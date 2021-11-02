На Волині батько 5 дітей жорстоко зґвалтував жінку

Групове згвалтування / pixabay

У Волинській області в одному з сіл Ковельського району троє чоловіків зґвалтували 41-річну жінку.

Як повідомляє пресслужба прокуратури Волинської області, одного з нападників вже засудили.

"Слідство встановило, що 10 лютого 2020 року 31-річний чоловік разом із двома спільниками накинулися та зґвалтували 41-річну жінку", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваний вже був судимий, він виховує 5 дітей.

У жовтні 2021 року суд визнав 31-річного чоловіка винним за ч. 3 ст. 152 КК України – зґвалтування, вчинене групою осіб.

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Його засудили до 9 років позбавлення волі. Слідство щодо його спільників триває.

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Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.

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