.

Пожежу вже ліквідовано, обійшлося без постраждалих.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​ / Инфографика: Главред

Оновлено. У ДСНС розповіли подробиці нічної атаки 2 липня.

Під ворожими ударами опинилися Новобаварський район міста Харкова та Куп’янський район області.

У Харкові внаслідок влучання безпілотника сталося загоряння одноповерхової неексплуатуємої будівлі на площі близько 300 м кв. Поряд пошкоджені СТО, багатоквартирний будинок, нежитлова та адміністративна будівля, зупинка громадського транспорту. Постраждалих немає. Пожежу повністю ліквідовано о 07:00.

У Шевченківській громаді Куп’янського району ворог влучив БпЛА по території двох сільськогосподарських підприємств у с. Борівське та с. Волоська Балаклія. Внаслідок ударів зайнялися складські приміщення та сіно в тюках. За попередніми даними постраждало 3 людей.

На місцях влучань працювали підрозділи ДСНС, співробітники Нацполіції, медики, волонтери та комунальні служби.

Атаки РФ на Харків - останні новини

Як писав Главред, у ніч на понеділок, 30 червня, Харківська область зазнала чергової атаки російських безпілотників. У кількох населених пунктах пошкоджено цивільну інфраструктуру, спалахнули пожежі. Постраждали 8 осіб, із них одна дитина.

Мер міста Ігор Терехов розповів, що під час атаки на Харків російська армія вперше застосувала для удару по місту новий безпілотник "Черніка".

За його даними, лише за останній тиждень Харків пережив 16 ворожих атак. Найчастіше окупанти били дронами-камікадзе Шахед.

Нагадаємо, у ніч на 25 червня російська армія атакувала Харків дронами. Ворог завдав щонайменше сім ударів. Під ударом опинилося цивільне підприємство в Київському районі. Також було пошкоджено незаселений житловий будинок, виникла пожежа.

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