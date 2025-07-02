Мерц зробив нову заяву про постачання Україні ракет Taurus: що сказав

Система Taurus надзвичайно складна, її обслуговування вимагає тривалого навчання українських військових.

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Фрідріх Мерц висловився про постачання ракет Taurus Україні / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

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Мерц не виключив постачання Taurus Україні

Канцлер Німеччини назвав умову передачі ракет

Питання постачання Україні крилатих ракет Taurus залишається відкритим. Однак українські військові повинні пройти навчання, а це питання ще не обговорювалося. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

За його словами, якщо Німеччина поставить Україні "Тауруси", то цю зброю використовуватимуть не німецькі солдати, а українські.

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"Проблема для нас полягає в тому, що ця система надзвичайно складна, і для того, щоб навчити на ній солдатів, потрібно щонайменше півроку. Їх уже навчають? Про це ми ще не домовлялися. Я говорив про це із Зеленським, я також обговорював це в коаліції. Ми ще не починали. Це є і залишається варіантом", - сказав Мерц в інтерв'ю німецькій службі новин Tagesschau.

Мерц додав, що Німеччина більше не буде публічно оголошувати, яку саме зброю вона передає Україні, щоб не давати Росії можливість точно оцінювати дії Заходу.

"Я також сказав, що ми більше не будемо публічно обговорювати питання про те, яку зброю ми постачаємо і що ми робимо для військової підтримки України таким чином у майбутньому, тому що я хочу, щоб у Путіна була певна невизначеність щодо того, що ми робимо у військовому плані".

"Тільки одне безсумнівно, і я повторюю це в цій програмі: Німеччина не стане стороною у війні", - сказав німецький канцлер.

Ракета Taurus - що про неї відомо / Інфографіка: Главред ​

Ракети Taurus для України - останні новини

Як писав Главред, у травні президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом обговорював питання постачання крилатих ракет великої дальності Taurus. Водночас, за домовленістю сторін, жодні подробиці цієї розмови не розголошуються публічно.

Як пише The Guardian, німецький канцлер Фрідріх Мерц неодноразово заявляв про відсутність обмежень на використання Україною західного озброєння. Йшлося, зокрема, про ракети Taurus, однак рішення про їхню передачу досі немає. ЗМІ зазначає, що Мерц ухиляється від відповіді, чому Німеччина все ще не надає ці ракети Україні. Ймовірно, це відбувається через внутрішній спротив.

У червні міністр оборони країни Борис Пісторіус поставив вердикт у питанні постачання далекобійних ракет Taurus для України.

"Ви поставили мені запитання, чи розглядаємо ми це. Я відповідаю вам - ні", - сказав Пісторіус на брифінгу з президентом Зеленським.

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